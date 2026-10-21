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Del vestido de princesa de cuento a la versión low cost de H&M: todos los looks de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias

La heredera al trono ha evolucionado su estilo paralelamente a sus responsabilidades en los premios que llevan su nombre

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias a lo largo de los años (Montaje Infobae).
La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias a lo largo de los años (Montaje Infobae).
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La princesa Leonor no solo ha ido ganando protagonismo en los Premios Princesa de Asturias, sino que también ha experimentado una notable evolución estilística desde su debut en 2019. De aquel vestido azul pastel que acompañó sus primeros pasos ante las cámaras a las propuestas más sobrias de sus últimas apariciones, la heredera al trono ha construido una imagen cada vez más definida, en la que conviven la juventud, la elegancia y algunas referencias al armario de la reina Letizia.

Este año, además, su presencia en los galardones adquiere una dimensión institucional especial. Por primera vez, Leonor recibirá en solitario a los premiados, un cambio que confirma el avance de su papel dentro de la familia real. Una evolución que también se percibe en sus estilismos, adaptados a una responsabilidad que ha ido creciendo con cada edición. Desde su estreno con apenas 13 años hasta su última aparición, repasamos los looks que han marcado su paso por la gran cita cultural de Oviedo.

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La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Casa Real)
La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Casa Real)

2019: Un vestido azul pastel para su gran debut

La primera aparición de Leonor en los Premios Princesa de Asturias estuvo marcada por la imagen de una niña que comenzaba a familiarizarse con las grandes citas institucionales. Para la ocasión eligió un vestido azul pastel de silueta corola, cintura ajustada y falda tableada, una propuesta delicada que encajaba con su edad.

Completó el conjunto con unas bailarinas doradas y una melena peinada con ondas suaves. El maquillaje, prácticamente imperceptible, mantuvo la naturalidad del estilismo. Aquel diseño se convirtió en una de las imágenes más recordadas de su debut y en el punto de partida de una evolución que, con los años, la llevaría hacia propuestas más sofisticadas.

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La princesa Leonor en los 'Premios Princesa de Asturias 2019' (AGENCIA EFE).
La princesa Leonor en los 'Premios Princesa de Asturias 2019' (AGENCIA EFE).

2020: Tonos champagne en una ceremonia excepcional

La edición de 2020 estuvo condicionada por la pandemia de la COVID-19 y por las circunstancias extraordinarias en las que se celebró la ceremonia. Leonor apostó entonces por un conjunto en tono champagne, compuesto por un cuerpo brocado con bordados dorados y una falda lisa que quedaba por debajo de las rodillas.

Los zapatos nude de tacón bajo aportaban continuidad cromática al conjunto y reforzaban su discreción. Frente al aire infantil de su primera elección, este estilismo introducía detalles más formales sin renunciar a la sencillez. La princesa comenzaba a explorar una estética propia de las citas de gala, aunque todavía muy ligada a su juventud.

La reina Sofía, a princesa Leonor; los reyes Felipe y Letizia; y la infanta doña Sofía, a su llegada al acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020. (Jorge Peteiro / Europa Press).
La reina Sofía, a princesa Leonor; los reyes Felipe y Letizia; y la infanta doña Sofía, a su llegada al acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020. (Jorge Peteiro / Europa Press).

2021: Estampados geométricos y volantes

Un año después llegó una de sus elecciones más atrevidas. Leonor se decantó por un vestido corto de Bgo & Me con estampado geométrico, volantes y un corte marcado a la altura de la cadera. Los zapatos acharolados de tacón medio completaban una propuesta que se alejaba de los tonos lisos y las siluetas más clásicas de las ediciones anteriores.

El diseño aportaba movimiento y personalidad, y se convirtió en uno de los estilismos más originales de su recorrido por los galardones. Sin abandonar la elegancia que exige la ceremonia, la heredera empezaba a experimentar con prendas que permitían una lectura más juvenil y desenfadada.

