España

A la venta una isla en Ávila: un castillo de 1923 con once dormitorios por 3,25 millones de euros

La propiedad, de casi 11.000 metros cuadrados, se ubica en el embalse de El Burguillo, a 80 kilómetros de Madrid, y cuenta con autosuficiencia energética y acceso exclusivo por embarcación

Vista aérea de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)
Vista aérea de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)
Guardar

Una propiedad única en el mercado inmobiliario español, una isla privada coronada por un castillo de 1923, ha salido a la venta por 3.250.000 euros. El activo, de 10.847 metros cuadrados, está anclado en el embalse de El Burguillo, en el municipio de El Barraco (Ávila), a 80 kilómetros de Madrid, según la ficha de comercialización publicada por la agencia inmobiliaria Century 21 Homeplace.

La construcción se levantó sobre una antigua atalaya y acumula más de un siglo de historia. El inmueble ha sido sometido a una reforma integral que mantiene la arquitectura de torres almenadas y terrazas panorámicas, al mismo tiempo que incorpora sistemas de climatización y accesibilidad modernos, entre ellos un ascensor que conecta las cuatro plantas del edificio. La superficie construida alcanza los 1.000 metros cuadrados, con un área útil de 930 metros cuadrados, de acuerdo con los datos técnicos del anuncio.

PUBLICIDAD

Terraza y vistas de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)
Terraza y vistas de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)

Rodeada por completo de agua, la isla conserva una arboleda propia y varias calas privadas que bordean la construcción principal. Las torres almenadas del castillo y sus ventanales de suelo a techo ofrecen vistas de 360 grados sobre el embalse y la sierra de Ávila, mientras que un embarcadero privado permite el desembarco directo frente a la muralla. El entorno natural, sin construcciones vecinas ni accesos compartidos, refuerza el aislamiento geográfico que distingue a la propiedad del resto de inmuebles de lujo disponibles en España.

Once dormitorios y once baños distribuidos en cuatro plantas

El núcleo residencial lo conforman siete suites exteriores, cada una con chimenea de diseño propio y algunas con jacuzzi incorporado. A esta capacidad se añade un pabellón de fiestas con barra de bar, que puede reconvertirse en cuatro dormitorios adicionales. Esta doble funcionalidad eleva la capacidad total del conjunto hasta once dormitorios y once baños completos, según la distribución reportada por la inmobiliaria.

PUBLICIDAD

Exterior de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)
Exterior de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)

La ficha técnica también incluye un salón-comedor con cocina propia, almacén, garaje con capacidad para 20 plazas de aparcamiento y sala de máquinas. El certificado energético del inmueble corresponde a la categoría E, con un consumo de 291 kWh por metro cuadrado al año.

La propiedad genera su propia energía y depura su propia agua

La isla funciona de manera independiente de la red eléctrica convencional mediante un sistema de paneles solares, complementado por dos grupos electrógenos de respaldo. A esto se suma una infraestructura propia de depuración y filtración de agua, que garantiza el abastecimiento sin depender de servicios externos. Esta autonomía operativa forma parte del valor diferencial del activo frente a otras propiedades de lujo del segmento.

Interior de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)
Interior de la propiedad en venta. (Century 21 Homeplace)

El acceso se realiza principalmente por vía acuática, desde un embarcadero privado, aunque la propiedad contempla también la posibilidad de habilitar un helipuerto. Durante los meses en que desciende el nivel del embalse, la isla queda conectada con tierra firme, lo que permite el acceso en vehículo hasta la muralla del castillo.

Residencia, retiro corporativo o escenario de rodajes, entre los usos posibles

Entre las aplicaciones que plantea la comercializadora figuran el uso como retiro corporativo, destino de turismo experiencial de alto nivel, escenario para eventos privados o localización para rodajes audiovisuales. Esta versatilidad de usos responde a la escasez de comparables directos en el mercado español, donde no existe otra isla privada con castillo en venta, de acuerdo con la descripción de la agencia.

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioViviendaCompra de ViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Casi la mitad de los docentes madrileños secundan la huelga por la educación pública, marcada por las cargas en la Universidad Complutense

La Delegación de Gobierno ha pedido una “investigación urgente” y la Comunidad de Madrid lamenta estos “incidentes aislados”

Casi la mitad de los docentes madrileños secundan la huelga por la educación pública, marcada por las cargas en la Universidad Complutense

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

El barómetro de octubre es previo a la convocatoria de las generales y a la muerte de Maricarmen

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Imbroda entrega al Rey la Llave de Oro de Melilla y reclama al Gobierno respuestas “más contundentes”: “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”

Durante el acto de entrega de la Llave de Oro en el Palacio de la Asamblea, el presidente de Melilla advirtió que la situación que afecta a Ceuta desde principios de agosto “no está resuelta”

Imbroda entrega al Rey la Llave de Oro de Melilla y reclama al Gobierno respuestas “más contundentes”: “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Imbroda entrega al Rey la Llave de Oro de Melilla y reclama al Gobierno respuestas “más contundentes”: “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”

Quién es Sergi Vélez, la pareja de la portavoz del PSOE: tiene decenas de pisos en España y empresas en latinoamérica

El Supremo rechaza el último intento de Ábalos y Koldo para librarse de sus condenas y deja en manos del Constitucional la posibilidad de revisar sus quejas

ECONOMÍA

La Seguridad Social concede una pensión vitalicia a hijos solteros mayores de 45 años que cuidaron a sus padres antes de morir

La Seguridad Social concede una pensión vitalicia a hijos solteros mayores de 45 años que cuidaron a sus padres antes de morir

El índice para actualizar los alquileres toca su máximo el mes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol: tu casero puede subirte hasta un 2,54%

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions