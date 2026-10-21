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Omar se libra de la expulsión y Arkano corta las alas a Ivana Icardi: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’

El concurso de Telecinco ha anunciado los concursantes que se enfrentarán a la expulsión el próximo jueves y ha emitido el fin del ‘idilio’ entre Arkano e Ivana Icardi

Asraf Beno y Yola Berrocal en 'Supevivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).
Asraf Beno y Yola Berrocal en 'Supevivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).
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La tensión volvió a apoderarse de los Cayos Cochinos durante la gala de este martes de Supervivientes All Stars: Tierra de nadie. El concurso de Telecinco ha dejado una salvación especialmente celebrada, una ruptura sentimental inesperada y varios momentos que han puesto a prueba tanto la resistencia física como las emociones de los concursantes. El principal protagonista de la noche ha sido Asraf Beno, que ha conseguido el respaldo mayoritario de la audiencia y seguirá luchando por la victoria.

El marido de Isa Pantoja se enfrentaba a la posibilidad de abandonar Honduras junto a Damián Quintero y Víctor Janeiro. Sin embargo, los espectadores han decidido darle una nueva oportunidad en el concurso: el 55,3% de los votos ha sido suficiente para apartarlo de la lista de nominados y convertirlo en el salvado de la semana.

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La unificación de los supervivientes había cambiado las dinámicas del programa. Con todos los participantes conviviendo en un mismo grupo, las alianzas y las estrategias han comenzado a adquirir un peso todavía mayor. En esta ocasión, además, la lista de nominados estaba formada exclusivamente por hombres, con tres concursantes que aspiraban a continuar su aventura hasta el final.

La ceremonia de salvación arrancó con Damián como el primer participante que debía permanecer en la cuerda floja. El karateca recibió el tradicional fango negro, una señal de que todavía no podía respirar tranquilo. El duelo definitivo quedó entonces entre Asraf y Víctor, que aguardaban con nerviosismo la decisión de la audiencia.

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Finalmente, el barro cayó sobre el hermano de Jesulín de Ubrique, mientras Asraf descubría que podía continuar en el concurso una semana más. La reacción del modelo fue inmediata. Visiblemente emocionado, levantó los brazos y agradeció el apoyo recibido: “Gracias, os quiero, gracias por dejarme una semana más”. El resultado fue especialmente significativo por la distancia respecto a sus compañeros. Mientras Asraf reunió el 55,3% de los votos, los otros dos porcentajes comunicados durante la gala fueron del 23,5% y del 21,2%.

Asraf Beno e Isa Pantoja en 'Supevivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).
Asraf Beno e Isa Pantoja en 'Supevivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).

Damián y Yola disfrutan de un premio muy especial

La supervivencia no consiste únicamente en resistir el hambre, el cansancio y las dificultades de la convivencia. Después de más de un mes en los Cayos Cochinos, los pequeños privilegios se convierten en auténticos acontecimientos. Esta semana, Damián Quintero y Yola Berrocal han podido disfrutar de uno de los premios más deseados por los concursantes.

Ambos ganaron una prueba que les permitió darse una ducha con agua dulce y degustar una hamburguesa de gran tamaño. Para conseguirlo, tuvieron que participar en un reto que consistía en cubrirse de barro y llenar un cubo con el líquido de una piscina de color marrón.

La recompensa supuso un respiro frente a las condiciones extremas de la isla. Una ducha en condiciones y una comida contundente pueden parecer detalles cotidianos fuera del concurso, pero adquieren un valor especial para quienes llevan semanas sobreviviendo con recursos limitados.

Arkano da marcha atrás con Ivana Icardi

La gala también ha estado marcada por un giro en el acercamiento entre Arkano e Ivana Icardi. Después de varios días compartiendo confidencias, muestras de cariño y declaraciones de atracción mutua, el rapero ha reconocido que tiene dudas sobre la posibilidad de iniciar una relación fuera del programa. “No tengo claro que vaya a haber algo fuera. Es una mezcla de todo, se me activan muchos miedos aquí. No me siento guapo, ni limpio”, le dijo a Rosa Benito.

Ivana Icardi en 'Supevivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).
Ivana Icardi en 'Supevivientes: All Stars' (MEDIASET ESPAÑA).

“Deberíamos ser amigos y ya está”, le comunicó a Ivana, explicándole que se sentía agobiado y que sus propios miedos estaban condicionando lo que estaba ocurriendo entre ambos. El cambio de actitud dejó a la concursante muy afectada, que pasó de la tristeza al enfado al considerar que él le había dado esperanzas.

Durante la discusión, Ivana recordó que Omar Sánchez había intentado acercarse sentimentalmente a ella y que había rechazado esa posibilidad. Por eso, reprochó a Arkano que no hubiera sido igual de claro desde el principio.

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