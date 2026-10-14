Reacciones en Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: del “seguirá siendo marroquí” a “una fiesta que no aporta nada a la historia”

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España saludan a la multitud en Ceuta. (AP foto/Manu Fernández)

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La visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta no ha recibido, por el momento, una respuesta oficial de Marruecos. Al contrario que en 2007, cuando Mohamed VI tachó de “provocación” el viaje de Juan Carlos I a la ciudad autónoma, el régimen alauí ha optado por mantenerse en silencio en el plano institucional. Por el contrario, los medios de comunicación afines sí que han respondido tanto al viaje de la casa real como a la noticia de que un buque de guerra marroquí cruzó al agua ceutí. Han interpretado el viaje como un acto de fuerza dentro de una supuesta disputa territorial y como un reflejo del pasado colonial español en el norte de África.

Hespress planteó que la visita se trataba de “un mensaje a Rabat” mediante un despliegue de símbolos de soberanía española. Alyaoum situó el debate en torno al 12 de octubre y la memoria histórica de España, mientras que Le360 abría su portada con una respuesta directa a la exclusiva de El País de la entrada del barco marroquí el 30 de julio, señalando falta de pruebas y poniendo en duda que España tenga soberanía marítima en la costa de Ceuta.

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Felipe VI y la reina Letizia han protagonizado su primera visita oficial a Ceuta como reyes, doce años después de la proclamación del monarca. Una jornada histórica marcada por el recibimiento de cientos de ciudadanos, el mensaje del rey reafirmando que "Ceuta es España" y el homenaje a las víctimas de la tragedia migratoria del pasado julio. Los monarcas pasarán la noche en la ciudad autónoma, algo inédito durante la democracia, antes de viajar este miércoles a Melilla. (Fuente: Casa Real)

“Seguirá siendo marroquí”

Los comentarios publicados en Marruecos interpretaron la visita de los reyes a Ceuta como un gesto político vinculado a la soberanía de la ciudad, la situación migratoria y la relación entre Madrid y Rabat. Hespress sostiene que las banderas, las cámaras y las ceremonias no alteran la posición marroquí sobre el estatus de Ceuta. “Con sus profundas raíces geográficas e históricas, seguirá siendo marroquí”, afirma el medio, que considera que la cuestión no puede resolverse “mediante ceremonias oficiales”.

La publicación describe el viaje como una “escena festiva” que, a su juicio, “no aporta nada a la historia”. El artículo defiende la forma en la que Rabat afronta lo que consideran una disputa territorial. “Bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey Mohammed VI, opta por gestionar las relaciones de vecindad con una lógica de previsión y cálculo de intereses, lejos de la tentación del espectáculo”, explica. “Madrid, que invoca las fronteras para reforzar sus posiciones, encuentra en su vecino marroquí un socio indispensable con quien el diálogo es esencial”, añade.

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Felipe VI ha incidido este martes en que "Ceuta es España", ha llamado a la unidad institucional para gestionar la crisis derivada de la entrada de inmigrantes y ha sostenido que los que entraron irregularmente tienen que regresar a sus lugares de origen "lo antes posible y por los cauces legales establecidos". (Fuente: Casa Real)

Memoria colonial y homenaje a migrantes fallecidos

Otros textos relacionaron la visita con la memoria de la presencia colonial española en Marruecos. Alyaoum cuestiona la conmemoración del 12 de octubre y recuerda que 1492 incluyó la toma de Granada, la expulsión de los judíos que no se convirtieron al cristianismo y la llegada de Cristóbal Colón a América. El medio considera que la historia de España debe tener en cuenta sus vínculos con Al-Ándalus y el pasado colonial en el norte de África. También cita la situación de Ceuta y Melilla como parte de una controversia vigente, sobre la que ambos países mantienen “interpretaciones históricas y jurídicas diferentes”.

Morocco World News pone el foco en el homenaje en el cementerio musulmán de Sidi M’barek, dedicado a los migrantes que murieron ahogados los días 30 y 31 de julio cuando intentaban alcanzar Ceuta. El medio reconoce lo positivo de que el acto recuerde que tras las cifras migratorias hay “vidas truncadas, familias que esperan respuestas y nombres que la historia quizás nunca registre”. A la vez, reclama que ese reconocimiento alcance a las víctimas de la Guerra del Rif. “La compasión solo tiene verdadero valor cuando no es selectiva”, escribe. También vincula las muertes de migrantes con las políticas españolas de control fronterizo.

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