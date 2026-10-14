España

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

El INE ha confirmado el dato definitivo del IPC, el más alto desde febrero de 2023, impulsado por el encarecimiento de los combustibles y los paquetes turísticos

ARCHIVO - Una clienta llena su vehículo en una gasolinera. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)
ARCHIVO - Una clienta llena su vehículo en una gasolinera. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)
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Un fuerte aumento en los precios de los combustibles ha empujado al alza la inflación en España, que ha cerrado septiembre con una tasa del IPC del 4,9% interanual, el nivel más alto desde febrero de 2023, cuando había llegado al 6%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles el dato adelanto difundido a fines del mes pasado, que supone un salto de seis décimas frente al de agosto. Se trata además del tercer mes seguido con subas en el índice y el segundo que supera la barrera del 4%. Al ubicarse por debajo del umbral crítico, esta cifra implica que el Gobierno mantendrá desde el 1 de noviembre el descuento de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel, beneficio incluido en el tercer paquete de medidas para proteger a familias y empresas del impacto del conflicto en Oriente Medio, según ha precisado el Ministerio de Economía.

El encarecimiento de los carburantes, que treparon un 27,7% en medio del shock energético derivado de la guerra en Irán, explica buena parte de ese repunte. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, también se acelera hasta el 3,1%, dos décimas más que en agosto. En el noveno mes del año, el Gobierno había elevado el descuento para los consumidores en el del diésel de 10 a 20 céntimos por litro como respuesta a los altos precios de este combustible, mientras que el de la gasolina se redujo de 10 a 5 céntimos tras una moderación del coste que ahora se ha revertido.

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