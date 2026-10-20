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El truco japonés para coches con el que puedes alargar su vida útil y evitar averías

Los trayectos cortos, los atascos y el uso intensivo obligan a revisar antes el estado del lubricante

Una persona vierte aceite de motor a su coche. (Canva)
Una persona vierte aceite de motor a su coche. (Canva)
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El motor puede recorrer cientos de miles de kilómetros si recibe el mantenimiento adecuado, pero hay una operación que condiciona buena parte de su desgaste interno: el cambio de aceite.

Una práctica extendida en Japón consiste en adaptar la sustitución del lubricante al uso real del vehículo y adelantarla cuando predominan los trayectos cortos, los atascos o las condiciones exigentes, en lugar de atender solo al kilometraje máximo indicado en los intervalos generales.

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La regla no equivale a cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros en todos los coches ni responde a una norma única en el país asiático. Cada fabricante fija plazos distintos según el motor, el tipo de aceite y las circunstancias de circulación.

El uso del coche determina cuándo cambiar el aceite

Toyota, por ejemplo, establece para sus modelos de gasolina sin turbo una referencia de 15.000 kilómetros o un año en condiciones normales; el plazo baja a 7.500 kilómetros o seis meses si el vehículo circula en condiciones exigentes. En motores de gasolina turboalimentados, la pauta puede reducirse a 5.000 kilómetros o seis meses, e incluso a 2.500 kilómetros o tres meses en los usos más intensos.

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El aceite reduce la fricción entre las piezas móviles del propulsor, contribuye a disipar calor y retira partículas que se generan durante la combustión. Su capacidad de protección disminuye con el tiempo, incluso si el coche recorre pocos kilómetros.

Mantenimiento coche
Mecánico cambiando aceite del coche. (Magnific)

Los desplazamientos urbanos de pocos minutos son uno de los factores que más afectan al lubricante. Cuando el motor no alcanza su temperatura habitual de funcionamiento, pueden acumularse humedad y restos de combustible en el cárter. Los atascos, los arranques frecuentes, los periodos prolongados al ralentí y la conducción a baja velocidad también someten al aceite a una mayor exigencia.

Ese escenario aparece con frecuencia en las grandes ciudades japonesas, donde abundan los coches pequeños, los trayectos urbanos y la circulación lenta. La práctica de adelantar el mantenimiento se ha extendido como respuesta a esas condiciones, aunque la misma lógica sirve para cualquier conductor que utilice el vehículo de forma similar.

No todos los motores requieren el mismo calendario. Los propulsores turboalimentados trabajan a temperaturas y presiones más altas que los atmosféricos, por lo que suelen tener plazos de mantenimiento más cortos. El tipo de aceite homologado también resulta determinante.

El manual fija el intervalo según cada conducción

La recomendación más segura es consultar el libro de mantenimiento y localizar el apartado referido a “condiciones severas” o “uso intensivo”. Ahí suelen figurar situaciones como recorridos muy cortos de forma repetida, circulación frecuente en retenciones, conducción por caminos sin asfaltar, remolque de cargas o trayectos con fuertes pendientes.

Toyota mantiene en Estados Unidos intervalos de hasta 16.093 kilómetros —10.000 millas— o 12 meses en algunos modelos con aceite sintético. Sin embargo, la marca establece cambios cada 8.047 kilómetros —5.000 millas— o seis meses cuando el vehículo realiza trayectos breves repetidos, circula mucho al ralentí, arrastra un remolque o transita por vías sin pavimentar.

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El mantenimiento periódico ayuda a prevenir la formación de depósitos y limita el desgaste de elementos como el turbo, la cadena de distribución o los árboles de levas. Aun así, la duración de un coche depende de otros factores: respetar los periodos de revisión, vigilar el nivel de lubricante, usar el producto con la especificación indicada y atender cualquier aviso del cuadro de instrumentos.

Los estudios de durabilidad sitúan a varias marcas japonesas entre las que tienen mayor probabilidad de superar los 402.000 kilómetros. Un análisis de iSeeCars sobre más de 174 millones de vehículos usados colocó al Toyota Sequoia en primer lugar, con un 39,1 % de probabilidad de alcanzar esa cifra, frente al 4,8 % de media del conjunto del mercado.

La conclusión práctica no pasa por adelantar cambios de aceite sin criterio, sino por adecuar la frecuencia a la forma en que se utiliza el automóvil. Quien emplea el coche sobre todo en ciudad y para recorridos cortos debería prestar más atención al plazo temporal que al contador de kilómetros.

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