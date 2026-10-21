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¿Las zanahorias son buenas para la vista? El mito que creó un piloto británico en la Segunda Guerra Mundial para engañar a los nazis

John Cunningham atribuyó sus magníficas habilidades pilotando un caza al consumo de zanahorias

La propaganda en torno a los beneficios de las zanahorias para la vista se orquestó desde el Gobierno inglés (Magnific)
La propaganda en torno a los beneficios de las zanahorias para la vista se orquestó desde el Gobierno inglés (Montaje Infobae)
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El pan engorda, los huevos son malos para el colesterol, saltarse comidas ayuda a adelgazar... Diariamente nos exponemos a mitos y bulos relacionados con la nutrición, ya sea en redes sociales o en conversaciones informales. Lo cierto es que el pan de buena calidad puede formar parte de una dieta saludable, los huevos son uno de los alimentos más completos y realizar ayunos suele generar ansiedad y un efecto rebote.

Entre estos mitos extendidos se encuentra uno cuyo origen se remonta al acontecimiento más importante del siglo XX. Es durante la Segunda Guerra Mundial cuando se crea la idea de que las zanahorias son buenas para la vista, hasta el punto de tener el poder de mejorar la visión. ¿Qué hay de cierto, entonces, en los beneficios que aportan para la salud?

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La Fundación Española de Nutrición (FEN) recoge que estas hortalizas son un alimento muy beneficioso para la salud visual gracias a su alto contenido en vitamina A, un nutriente esencial para el buen funcionamiento de la vista. Según la FEN, una zanahoria de tamaño medio aporta el 89 % de las necesidades diarias de esta vitamina en hombres de entre 20 y 39 años y el 112 % en mujeres de la misma edad.

Un beneficio exagerado

El beneficio que tienen las zanahorias sobre nuestro sentido de la vista se debe, en gran parte, a los carotenoides con actividad provitamínica A que contienen las zanahorias. Una vez en el organismo, estas sustancias se transforman en vitamina A, que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Además, esta vitamina también ayuda a conservar la piel y las mucosas en buen estado.

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Sin embargo, como ocurre con cualquier alimento, su sola ingesta no cura ni mejora condiciones preexistentes. Es decir, comer un kilo de zanahoria al día no nos quitará dioptrías ni hará que podamos dejar de usar las gafas o las lentes de contacto. Así, este beneficio atribuido de forma exagerada tiene su origen en plena Segunda Guerra Mundial.

Varias zanahorias (Magnific)
Varias zanahorias (Magnific)

El piloto que engañó a los nazis con zanahorias

Ojos de gato. Ese era el mote con el que se conocía a John Cunningham, un joven aviador que se encumbró como una de las figuras más destacadas de la Royal Air Force británica durante la Segunda Guerra Mundial. El sobrenombre se lo ganó gracias a su increíble habilidad para realizar vuelos nocturnos y convertirse en una pesadilla para los nazis.

Las bajas en la Luftwaffe, la aviación militar de Alemania, llamaron la atención de la sociedad británica y de los medios de comunicación. Cuando en 1940 la prensa preguntó a Cunningham cómo podía interceptar de eso modo los aviones enemigos, este contestó que era por comer zanahorias, concretamente gracias al efecto de la vitamina A.

La respuesta del aviador tenía como objetivo “engañar al Alto Mando nazi y así ocultar el avanzado equipamiento antiaéreo del que disponía el Gobierno inglés”, explica el historiador Lucas Mestre en Pequeñas historias que hacen Historia (Luciérnaga, 2025). La Royal Air Force estaba dotada del sistema AI (Airbone Interception), una especie de radar aerotransportado que le permitió al Ojos de gato ser el primer piloto en derribar un avión enemigo sin su visión directa.

Doctor Carrot, el personaje animado que alimentó el mito

Para reforzar la fake new de Cunningham, el Ministerio de Alimentación de Gran Bretaña, junto con el Ministerio de Propaganda, idearon al Doctor Carrot, un personaje de dibujos animados creados en 1941 para promover el consumo de zanahorias en la población. Estas hortalizas eran abundantes, fáciles de cultivar y no estaban sujetas a la escasez o al sistema de racionamiento.

El Doctor Carrot, "el mejor amigo de los niños" (Imperial War Museums)
El Doctor Carrot, "el mejor amigo de los niños" (Imperial War Museums)

El simpático Doctor Carrot, que cargaba con un maletín médico con el símbolo “Vit-A” y se hacía llamar “el mejor amigo de los niños”, no solo tenía fines propagandísticos en cuanto a lo culinario, sino que apoyó las declaraciones que el piloto británico había concedido a la prensa. Así, el mito de la visión nocturna y las zanahorias llegaría a la Alemania nazi, pero también a nuestros días.

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