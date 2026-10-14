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La Fragata Santa María lidera la operación Atalanta tras superar su avería que la apartó del seguimiento a los buques militares de Marruecos

El 30 de julio, la Armada movilizó los buques ‘Rayo’, ‘Victoria’ y ‘Navarra’ para interceptar incursiones navales marroquíes en plena crisis de Ceuta

Fragata Santa María (Armada Española)
Fragata Santa María (Armada Española)
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La fragata Santa María ha asumido el mando de la operación Atalanta de la Unión Europea en el océano Índico. Lo hace después de superar la avería que obligó a relevarla durante el despliegue frente a la presencia de unidades militares marroquíes en aguas de Ceuta. El 30 de julio, en medio de la entrada masiva, la Armada tuvo que responder a la incursión de buques de Marruecos. Primero lo hizo con el buque ‘Rayo’ y después con esta fragata, que tuvo que ser sustituida por la Navarra por sufrir daños mecánicos.

Ya recuperado, el buque, de la serie F-80, ha iniciado sus patrullas en el golfo de Adén tras relevar a la fragata Numancia como nave de mando de la misión europea contra la piratería. El buque zarpó de la Base Naval de Rota a finales de septiembre rumbo a la zona de operaciones de Atalanta. Durante el tránsito por el Mediterráneo y antes de cruzar el canal de Suez, la dotación completó los preparativos para una misión que se desarrolla entre los estrechos de Bab el Mandeb y Ormuz. La fragata realizó además una escala logística en Souda, en la isla griega de Creta.

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En esa base, el equipo de abordaje participó en ejercicios sobre técnicas y procedimientos de interdicción marítima dentro de un programa de preparación de la OTAN. El relevo con la fragata Numancia se formalizó después en el puerto de Yibuti, en un acto presidido por el contralmirante Javier Vázquez Sanz, comandante de la fuerza saliente. La Santa María embarcó al nuevo Estado Mayor multinacional, dirigido por el contralmirante portugués Jose Rodrigues Pedra, y a un equipo de operaciones especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada.

Entrevista al Comandante de la fragata Victoria en el Mar Rojo, Jorge Fernández de Navarrete Bedoya

Lidera Atalanta hasta el final del mandato europeo

La Santa María desarrolla desde su incorporación a Atalanta labores de vigilancia marítima y prevención de la piratería en el golfo de Adén. Según explica el Estado Mayor en su comunicado, la tripulación también ha iniciado contactos con comunidades locales para facilitar el intercambio de información en un área con riesgos para la navegación comercial. Estas tareas incluyen el seguimiento de la actividad marítima y la coordinación con los medios desplegados por los países participantes. La misión busca reforzar la seguridad de las rutas comerciales que conectan el mar Rojo, el océano Índico y el Mediterráneo a través del canal de Suez.

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La dotación celebró el 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional a bordo, mientras mantenía su actividad operativa. El nombre del buque remite a la nao con la que Cristóbal Colón llegó a América en 1492. El mandato de la operación naval de la Unión Europea se extiende hasta el 28 de febrero de 2027, tras la prórroga aprobada por el Consejo de la Unión Europea a finales de 2024. La zona de actuación comprende el golfo de Adén, la cuenca somalí, el mar Rojo, los golfos de Suez y Aqaba y áreas próximas a Mascate, en Omán. España aporta medios navales y aéreos a la misión y alberga en Rota su Cuartel General Operacional. Con la Santa María como buque de mando, la Armada vuelve a dirigir una fuerza destinada histórica y que pronto tendrá que iniciar una nueva etapa.

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