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“No puedo más”: así fue la despedida de Lola Lolita de las redes sociales por salud mental que ha disparado los rumores de su posible ruptura

Recién operada de un orzuelo y blefaritis, la ‘influencer’ anunciaba a su comunidad su retiro con la salud como motivo principal

La creadora de contenido Lola Lolita aparece en un vídeo dirigiéndose a sus seguidores para anunciar una pausa temporal en su actividad en redes sociales. En la grabación, viste una sudadera azul y explica las razones de su decisión, vinculadas a su salud física y mental.

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La creadora de contenido Lola Lolita ha anunciado un descanso de las redes sociales para atender su salud física y mental, después de reconocer que atraviesa un momento en el que “no puede más”. La influencer ilicitana, de 24 años, ha comunicado la decisión en un vídeo de unos cinco minutos dirigido a su comunidad tras una reciente operación por orzuelos y blefaritis.

El vídeo publicado el 11 de octubre ha acumulado en unas horas más de 420.000 ‘me gustas’ entre TikTok e Instagram, pese a tener los comentarios cerrados en ambas redes para cortar el chorro de críticas. Lola Moreno Marco reúne casi 18 millones de seguidores entre ambas plataformas: 4,2 millones en Instagram y 13,7 millones en TikTok, mientras que su vídeo acumula casi 15 millones entre las dos cuentas.

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La creadora, que comenzó a publicar vídeos de bailes en la extinta Musical.ly cuando tenía 14 años, ha explicado que lleva tiempo ocultando su malestar: “Siempre he intentado camuflarlo, no escucharme, dejarme para después, disimularlo. Y llega un punto en el que cuando tú tapas eso, con el tiempo tu cuerpo dice: ‘Mira, no puedo más’”.

Lola Lolita, influencer
Lola Lolita en 'La Revuelta' (RTVE)

Las palabras de Lola Lolita

En las imágenes aparece sin ocultar los hematomas del ojo izquierdo, consecuencia de la reciente intervención. La operación trataba un problema recurrente de orzuelos y blefaritis que le inflamaba el párpado, y se suma a otra cirugía a la que se sometió en enero. Lola Lolita ha vinculado su retirada temporal a la necesidad de cuidarse: “Estoy pasando por un momento en el que no puedo más, que necesito parar, aunque sea un poco, para cuidarme a mí misma, que creo que es lo más importante. La salud y la salud mental es lo más importante”.

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La influencer ha indicado que estará desconectada durante un tiempo y que su decisión no supone una despedida definitiva: “Esto no es un adiós, esto es un hasta luego”, ha precisado en el último minuto de la grabación, antes de explicar que necesitaba comunicar su ausencia a quienes siguen de cerca sus contenidos. Con lágrimas ante la cámara, ha definido la sensibilidad como uno de los factores que más le afectan: “Creo que mi mayor problema es que creo que soy una persona muy sensible y que quizás le afecta todo mucho más de la cuenta”.

Lola Lolita anuncia que deja las redes sociales (Instagram)
Lola Lolita anuncia que deja las redes sociales (Instagram)

También ha asegurado que su “Loli interior” le está “pidiendo auxilio” y que necesita escucharla para recuperarse. Lola Lolita ha construido su actividad profesional a partir de contenidos y campañas publicitarias, colaboraciones con marcas y otros negocios, entre ellos un festival propio y una agencia de representación. En las semanas previas a su anuncio había compartido su participación en la manada de lobas de un concierto de Shakira en Madrid, el 94º cumpleaños de su abuela y una sesión de maquillaje.

Los rumores de ruptura con Alonso López

La decisión de la alicantina tiene precedentes entre creadoras españolas. Laura Escanes, que cuenta con una segunda vía laboral como presentadora en la televisión catalana, anunció en 2023 una desconexión temporal para priorizar el tiempo con su hija y alejarse de la presión mediática: “Todo está bien, no hay que preocuparse de nada, pero me apetece centrarme en mí, sin más”, escribió entonces. Por otro lado, Dulceida también comunicó un parón en 2021: “A veces, no puedes con todo y hay que parar, pedir ayuda y priorizar tu salud mental”, publicó junto a varias fotografías en las que aparecía llorando.

Alonso López, el novio de Lola Lolita (Reuters)
Alonso López, el novio de Lola Lolita (Reuters)

El anuncio de Lola Lolita ha alimentado rumores sobre una posible ruptura con el piloto Alonso López. La creadora de contenido y presentadora Betweenmyclothes sostuvo en un vídeo que la retirada podía estar relacionada con el fin de la relación, apoyada en que había compartido mensajes como “Odio cuando los hombres dicen que son diferentes”, pero el periodista y tiktoker Javi Hoyos ha asegurado, tras consultar con el entorno más cercano de la influencer, que no han roto: López está fuera de España por las carreras y ambos “se quieren mucho y se están apoyando”.

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