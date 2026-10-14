Javier Quintero, psiquiatra: “Sentirte mejor también requiere hacer cosas que no siempre son fáciles”

Avanzar en salud mental también significa hacer cosas que no son fáciles (@drjquintero / Montaje Infobae)

Guardar

Vivimos en una sociedad que parece exigirnos estar bien en todo momento. La búsqueda de la felicidad, la tranquilidad y el equilibrio emocional se ha convertido en una constante, mientras que el malestar, el miedo o la incertidumbre suelen interpretarse como señales de que algo no funciona. Sin embargo, el bienestar psicológico no siempre pasa por evitar las emociones desagradables, sino por aprender a convivir con ellas y afrontar aquello que nos cuesta.

En ocasiones, sentirse mejor implica precisamente lo contrario de lo que nos pide el cuerpo: mantener una conversación incómoda, decir que no, enfrentarse a un temor o detener un ritmo de vida que parece imposible de frenar. Son decisiones que no ofrecen una recompensa inmediata, pero que pueden marcar la diferencia a largo plazo. Porque cuidar la salud mental no consiste únicamente en buscar alivio, sino también en desarrollar herramientas para afrontar las dificultades cotidianas.

PUBLICIDAD

Así lo explica el psiquiatra Javier Quintero (conocido en redes sociales como @drjquintero) en un vídeo publicado en TikTok en el que invita a reflexionar sobre la relación entre el bienestar emocional y las decisiones que tomamos cada día. Su mensaje parte de una idea tan sencilla como importante: “Sentirte mejor también requiere hacer cosas que no siempre son fáciles”.

El bienestar también exige esfuerzo

La reflexión de Quintero cuestiona una concepción de la salud mental centrada exclusivamente en eliminar el malestar. En lugar de esperar a que desaparezcan el miedo, la ansiedad o la incomodidad para actuar, el especialista plantea que, en muchas ocasiones, el cambio comienza precisamente cuando decidimos dar un paso a pesar de esas sensaciones.

PUBLICIDAD

“¿Quieres paz? Aprende a poner límites", afirma en el vídeo. La frase pone el foco en una dificultad frecuente en las relaciones personales: aprender a decir que no sin sentirnos obligados a satisfacer constantemente las expectativas ajenas. Establecer límites permite proteger el tiempo, la energía y las necesidades propias, además de contribuir a construir relaciones más equilibradas.

El psiquiatra también vincula la confianza personal con la capacidad de afrontar aquello que nos produce temor. “¿Quieres confianza? Tienes que afrontar tus miedos", señala el doctor Quintero. La idea no implica que debamos ignorar nuestras emociones ni exponernos de manera imprudente a situaciones que nos hacen daño. Se trata, más bien, de reconocer que evitar sistemáticamente aquello que nos asusta puede impedirnos descubrir que somos capaces de manejarlo.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la confianza no siempre aparece antes de actuar. A veces se construye a partir de la experiencia, cuando comprobamos que podemos atravesar una situación difícil y aprender de ella.

Bajar el ritmo y aprender a comunicarse

Otra de las claves que aborda Quintero es la necesidad de reducir la velocidad con la que vivimos. “¿Quieres calma? Aprende a bajar el ritmo", propone. En un contexto marcado por las prisas, las obligaciones y la disponibilidad permanente, detenerse puede parecer una pérdida de tiempo. Sin embargo, reservar espacios para descansar y atender las propias necesidades es fundamental para evitar que las exigencias cotidianas terminen ocupándolo todo.

PUBLICIDAD

La reflexión se extiende también a los vínculos personales. “¿Quieres relaciones sanas? Necesitas comunicarte mejor", sostiene el psiquiatra. Expresar lo que sentimos, explicar nuestras necesidades y escuchar a los demás son habilidades que requieren práctica. No garantizan la ausencia de conflictos, pero pueden ayudar a abordarlos de una forma más constructiva y evitar que los problemas se acumulen por falta de comunicación.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Pensar en el mañana

La conclusión del psiquiatra resume el sentido de todo su mensaje: “Cuidar tu salud mental no siempre consiste en sentirse bien, a veces consiste en hacer cosas hoy para poder estar mejor mañana”.

El doctor Quintero recuerda así que el bienestar emocional no depende exclusivamente de cómo nos sentimos en un momento concreto, sino también de los hábitos, las decisiones y las herramientas que desarrollamos con el tiempo. No se trata de exigirse estar bien a cualquier precio ni de convertir el autocuidado en otra obligación, sino de entender que algunos cambios necesitan esfuerzo, paciencia y constancia.

PUBLICIDAD

A veces, avanzar en salud mental significa aceptar una conversación pendiente, poner un límite o concederse una pausa. Pequeñas decisiones que quizá no mejoren el día de inmediato, pero que pueden ayudar a construir una vida más equilibrada a largo plazo.