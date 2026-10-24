La princesa Leonor y la infanta Sofía cierran los Premios Princesa de Asturias 2026 con dos looks combinados, vaqueros y comodidad en su visita al Pueblo Ejemplar

La princesa Leonor y la infanta Sofía durante su visita en Llanes, Asturias. (Raúl Terrel/Europa Press)

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Los Premios Princesa de Asturias 2026 han llegado a su fin después de una jornada histórica. Un año los premiados y premiadas han subido a recoger el galardón en Oviedo. Ahora, la familia real se encuentra despidiéndose de estos días desde Llanes. Aquí Leonor ha elegido un abrigo oscuro. Esta decisión sorprende y se equilibra con el vestuario formal que ha llevado estos días. El estilo es sencillo y ciertamente informal, aunque siempre con esa calidez y elegancia que le caracteriza.

Mientras tanto, su hermana, la infanta Sofía, ha destacado con su abrigo de color marrón y unas zapatillas bajas. En cuanto al calzado, Leonor ha optado por llevar el mismo color en los pies que su hermana sobre los hombros, combinándose así de forma perfecta. Sofía ha optado también por unos vaqueros claros y Leonor por unos más oscuros. La princesa ha elegido seguir la fórmula de su madre con unos tonos más azulados y unos pendientes dorados. En el pelo ha lucido una trenza, muy parecida al recogido de la ceremonia de ayer.

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El broche de oro más cercano

Con esta apuesta cómoda y cercana, la princesa de Asturias culmina una de las ediciones más determinantes y trascendentales de su trayectoria institucional. Lejos de la solemnidad y el estricto protocolo vivido en Oviedo, la mañana en el Pueblo Ejemplar regala cada año las imágenes más humanas, espontáneas y desinhibidas de la Familia Real.

La princesa Leonor y la infanta Sofía visitan la localidad asturiana de Llanes durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. (Ballesteros/EFE)

Entre el sonido de las gaitas, el olor a sidra y el entusiasmo desbordado de los vecinos, Leonor se ha mezclado de lleno con los lugareños, compartiendo risas, probando productos tradicionales y charlando con los mayores y los más pequeños. Una clausura brillante y distendida que sella, sobre el terreno y mano a mano con su gente, la complicidad inquebrantable de la heredera con el Principado.

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Los looks del viernes en los Premios Princesa de Asturias

Para la ocasión, la princesa deslumbró con un diseño de pasarela firmado por Hannibal Laguna en un vistoso tono buganvilla con efecto tornasolado. La propuesta, de corte lady, presentaba un cuerpo ajustado, falda con volumen y un elegante escote cerrado de trazado ligeramente ovalado hacia las clavículas. Para completar el estilismo, apostó por unos salones destalonados de acabado brillante y una cartera de mano al tono, logrando un equilibrio idóneo entre la frescura juvenil y el empaque que requiere el acto.

La infanta Sofía en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. (Europa Press)

Para esta cita, la hija menor de los reyes decidió mantener el tono azul noche que ya lució en el concierto de apertura, aunque con un registro muy diferente. Si en la víspera había salido de su zona de confort con un diseño más romántico de volantes y un inusual calzado de tacón, para la gran ceremonia apostó por una silueta refinada, atemporal y sobria que reforzaba el carácter formal del evento.

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