La princesa Leonor en los 'Premios Princesa de Asturias 2021' (AGENCIA EFE).
La princesa Leonor en los 'Premios Princesa de Asturias 2021' (AGENCIA EFE).

2022: El binomio blanco y negro de Michael Kors

En 2022, Leonor recuperó una fórmula clásica que nunca pierde vigencia: la combinación de blanco y negro. La princesa eligió un vestido de Michael Kors por encima de la rodilla, con manga ligeramente abullonada y una silueta que equilibraba la sobriedad con un aire juvenil.

Los zapatos destalonados y el peinado recogido, aunque informal, ayudaron a completar un conjunto que transmitía mayor madurez. La elección reflejaba una transición hacia códigos de vestuario más adultos, con especial atención a los cortes y a los detalles.

Leonor Premios Princesa de Asturias 2022. (Imagen de archivo).
Leonor Premios Princesa de Asturias 2022. (Imagen de archivo).

2023: El azul marino y las joyas con historia

La edición de 2023 coincidió con la recta final de la preparación de Leonor para cumplir la mayoría de edad. Tras su paso por la Academia General Militar, la princesa dejó a un lado el uniforme y recuperó el vestido para la ceremonia del Teatro Campoamor. La joven eligió un diseño azul marino de la firma Luzz, comercializada en exclusiva en El Corte Inglés. La prenda simulaba un conjunto de dos piezas: el cuerpo de tweed incorporaba un corte peplum en la cintura y un escote en pico, mientras que la falda, larga hasta los tobillos, presentaba vuelo y un ligero plisado.

Los salones destalonados de Mascaró, con un tacón de 6,5 centímetros, completaban el estilismo. Leonor prescindió de bolso y collares, pero dio protagonismo a unos pendientes de Bulgari formados por un aro de oro blanco y diamantes del que colgaba una aguamarina en forma de lágrima. La joya tenía un significado especial, ya que la firma se la había regalado a la reina Letizia con motivo del nacimiento de su hija.

La princesa Leonor y la reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2023. (EFE)
La princesa Leonor y la reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2023. (EFE)

2024: La sastrería negra con inspiración en Letizia

En 2024, la princesa sorprendió con una alternativa al vestido de gala: un traje negro de sastrería. La elección destacó por sus líneas depuradas y su formalidad, y recordó al estilo que la reina Letizia ha consolidado a lo largo de los años.

El conjunto marcaba un cambio en la imagen de Leonor. En lugar de recurrir a una silueta femenina más clásica, apostó por una propuesta de inspiración ejecutiva, elegante y atemporal. La heredera demostraba así que su armario empezaba a incorporar códigos diferentes, adecuados para una joven que asumía cada vez más compromisos públicos.

La princesa Leonor y la infanta Sofía a la salida del Hotel Reconquista para dirigirse al Teatro Campoamor ante la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias'. (José Ruiz - Europa Press).
La princesa Leonor y la infanta Sofía a la salida del Hotel Reconquista para dirigirse al Teatro Campoamor ante la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias'. (José Ruiz - Europa Press).

2025: La elegancia no depende del precio

La última edición dejó una de las elecciones más comentadas de Leonor. La princesa se decantó por un vestido midi de color morado oscuro, prácticamente negro, confeccionado en tejido brocado con motivos florales. El diseño presentaba escote cerrado, mangas cortas ligeramente abullonadas y una falda con movimiento.

La reina Sofía, la princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía salen del Teatro Campoamor tras asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025', a 24 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España). (Raúl Terrel / Europa Press)
La reina Sofía, la princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía salen del Teatro Campoamor tras asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025', a 24 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España). (Raúl Terrel / Europa Press)

Lo más llamativo era su procedencia: se trataba de una pieza de la firma sueca H&M cuyo precio original rondaba los 70 euros, aunque llegó a estar rebajada por menos de 50 euros. Los sastres de Zarzuela realizaron algunos ajustes para adaptarla a la heredera, entre ellos modificaciones en las mangas y la incorporación de botones negros de aspecto joya.

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