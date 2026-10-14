Vuelve ‘GH VIP’ a Telecinco tres años después de la victoria de Naomi Asensi: todo lo que se sabe del regreso del concurso

Vuelve GH VIP a Telecinco (MEDIASET ESPAÑA).

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Telecinco recupera uno de sus formatos más conocidos. Jorge Javier Vázquez anunciaba este martes el regreso de GH VIP con una novena edición, poniendo fin a casi tres años sin nuevas entregas del concurso de convivencia entre famosos. El presentador aprovechó la gala de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie para comunicar la noticia, rodeado de cuatro rostros que conocen bien la experiencia de vivir bajo las cámaras del reality.

Chayo Mohedano, Isa Pantoja, Tony Spina y Dámaso Angulo fueron los elegidos para acompañar al catalán en este anuncio inesperado. Los cuatro se encontraban sentados en el plató cuando Jorge Javier les pidió que se acercaran y compartieran con él el centro del escenario. “Todos tenéis algo en común”, les dijo antes de desvelar la noticia: “¡Vuelve Gran Hermano, vuelve GH VIP!“.

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La cadena confirmó así la vuelta del formato, aunque todavía no ha concretado cuándo se estrenará ni quiénes serán sus concursantes. Por el momento, el mensaje de Mediaset se limita a un avance: “Muy pronto en Telecinco”.

Vuelve GH VIP a Telecinco (MEDIASET ESPAÑA).

Cuatro antiguos concursantes

La elección de los invitados permitió al presentador recordar algunos de los momentos más personales que dejó el programa. Chayo Mohedano participó en la segunda edición de GH VIP, donde protagonizó una historia sentimental con el atleta Adans Peres. Jorge Javier se refirió a aquella relación como un “amor imposible”, uno de los episodios que marcaron su paso por la casa.

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Tony Spina también vivió una experiencia que trascendió el concurso. Durante su participación coincidió con Makoke y, posteriormente, ambos mantuvieron una relación sentimental. Su historia se convirtió en uno de los vínculos más comentados surgidos alrededor del formato.

En el caso de Isa Pantoja, el reality tuvo un desenlace especialmente significativo. La hija de Isabel Pantoja conoció en la casa a Asraf Beno, con quien terminó formando una pareja. Actualmente están casados y él participa en Supervivientes All Stars, el programa desde el que se ha anunciado el regreso de la edición de famosos.

Durante la intervención, Isa mostró su anillo de casada mientras Jorge Javier recordaba cómo el concurso había influido en su vida. Dámaso Angulo, por su parte, fue mencionado por su paso por el programa y por haber compartido con la audiencia aspectos personales de su historia.

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Naomi Asensi, ganadora de 'GH VIP 8' (Mediaset)

Una vuelta sin fecha confirmada

La nueva entrega será la novena edición de GH VIP, un formato que lleva casi tres años fuera de la programación de Telecinco. El anuncio no ha servido para despejar las principales incógnitas: todavía se desconoce la fecha de estreno, la identidad de los participantes y quién asumirá la presentación de las galas.

La cadena mantiene actualmente en emisión otros formatos de telerrealidad, como Supervivientes All Stars y La isla de las tentaciones, que ocupan buena parte de su oferta de entretenimiento. Por ello, el regreso de GH VIP se producirá en una parrilla que ya cuenta con varias apuestas centradas en la convivencia y las relaciones personales.

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Tampoco se han detallado posibles cambios en la estructura del concurso, que en anteriores temporadas ha combinado galas semanales con debates y seguimiento de la vida en la casa. Habrá que esperar a nuevas comunicaciones de Mediaset para conocer cómo será esta próxima etapa.