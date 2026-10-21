José Mourinho, el negocio detrás del entrenador del Real Madrid: su fortuna de más de 100 millones de euros entre indemnizaciones e inversiones inmobiliarias

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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Su nombre es sinónimo de títulos, rivalidades y grandes noches europeas, pero la carrera de José Mourinho no se entiende únicamente a través de los trofeos que ha levantado. El técnico portugués ha convertido su prestigio en el fútbol en una fuente de ingresos que va mucho más allá de los contratos firmados con los clubes. Publicidad, acuerdos comerciales, propiedades y hasta una marca de vino forman parte de un patrimonio que, según distintas estimaciones, se mueve entre los 100 y los 135 millones de dólares.

Una riqueza construida durante décadas en la élite deportiva y que ayuda a explicar por qué Mourinho se ha convertido en una figura reconocible incluso para quienes no siguen habitualmente el fútbol. Su personalidad, su capacidad para generar titulares y el apodo con el que se dio a conocer internacionalmente, The Special One, han terminado formando parte de su propio universo empresarial.

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Frank Lampard del Chelsea y el entrenador José Mourinho celebran la victoria en la Premier League (Action Images vía Reuters/Darren Walsh/Foto de archivo)

Cada salida de un club, una operación millonaria

Uno de los elementos más llamativos de la economía de Mourinho está relacionado con los momentos en los que ha abandonado un equipo antes de finalizar su contrato. A lo largo de su carrera, el portugués ha vivido varias destituciones y rupturas anticipadas de vínculos laborales que, en determinados casos, estuvieron acompañadas de compensaciones económicas muy elevadas.

Según apuntan diferentes medios como El País, habría recibido alrededor de 108 millones de euros en indemnizaciones por estas salidas. Es una cantidad acumulada a lo largo de todas las salidas de su carrera. Y es que su capacidad para negociar contratos de alto valor también se explica por sus resultados. Mourinho ha ganado títulos nacionales en varios países y ha conquistado dos Ligas de Campeones, primero con el Oporto y después con el Inter de Milán. Su trayectoria incluye algunos de los banquillos más importantes de Europa, desde el Chelsea y el Manchester United hasta el Real Madrid.

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Durante su primera etapa en el conjunto blanco, entre 2010 y 2013, su remuneración rondaba los 15 millones de euros anuales, tal y como apuntaban las cifras entonces. Sin embargo, las condiciones económicas de su actual contrato no se han detallado públicamente, aunque sí se sabe que su incorporación habría supuesto el pago de 15 millones de euros al Benfica.

El técnico del Real Madrid José Mourinho charla con Jude Bellingham durante el partido contra Espanyol en la Liga de España, el sábado 22 de agosto de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Una cara reconocible para las grandes marcas

El valor comercial de Mourinho no depende exclusivamente de su palmarés. Su carácter directo, su seguridad ante las cámaras y su habilidad para convertirse en protagonista de la actualidad deportiva le han permitido colaborar con empresas de sectores muy diferentes.

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Entre las marcas que han contado con su imagen figuran Adidas, Hublot, Jaguar y American Express. También ha participado en campañas y colaboraciones vinculadas a Coca-Cola, Snickers, Kalshi y Top Eleven, el videojuego centrado en la gestión de equipos de fútbol.

Estas asociaciones representan una vía de ingresos adicional a sus contratos deportivos y, al mismo tiempo, amplían su presencia fuera del terreno de juego. Mourinho no necesita estar dirigiendo un partido para mantener su nombre en circulación: su imagen pública funciona como un activo comercial por sí mismo. Ese reconocimiento también ha llegado al entretenimiento. Su trayectoria y su personalidad han protagonizado un documental de Netflix titulado Mourinho, que recorre diferentes etapas de su carrera y se aproxima a su faceta más personal.

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(Captura YouTube Netflix España)

De los banquillos a las inversiones privadas

Aunque los salarios y la publicidad explican una parte importante de sus ingresos, el entrenador también ha buscado maneras de distribuir su dinero en otros sectores. El inmobiliario figura entre sus apuestas. Mourinho cuenta con propiedades en Portugal y en otros lugares donde ha desarrollado su carrera, aunque no existe una valoración pública completa que permita calcular cuánto representan dentro de su patrimonio total.

Su manera de entender las inversiones quedó resumida en una declaración que realizó hace años: ·Soy muy ambicioso a la hora de alcanzar mis objetivos, pero a la hora de invertir el dinero soy muy cuidadoso. Ya corro suficientes riesgos con el fútbol". En la misma reflexión, establecía una separación clara entre su profesión y sus finanzas: “Mi trabajo es arriesgado, pero no mis inversiones”.

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Entre sus iniciativas más personales destaca una que conecta directamente con sus raíces portuguesas. En 2025, Mourinho presentó The Special One, su propia marca de vino, elaborada en el valle del Duero, una de las regiones vinícolas más conocidas de Portugal. El proyecto utiliza variedades tradicionales portuguesas, entre ellas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca y Sousão. Más que una actividad relacionada con el fútbol, la marca representa una forma de trasladar su identidad pública a un producto vinculado a su país de origen.