Patti Smith, la Premio Princesa de Asturias influenciada por Lorca y Picasso que se “desvió” de la literatura para revolucionar el rock

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El maravilloso arte de la escritura es uno de los pulsos de expresión más valiosos. Así hay artistas que terminan convertidos en leyendas por el único gusto de escribir. Para muestra, Bob Dylan, que en 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura “por haber creado nuevas expresiones poéticas en el marco de la gran tradición musical americana”. Otra artista de esta misma talla es Patti Smith (Chicago, Illinois, 1946). La cantante estadounidense, sacerdotisa, chamana y madrina del punk, recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. Un galardón que llega “por su impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva”. Por si fuera poco, la cantante conmemora 50 años de su primer paso por España con dos conciertos en la región este miércoles.

Precisamente, Smith no quería ser una estrella. Cuando en 1975 debutó con su primer disco, Horses, ya había publicado tres poemarios: Seventh Heaven, Kodak y Witt. Cuando era joven, todo lo que quería era escribir libros y ser artista. “Me desvié de ese camino, casi como una misión, para aportar algo al canon del rock and roll, como habían hecho las personas a las que admiraba“, confesó en una entrevista con The Guardian en 2013. Como dijo ella misma, crear una voz cultural a través del rock and roll que incorporara sexo, arte, poesía, performance y revolución”.

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Para revolución la que desde luego consiguió. Fue de las pocas que le dio su nombre a un grupo predominantemente masculino —Patti Smith Group— e irrumpió en la escena musical neoyorquina con una propuesta que mezclaba poesía, guitarras eléctricas y una actitud desafiante. “En 1974, cuando empecé a trabajar con el material que se convertiría en Horses, muchas de nuestras grandes voces habían muerto. Habíamos perdido a Jimi Hendrix , Jim Morrison y Janis Joplin , y a gente como Robert Kennedy, Martin Luther King y Malcolm X”, añadió sobre estos iconos políticos y culturales. ”Sentí que las nuevas generaciones tenían que llegar y romper con todo. Y me sentí en el centro, ni de la vieja generación ni de la nueva. Me sentí como un puente humano, y pensé: hay que despertar. ¡Despertarlos!”.

La cantante Patti Smith recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026, en un acto que tendrá lugar en Oviedo el próximo 23 de octubre.

Sin embargo, su revolución personal comenzó unos años antes. Hija de un obrero de fábrica y ávido lector y una camarera testigo de Jehová, religión en la que se crió hasta que tuvo 13 años. “No me interesa estar en ninguna religión porque, para mí, las religiones se convierten en reglas. Prefiero tener mi propia relación con Dios”, dijo en 2019. Niña con tendencia a enfermar —sufrió tuberculosis, hepatitis y escarlatina—, y la mayor de cuatro hermanos, encontró en los libros y en su imaginación una manera de escapar de una infancia marcada por las dificultades económicas de su familia.

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Con 16 años encontró a su mentor y precursor espiritiual, el poeta francés Arthur Rimbaud, y en 1967, con apenas 20, decidió abandonar Nueva Jersey para perseguir sus su sueños. Pero Patti no ha tenido una vida romántica, sino basada en la resiliencia y en la valentía. Antes de partir, se quedó embazarada, cuyo bebé dio en adoptación y la echaron de la universidad. Tras trasladarse a Nueva York, empezó a despuntar como poeta; trabajaba en Scribner, una librería junto al Rockefeller Center y durante esta época conoció al fotógrafo Robert Mapplethorpe, con quien mantendría una relación sentimental y una estrecha amistad hasta la muerte de él en 1989. Su relación terminaría inspirando Éramos unos niños (Lumen, 2024), las memorias con las que Smith ganó el prestigioso National Book Award. Y así, entre su fusión entre la poesía recitada y el rock underground en la escena de Nueva York de principios de los años 70, es como nació su álbum debut.

Robert Mapplethorpe y Patti Smith

A pesar del reconocimiento, Smith decidió apartarse de la primera línea musical en 1979, después de casarse con Fred ‘Sonic’ Smith, guitarrista de MC5. Se trasladaron a Detroit y dedicó buena parte de los años ochenta a criar a sus dos hijos. En 1988 publicó Dream of Life, el disco que contiene People Have the Power, una de sus canciones más emblemáticas. ¿Habría conseguido mucho más si no hubiera parado? “Tal vez me habría hecho muy rica, pero eso me hubiera impedido crecer como artista. Cuando regresé a la vida pública en los 90 me sentía más empática con la gente”, le contó a El Mundo en 2019.

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La muerte de su marido en 1994, apenas un mes después de la de su hermano Todd, sumadas a las de Mapplethorpe, fallecido en 1989, fueron “el peor momento” de su vida. Smith regresó a los escenarios y publicó en 1996 Gone Again, un álbum marcado por el duelo. “Era viuda, tenía dos hijos y carecía de recursos. Estaba decidida a salir adelante. Decidí terminar las canciones y hacer un álbum llamado Gone Again”, reflexionó.

Desde entonces, Smith no ha dejado de alternar la música con la poesía, la fotografía -ha presentado exposiciones y publicado el libro de imágenes El libro de los días (Lumen, 2023)- y la literatura. En total, ha publicado 11 álbumes de estudio y una veintena de poemarios y memorias. El año pasado presentó Pan de ángeles (2025), un nuevo recorrido autobiográfico por su infancia, su matrimonio y las pérdidas de su vida. La escritura, aquella vocación que la acompañaba desde niña, continúa siendo una parte fundamental de su obra. Sobre esto ha reflexionado este martes, durante la rueda de prensa previa a los Premios Princesa de Asturias. “Cuando era muy joven, Lorca y Rimbaud fueron dos de los poetas que me introdujeron en el mundo político y místico, pero también en la belleza del lenguaje”. También Pablo Picasso, cuya obra descubrió cuando tenía doce años. “Cuando vi su trabajo de pequeña, supe que quería ser artista”, ha añadido, para también mencionar la influencia del autor chileno Roberto Bolaño: Él decía algo hermoso sobre la escritura: que es una práctica diaria. Escribo todos los días. Si no lo hago, creo que oigo su vocecita en mi oído diciéndome: ‘Hoy no has escrito’“.

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