La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

ARCHIVO - Una clienta llena su vehículo en una gasolinera. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)

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Un fuerte aumento en los precios de los combustibles ha empujado al alza la inflación en España, que ha cerrado septiembre con una tasa del IPC del 4,9% interanual, el nivel más alto desde febrero de 2023, cuando había llegado al 6%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles el dato adelanto difundido a fines del mes pasado, que supone un salto de seis décimas frente al de agosto. Se trata además del tercer mes seguido con subas en el índice y el segundo que supera la barrera del 4%. Al ubicarse por debajo del umbral crítico, esta cifra implica que el Gobierno mantendrá desde el 1 de noviembre el descuento de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel, beneficio incluido en el tercer paquete de medidas para proteger a familias y empresas del impacto del conflicto en Oriente Medio, según ha precisado el Ministerio de Economía.

El encarecimiento de los carburantes, que treparon un 27,7% en medio del shock energético derivado de la guerra en Irán, explica buena parte de ese repunte. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, también se acelera hasta el 3,1%, dos décimas más que en agosto. En el noveno mes del año, el Gobierno había elevado el descuento para los consumidores en el del diésel de 10 a 20 céntimos por litro como respuesta a los altos precios de este combustible, mientras que el de la gasolina se redujo de 10 a 5 céntimos tras una moderación del coste que ahora se ha revertido.

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(Noticia en ampliación)