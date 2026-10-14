El PSOE alerta de los planes del PP para las pensiones y asegura que quiere privatizarlas: «Ya se oye la motosierra»

Jubilados se manifiestan para defender la revalorización de las pensiones, frente a la sede nacional del PP. Alberto Ortega / Europa Press

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El sistema público de pensiones se ha situado en el centro de la batalla política ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El PSOE ha acusado este miércoles al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de pretender «privatizar» las pensiones y exigir «sacrificios» a los jubilados si llega al Gobierno. Los socialistas sostienen que las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, sobre la necesidad de cambiar el modelo anticipan una política de recortes que, a su juicio, amenaza los derechos de los pensionistas.

La controversia se desencadenó el martes, cuando Muñoz afirmó que el sistema de pensiones «va a colapsar» y defendió que había que «ser valientes a la hora de tomar decisiones». La portavoz popular también consideró que «el modelo actual hay que cambiarlo», unas palabras que el PSOE interpreta como una señal de las intenciones del principal partido de la oposición si consigue gobernar tras los comicios.

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Sin embargo, Feijóo se comprometió ese mismo día a revalorizar las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) si llega a La Moncloa. El líder del PP aseguró que «en ningún caso» cuestionará el sistema público y prometió «garantizar» el futuro de las prestaciones de jubilación para los jóvenes. Los socialistas consideran insuficientes estas garantías y reprochan al dirigente popular que prometa mantener una medida que ya está recogida en la legislación.

El PSOE acusa al PP de preparar recortes

Desde Ferraz sostienen que el PP «empieza a enseñar su verdadero modelo de pensiones» y acusan a los populares de apostar por «recortar y destruir derechos». En un comunicado, los socialistas han advertido de quiénes, a su juicio, acabarían soportando las consecuencias de una eventual reforma: «Ya sabemos quiénes serán los primeros a los que Feijóo pedirá sacrificios: a los pensionistas».

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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

El PSOE también reprocha al líder popular que presente como compromiso electoral la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC, una garantía legal que, según los socialistas, el PP no ha respaldado en el Congreso. «Lleva ocho años no apoyando las subidas y ahora pretende vender como promesa lo que ya está garantizado», señalan.

Frente a las críticas de la oposición, el partido de Pedro Sánchez reivindica la gestión del Gobierno y destaca tanto la actualización de las prestaciones como el aumento de la denominada hucha de las pensiones. Según los datos difundidos por los socialistas, el fondo de reserva ha pasado de contar con 5.000 millones de euros en 2018 a disponer de 20.000 millones en la actualidad. «Mientras ellos hablan de sacrificios, nosotros protegemos las pensiones y reforzamos el sistema público», sostienen.

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El riesgo de privatizar las pensiones

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha elevado el tono de las críticas y ha vinculado las declaraciones de Muñoz con una posible transformación del sistema público. «Que quede claro: cuando el PP dice que el sistema de pensiones necesita una reforma, habla de privatizarlo, como sus socios de Vox», ha escrito en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Torró considera que «Feijóo y los suyos quieren sacrificar el sistema de pensiones» y ha pedido a los ciudadanos que tengan presentes estas posiciones cuando acudan a votar el 29 de noviembre.

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En la misma línea, la secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé, ha relacionado las palabras de la portavoz del PP con los sacrificios que, según los socialistas, podrían exigirse a los jubilados. «Ya se oye la motosierra y suena cerca de las pensiones», ha afirmado, recurriendo a una imagen con la que el PSOE trata de alertar de posibles recortes.

Pensionista pasea con la compra por una calle de Zaragoza.

Los ministros socialistas cargan contra Feijóo

Las críticas también han llegado desde distintos miembros del Gobierno. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, considera que el PP «está insinuando que privatizaría las pensiones como pide Vox». Sus declaraciones refuerzan la estrategia socialista de presentar el debate sobre la sostenibilidad del sistema como una discusión sobre su futuro carácter público.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha advertido asimismo a los posibles votantes de PP y Vox de que ambas formaciones están hablando de «cargarse» el sistema público de pensiones. «Luego que nadie se llame a engaño», ha escrito en X.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha acusado al PP de asumir planteamientos de Vox, al que atribuye la defensa de un «sistema mixto de pensiones» y de una reforma inspirada en el modelo de capitalización de Chile. España ha cuestionado ese planteamiento y ha reconocido que las palabras de Muñoz le provocan inquietud: «A mí se me hiela un poco la sangre solo de pensarlo», ha declarado en una entrevista en TVE.

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