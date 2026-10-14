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Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 15 de octubre: Gabriel pone a prueba a Marta y Andrés y este fija su boda con Valentina

La serie de Antena 3 vive momentos de tensión tras la readmisión de Marta y Andrés en Perfumerías De la Reina

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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La tensión vuelve a instalarse en la colonia de Sueños de libertad. En el capítulo de este jueves 15 de octubre, Begoña intentará ocultar a Gabriel el verdadero motivo de su enfrentamiento con Beatriz, mientras el regreso de Marta y Andrés a la perfumería no será tan tranquilo como esperaban. Además, Paula estará a punto de delatarse ante sus compañeras y Andrés y Valentina darán un paso decisivo en sus planes de boda.

Para entender cómo se llegó a esta situación, el episodio del miércoles dejó varios frentes abiertos, con Gabriel decidido a mantener el control de la empresa y las relaciones personales cada vez más complicadas.

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En el capítulo del miércoles, la reincorporación de Marta y Andrés a la empresa llenó de satisfacción a los De la Reina y a Pablo Salazar. Sin embargo, el regreso no supuso una reconciliación con Gabriel. El abogado recibió a sus primos con una actitud irónica y les impuso tareas difíciles de cumplir para ponerlos a prueba ante Hugo Brossard.

Andrés tuvo que afrontar unas exigencias especialmente complicadas, mientras Marta intentó mantener la compostura frente a las provocaciones de su primo. La tensión también alcanzó a Tasio, que volvió a sentirse desplazado de las celebraciones familiares por la vuelta de sus hermanos.

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En paralelo, Andrés y Valentina retomaron los preparativos de su enlace y decidieron casarse dentro de un mes. Sin embargo, los problemas laborales del joven amenazaron con interferir en sus planes.

Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Beatriz teme quedarse sin salida

La relación entre Begoña y Beatriz también quedó muy deteriorada tras su discusión. La enfermera se mostró dolida por la intromisión de la niñera en su historia con Andrés y dejó claro que ya no confiaba en ella.

Gabriel, por su parte, comenzó a sospechar que ambas le ocultaban información. Después de escuchar versiones poco claras sobre lo ocurrido, el abogado comprendió que algo no encajaba. Beatriz, consciente de que había perdido la confianza de Begoña, supo que tendría que convencerla de sus buenas intenciones si quería continuar en la casa.

Mientras tanto, los rumores sobre una posible relación entre Paula y Salva siguieron creciendo en la colonia. En el episodio del miércoles, Claudia intentó sonsacar información a la dependienta, que, nerviosa ante las preguntas, acabó dando pistas sin querer.

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 669 del jueves 15 de octubre

En el capítulo del jueves, Begoña se sorprenderá al comprobar que Gabriel vuelve a mostrarse excesivamente comprensivo con Beatriz. Cuando su marido le pregunte qué ocurrió entre ellas, la enfermera decidirá mentirle y restará importancia a la discusión.

La actitud de Gabriel aumentará la desconfianza de Begoña hacia la niñera, que intentará recuperar su favor. Beatriz sabe que ha perdido la confianza de la enfermera y que, si no consigue demostrarle que sus intenciones son buenas, su permanencia en la casa podría estar en peligro.

Sin embargo, Gabriel no quedará convencido con las explicaciones de su mujer. El abogado decidirá interrogar directamente a Beatriz para conocer su versión de los hechos. La niñera le ofrecerá un relato diferente y poco concreto, lo que llevará a Gabriel a comprender que ambas le están ocultando información.

Tasio y Damián en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Tasio y Damián en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Tasio se siente apartado

Los rumores sobre la supuesta relación entre Paula y Salva continuarán extendiéndose por la colonia. Claudia intentará sonsacar información a la dependienta, que llegará a pensar que sus compañeras han descubierto que en realidad está viéndose con Tasio. Sus nervios harán que termine delatándose sin darse cuenta.

Mabel también dará su aprobación al supuesto romance entre Paula y Salva, aunque el cantinero insistirá en que entre ellos no existe ninguna relación sentimental. Pese a sus explicaciones, las habladurías no dejarán de crecer.

Tasio, por su parte, no estará nada satisfecho con que todo el mundo crea que Paula mantiene una historia con Salva. Sin embargo, también será consciente de que esos rumores pueden servirles de cobertura para continuar viéndose en secreto.

La jornada también dejará espacio para otras relaciones de la colonia. Miguel sorprenderá a Nieves al demostrarle que se ha tomado en serio su intención de comprender por qué la religión tiene tanta importancia para Claudia.

Miguel y Claudia en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Miguel y Claudia en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Además, Fina y Claudia recordarán viejos tiempos en la cantina después de mantener una conversación con Carmen. Mientras tanto, la reincorporación de Marta a la perfumería provocará una decepción en Fina, que descubrirá que su amiga ha vuelto al trabajo sin habérselo contado personalmente.

Gabriel pone a prueba a Marta y Andrés

El regreso de los hermanos no será sencillo. Aunque Pablo estará satisfecho con su reincorporación, Gabriel les impondrá nuevas obligaciones y les encargará gestiones comerciales especialmente difíciles. Marta y Andrés intentarán mantener la compostura ante las provocaciones de su primo, pero cumplir sus exigencias no resultará nada fácil.

Gabriel encargará a Andrés una tarea prácticamente imposible, obligándolo a trabajar bajo una presión constante. El abogado buscará así mantener el control de la empresa y demostrar que, pese a la reincorporación de sus primos, continúa teniendo la última palabra.

Por su parte, Andrés y Valentina seguirán adelante con los preparativos de su enlace. Pero el joven, completamente desbordado por la carga de trabajo, tendrá que pedirle a Valentina que acuda a solas a la catedral de Toledo para fijar la fecha de su boda.

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