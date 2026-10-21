España

José Mourinho, el negocio detrás del entrenador del Real Madrid: su fortuna de más de 100 millones de euros entre indemnizaciones e inversiones inmobiliarias

El entrenador del Real Madrid lleva más de 25 años dirigiendo algunos de los equipos más importantes de Europa

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El entrenador del Real Madrid José Mourinho (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Guardar

Su nombre es sinónimo de títulos, rivalidades y grandes noches europeas, pero la carrera de José Mourinho no se entiende únicamente a través de los trofeos que ha levantado. El técnico portugués ha convertido su prestigio en el fútbol en una fuente de ingresos que va mucho más allá de los contratos firmados con los clubes. Publicidad, acuerdos comerciales, propiedades y hasta una marca de vino forman parte de un patrimonio que, según distintas estimaciones, se mueve entre los 100 y los 135 millones de dólares.

Una riqueza construida durante décadas en la élite deportiva y que ayuda a explicar por qué Mourinho se ha convertido en una figura reconocible incluso para quienes no siguen habitualmente el fútbol. Su personalidad, su capacidad para generar titulares y el apodo con el que se dio a conocer internacionalmente, The Special One, han terminado formando parte de su propio universo empresarial.

PUBLICIDAD

Frank Lampard del Chelsea y el entrenador José Mourinho celebran la victoria en la Premier League (Action Images vía Reuters/Darren Walsh/Foto de archivo)
Frank Lampard del Chelsea y el entrenador José Mourinho celebran la victoria en la Premier League (Action Images vía Reuters/Darren Walsh/Foto de archivo)

Cada salida de un club, una operación millonaria

Uno de los elementos más llamativos de la economía de Mourinho está relacionado con los momentos en los que ha abandonado un equipo antes de finalizar su contrato. A lo largo de su carrera, el portugués ha vivido varias destituciones y rupturas anticipadas de vínculos laborales que, en determinados casos, estuvieron acompañadas de compensaciones económicas muy elevadas.

Según apuntan diferentes medios como El País, habría recibido alrededor de 108 millones de euros en indemnizaciones por estas salidas. Es una cantidad acumulada a lo largo de todas las salidas de su carrera. Y es que su capacidad para negociar contratos de alto valor también se explica por sus resultados. Mourinho ha ganado títulos nacionales en varios países y ha conquistado dos Ligas de Campeones, primero con el Oporto y después con el Inter de Milán. Su trayectoria incluye algunos de los banquillos más importantes de Europa, desde el Chelsea y el Manchester United hasta el Real Madrid.

PUBLICIDAD

Durante su primera etapa en el conjunto blanco, entre 2010 y 2013, su remuneración rondaba los 15 millones de euros anuales, tal y como apuntaban las cifras entonces. Sin embargo, las condiciones económicas de su actual contrato no se han detallado públicamente, aunque sí se sabe que su incorporación habría supuesto el pago de 15 millones de euros al Benfica.

El técnico del Real Madrid José Mourinho charla con Jude Bellingham durante el partido contra Espanyol en la Liga de España, el sábado 22 de agosto de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)
El técnico del Real Madrid José Mourinho charla con Jude Bellingham durante el partido contra Espanyol en la Liga de España, el sábado 22 de agosto de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Una cara reconocible para las grandes marcas

El valor comercial de Mourinho no depende exclusivamente de su palmarés. Su carácter directo, su seguridad ante las cámaras y su habilidad para convertirse en protagonista de la actualidad deportiva le han permitido colaborar con empresas de sectores muy diferentes.

Entre las marcas que han contado con su imagen figuran Adidas, Hublot, Jaguar y American Express. También ha participado en campañas y colaboraciones vinculadas a Coca-Cola, Snickers, Kalshi y Top Eleven, el videojuego centrado en la gestión de equipos de fútbol.

Estas asociaciones representan una vía de ingresos adicional a sus contratos deportivos y, al mismo tiempo, amplían su presencia fuera del terreno de juego. Mourinho no necesita estar dirigiendo un partido para mantener su nombre en circulación: su imagen pública funciona como un activo comercial por sí mismo. Ese reconocimiento también ha llegado al entretenimiento. Su trayectoria y su personalidad han protagonizado un documental de Netflix titulado Mourinho, que recorre diferentes etapas de su carrera y se aproxima a su faceta más personal.

Mourinho - serie - Netflix - fútbol - tecnología - 11 de agosto
(Captura YouTube Netflix España)

De los banquillos a las inversiones privadas

Aunque los salarios y la publicidad explican una parte importante de sus ingresos, el entrenador también ha buscado maneras de distribuir su dinero en otros sectores. El inmobiliario figura entre sus apuestas. Mourinho cuenta con propiedades en Portugal y en otros lugares donde ha desarrollado su carrera, aunque no existe una valoración pública completa que permita calcular cuánto representan dentro de su patrimonio total.

Su manera de entender las inversiones quedó resumida en una declaración que realizó hace años: ·Soy muy ambicioso a la hora de alcanzar mis objetivos, pero a la hora de invertir el dinero soy muy cuidadoso. Ya corro suficientes riesgos con el fútbol". En la misma reflexión, establecía una separación clara entre su profesión y sus finanzas: “Mi trabajo es arriesgado, pero no mis inversiones”.

Entre sus iniciativas más personales destaca una que conecta directamente con sus raíces portuguesas. En 2025, Mourinho presentó The Special One, su propia marca de vino, elaborada en el valle del Duero, una de las regiones vinícolas más conocidas de Portugal. El proyecto utiliza variedades tradicionales portuguesas, entre ellas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca y Sousão. Más que una actividad relacionada con el fútbol, la marca representa una forma de trasladar su identidad pública a un producto vinculado a su país de origen.

Temas Relacionados

José MourinhoReal MadridFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Sevilla este 21 de octubre?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Sevilla este 21 de octubre?

¿Cómo estará el clima en Barcelona este 21 de octubre?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Barcelona este 21 de octubre?

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Málaga

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Málaga

Temperaturas en Madrid: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Temperaturas en Madrid: prepárate antes de salir de casa

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 20 de octubre

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 20 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

Última hora de la actualidad política y las elecciones del 29-N, en directo: Trump afirma que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por inmigrantes y acusa al Gobierno de no actuar

La Justicia extingue la pensión alimenticia y el uso de la vivienda a una joven de 22 años pese a su trastorno psiquiátrico porque tiene trabajo estable

El truco japonés para coches con el que puedes alargar su vida útil y evitar averías

Siete trucos para ahorrar en los gastos del coche sin descuidar la seguridad

La DGT pone el foco en el móvil como el gran problema de los conductores: más del 40% de las multas al volante son por usar estos dispositivos

ECONOMÍA

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

La Seguridad Social explica que si estás de baja y donas órganos o tejidos en vida te pagan el 100% de la incapacidad temporal

El Gobierno confirma a los sindicatos una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, pero sin fecha de aplicación

Mike Satterlee, emprendedor: “Con 19 años, gracias a la impresión 3D, creé un negocio que generaba 700.000 euros al año”

Elma Saiz contraataca a Feijóo con la hucha de las pensiones: de vaciarse hasta los 5.000 millones con el PP a cerrar 2026 con 20.000

La factura oculta del edadismo: despedir a los mayores de 45 años les sale caro a las empresas españolas, más de 27.000 millones al año

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña