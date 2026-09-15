La actriz María Galiana lamenta los años invertidos en ‘Cuéntame cómo pasó’: “No me han aportado nada, es un desperdicio”

María Galiana y Ana Duato en 'Cuéntame cómo pasó'

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La actriz María Galiana lamentó los 22 años que dedicó a Cuéntame cómo pasó, la serie en la que interpretó a Herminia, abuela de la familia Alcántara. A los 91 años, afirmó que ese trabajo televisivo “no le ha aportado nada” y describió esa etapa como un “desperdicio”. Galiana cuestionó el lugar que tuvo ese personaje dentro de su carrera. La intérprete señaló que habría preferido hacer cine y asumir otros papeles, ya que no esperaba consolidarse ante el público como una abuela de ficción.

María Galiana formó parte de Cuéntame cómo pasó durante 22 años. En la producción interpretó a Herminia, uno de los personajes de la familia Alcántara, eje de una serie que se extendió durante 23 temporadas. La actriz fue directa al evaluar ese período. “Los 22 años que he estado en televisión haciendo la serie no me han aportado nada. La abuela, vaya un papel”, declaró en una entrevista concedida a EFE.

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Sus palabras no se refieren a la recepción de la ficción ni a su éxito entre distintas generaciones de espectadores. Galiana expresó una valoración personal sobre el tipo de personaje que representó y sobre las posibilidades profesionales que, a su juicio, dejó de lado. El papel de Herminia quedó asociado a una etapa prolongada de su carrera. La actriz dedicó más de dos décadas a encarnar a la abuela de los Alcántara, una figura presente en la historia familiar narrada por la serie. Para Galiana, esa identificación no coincidía con lo que esperaba de su trayectoria. “Lo último que pensaba era que me iba a consagrar como abuela. Qué ajeno a mi personalidad”, sostuvo.

La actriz María Galiana, habla de su experiencia en la serie 'Cuéntame cómo pasó', abordando su trayectoria y papel en la producción televisiva.

El deseo de hacer cine y otros personajes

La intérprete explicó que ser actriz no estuvo entre sus objetivos iniciales. Cuando logró dedicarse a la interpretación, esperaba desarrollar un recorrido distinto al que finalmente tuvo en televisión. Galiana dijo que habría querido participar en películas y asumir personajes que considerara más adecuados para ella. “Me hubiese gustado hacer películas y papeles buenos”, afirmó. La actriz planteó así una distancia entre su trabajo más conocido en televisión y sus propias aspiraciones. Su crítica apunta a haber quedado vinculada durante años a un papel de abuela que, según dijo, no se correspondía con su personalidad.

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La sevillana también sostuvo que el tiempo dedicado a la ficción fue un período desaprovechado. “Estoy haciendo teatro para compensar”, señaló. No ofreció detalles sobre montajes concretos ni sobre próximos trabajos teatrales. La declaración presenta esa actividad como una forma de equilibrar una carrera que, para el público, quedó marcada por Herminia. La valoración de Galiana sobre Cuéntame cómo pasó contrasta con los reconocimientos que recibió por otros trabajos. La actriz cuenta con premios vinculados a su interpretación en cine, entre ellos el Premio Goya a mejor actriz de reparto por Solas en 2000. Por esa película también obtuvo el Premio Ondas a la mejor actriz. El texto sobre su entrevista recuerda además el reconocimiento como mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Tokio.

Más allá de Cuéntame, Galiana protagonizo películas como Solas de Benito Zambrano, que figura entre los títulos asociados a sus principales galardones. Esos premios forman parte de una trayectoria que incluye numerosas distinciones, según la información difundida. Galiana afirmó que su objetivo profesional habría estado más cerca de ese tipo de experiencias cinematográficas. Frente a los 22 años que pasó en la serie, insistió en que habría preferido participar en películas y en papeles distintos. La actriz resumió su posición con una crítica a la huella que dejó Herminia en su carrera: “La abuela, vaya un papel”.

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