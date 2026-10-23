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Julian Barnes, al recoger el premio Princesa de Asturias de las Letras 2026: “Las artes pueden dar la impresión de progreso, aunque a menudo expresan versiones nuevas de verdades antiguas”

El escritor británico ha recogido el galardón con un discurso en el que ha criticado el progreso de las artes

El escritor Julian Barnes durante los Premios Princesa de Asturias 2026. (REUTERS/Vincent West)
El escritor Julian Barnes durante los Premios Princesa de Asturias 2026. (REUTERS/Vincent West)
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El escritor Julian Barnes (Leicester, 1946), el británico Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, ha recogido en el Teatro Campoamor de Oviedo un galardón que se le entrega por ser un “extraordinario narrador y ensayista” capaz de ofrecer “una visión lúcida, cálida y compasiva del ser humano”. El escritor, que debutó en la literatura en los años 80, ha publicado más de una treintena de obras en las que ha conjugado con humor e ironía temas como la memoria y el amor.

Tal vez por ello, el autor, ganador del Premio Booker 2001, ha pronunciado un discurso donde ha hablando del progreso del arte. “Cuando era joven y empecé a adquirir conocimientos sobre libros, arte y música, daba por sentado que cada una de estas artes a lo largo de los siglos evidenciaba un progreso inevitable”, ha comenzado durante sus más de cinco minutos de discurso. “Era una presunción tácita basada en que todo lo demás en el mundo también había progresado. La ciencia, la tecnología, la sociedad. Incluso la política. Lo mismo con las artes: nos las enseñaban cronológicamente y la mera cronología implicaba un avance”, ha señalado, para acordarse de Miguel de Cervantes y El Quijote.

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Sin embargo, el autor, que sufre cáncer de sangre desde 2020, y cuyo último libro, Despedidas (Anagrama, 2026), fue publicado a principios de año, ha defendido que no siempre tiene que ser así. “Las artes pueden dar la impresión de progreso, aunque a menudo expresan versiones nuevas de verdades antiguas”, ha sentenciado. “Cuando el impresionismo estaba en boga en París, Renoir visitó España y acortó su visita por la razón siguiente: ‘Cuando miras a Velázquez te das cuenta de que todo ya está dicho’. Y la mayoría de los escritores y artistas han tenido percepciones tan aleccionadoras como la suya en algún momento de su vida. Yo, en mi caso, tuve una similar la primera vez en que leí el Quijote y descubrí uno de mis pasajes favoritos de la literatura universal”.

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