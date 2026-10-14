A la venta una isla en Ávila: un castillo de 1923 con once dormitorios por 3,25 millones de euros

Vista aérea de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)

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Una propiedad única en el mercado inmobiliario español, una isla privada coronada por un castillo de 1923, ha salido a la venta por 3.250.000 euros. El activo, de 10.847 metros cuadrados, está anclado en el embalse de El Burguillo, en el municipio de El Barraco (Ávila), a 80 kilómetros de Madrid, según la ficha de comercialización publicada por la agencia inmobiliaria Century 21 Homeplace.

La construcción se levantó sobre una antigua atalaya y acumula más de un siglo de historia. El inmueble ha sido sometido a una reforma integral que mantiene la arquitectura de torres almenadas y terrazas panorámicas, al mismo tiempo que incorpora sistemas de climatización y accesibilidad modernos, entre ellos un ascensor que conecta las cuatro plantas del edificio. La superficie construida alcanza los 1.000 metros cuadrados, con un área útil de 930 metros cuadrados, de acuerdo con los datos técnicos del anuncio.

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Terraza y vistas de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)

Rodeada por completo de agua, la isla conserva una arboleda propia y varias calas privadas que bordean la construcción principal. Las torres almenadas del castillo y sus ventanales de suelo a techo ofrecen vistas de 360 grados sobre el embalse y la sierra de Ávila, mientras que un embarcadero privado permite el desembarco directo frente a la muralla. El entorno natural, sin construcciones vecinas ni accesos compartidos, refuerza el aislamiento geográfico que distingue a la propiedad del resto de inmuebles de lujo disponibles en España.

Once dormitorios y once baños distribuidos en cuatro plantas

El núcleo residencial lo conforman siete suites exteriores, cada una con chimenea de diseño propio y algunas con jacuzzi incorporado. A esta capacidad se añade un pabellón de fiestas con barra de bar, que puede reconvertirse en cuatro dormitorios adicionales. Esta doble funcionalidad eleva la capacidad total del conjunto hasta once dormitorios y once baños completos, según la distribución reportada por la inmobiliaria.

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Exterior de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)

La ficha técnica también incluye un salón-comedor con cocina propia, almacén, garaje con capacidad para 20 plazas de aparcamiento y sala de máquinas. El certificado energético del inmueble corresponde a la categoría E, con un consumo de 291 kWh por metro cuadrado al año.

La propiedad genera su propia energía y depura su propia agua

La isla funciona de manera independiente de la red eléctrica convencional mediante un sistema de paneles solares, complementado por dos grupos electrógenos de respaldo. A esto se suma una infraestructura propia de depuración y filtración de agua, que garantiza el abastecimiento sin depender de servicios externos. Esta autonomía operativa forma parte del valor diferencial del activo frente a otras propiedades de lujo del segmento.

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Interior de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)

El acceso se realiza principalmente por vía acuática, desde un embarcadero privado, aunque la propiedad contempla también la posibilidad de habilitar un helipuerto. Durante los meses en que desciende el nivel del embalse, la isla queda conectada con tierra firme, lo que permite el acceso en vehículo hasta la muralla del castillo.

Residencia, retiro corporativo o escenario de rodajes, entre los usos posibles

Entre las aplicaciones que plantea la comercializadora figuran el uso como retiro corporativo, destino de turismo experiencial de alto nivel, escenario para eventos privados o localización para rodajes audiovisuales. Esta versatilidad de usos responde a la escasez de comparables directos en el mercado español, donde no existe otra isla privada con castillo en venta, de acuerdo con la descripción de la agencia.

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