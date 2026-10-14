El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Fachada de una Oficina de Empleo. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Guardar

Perder el trabajo sin haber cotizado lo suficiente para cobrar el paro puede dejarte en una situación complicada. Para quienes no alcanzan los 360 días de cotización necesarios para acceder a la prestación contributiva, existe una alternativa: el subsidio por insuficiencia de cotización. Para acceder a esta ayuda solo es necesario haber cotizado al menos 90 días, siempre que se cumplan el resto de las condiciones establecidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La ayuda está dirigida a quienes se quedan en paro sin haber acumulado el tiempo suficiente para cobrar la prestación contributiva. La cuantía y la duración dependen, entre otros factores, del tiempo cotizado y de si la persona tiene responsabilidades familiares.

PUBLICIDAD

Quién puede solicitar el subsidio por insuficiencia de cotización

Para acceder a esta ayuda, es necesario haber cotizado entre 90 y 359 días durante los últimos seis años y encontrarse en situación legal de desempleo, es decir, haber perdido el trabajo por una causa ajena a la propia voluntad.

Además, hay que cumplir varios requisitos:

Estar inscrito como demandante de empleo.

Suscribir el acuerdo de actividad, por el que la persona solicitante se compromete a buscar trabajo y participar en las acciones que correspondan.

No haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación , salvo en los supuestos que contempla la normativa.

No percibir una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo.

Cumplir el límite de rentas exigido por el SEPE o, cuando corresponda, el requisito de responsabilidades familiares.

El límite de ingresos se fija en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin contar la parte proporcional de las pagas extraordinarias. La referencia económica debe comprobarse según el SMI vigente en el momento de solicitar la ayuda.

También es importante saber que las cotizaciones no utilizadas no se pierden automáticamente. Si durante los seis meses anteriores a la solicitud has pasado por varias situaciones de desempleo, el SEPE puede tener en cuenta los periodos cotizados que todavía no hayas utilizado para acceder a otra prestación o subsidio.

PUBLICIDAD

Cuánto se cobra con esta ayuda

La cuantía del subsidio se calcula tomando como referencia el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). El importe no es necesariamente el mismo durante todo el periodo de cobro, ya que puede reducirse a medida que pasan los meses.

Según la escala recogida en el artículo:

Durante los primeros 180 días: 570 euros al mes.

Del día 181 al 360: 540 euros mensuales.

A partir del día 361: 480 euros al mes.

En el caso de las personas mayores de 52 años que acceden al subsidio específico para este colectivo, la cuantía es de 480 euros mensuales y se mantiene durante el periodo reconocido.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Estas cantidades deben comprobarse con la normativa y los importes vigentes en la fecha de la solicitud, ya que pueden cambiar con las actualizaciones del IPREM y de la regulación de los subsidios.

PUBLICIDAD

Cuánto tiempo se puede cobrar

La duración depende principalmente de los días cotizados y de si la persona solicitante tiene responsabilidades familiares. Si no tienes responsabilidades familiares, el tiempo de cobro está más limitado y la ayuda puede durar entre tres y seis meses. Quienes hayan cotizado al menos 90 días pueden acceder a un subsidio de tres meses, mientras que el periodo puede llegar a seis meses cuando se han acumulado 180 días de cotización.

Si tienes responsabilidades familiares, la duración puede ser mayor. En determinados casos, el subsidio puede prolongarse hasta 21 meses, siempre que se cumplan las condiciones exigidas y se haya cotizado el tiempo necesario. La duración se determina en función de los días cotizados y de la situación familiar. Por eso, antes de presentar la solicitud, conviene comprobar qué periodo corresponde en cada caso y qué documentación es necesario aportar para acreditar las responsabilidades familiares.

PUBLICIDAD