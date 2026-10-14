Imbroda entrega al Rey la Llave de Oro de Melilla y reclama al Gobierno respuestas “más contundentes”: “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”

Los Reyes Felipe y Letizia han visitado Melilla por primera vez desde que ascendieron al trono en 2014. Los monarcas han querido mostrar su apoyo a los melillenses y el compromiso incondicional de la Corona con la ciudad, tal y como hicieron con Ceuta este martes después la grave crisis migratoria del pasado 30 de julio.

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Felipe VI y Letizia acaban de protagonizar el primer acto oficial de su visita a Melilla, celebrado esta mañana en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea. Allí, el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, ha entregado a Don Felipe la Llave de Oro, un gesto simbólico reservado a las visitas de mayor relevancia institucional.

El acto llega después de que los Reyes se hayan detenido casi media hora en la Plaza de España para saludar a los centenares de melillenses que les esperaban al grito de “¡España, España!”, en una escena muy similar a la vivida un día antes en Ceuta.

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Imbroda agradece la visita de los reyes y lamenta la falta de respuestas “más contundentes y ágiles”

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha hecho entrega este miércoles de la Llave de Oro de la ciudad a Felipe VI durante el acto institucional celebrado en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea. En su intervención, Imbroda ha reivindicado la pertenencia de Melilla a España, que no es “de España” sino “España”: “Aquí comienza Europa”.

El mandatario melillense ha calificado la visita de los Reyes como “un sueño cumplido” y ha recordado que la última vez que la monarquía española pisó la ciudad fue en 2007, hace ya casi 19 años.

Los reyes visitan Melilla (EFE)

Imbroda ha dedicado buena parte de su discurso a la crisis migratoria que afectó a Ceuta a finales de julio y que, en menor medida, también tuvo repercusión en Melilla. “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”, ha afirmado ante Felipe VI y Letizia.

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El presidente melillense ha reconocido que la situación generada por la llegada masiva de personas desde Marruecos marcó un punto de inflexión. “La invasión de Ceuta fue un hecho muy grave. La situación no está resuelta, pero está lejos de la vida en esos infaustos días”, ha señalado. A continuación, ha pedido una respuesta institucional más decidida: “Echo en falta respuestas más contundentes y ágiles. Entiendo que una situación excepcional necesita de respuestas excepcionales”.

Imbroda ha aprovechado su intervención para agradecer el respaldo mostrado por la Corona tanto a Ceuta como a Melilla durante los momentos más tensos de la crisis migratoria. “Nos hemos sentido muy respaldados”, ha dicho, antes de pedir que ese acompañamiento no se quede en un gesto puntual. “Necesitamos su presencia para el futuro”, ha señalado dirigiéndose directamente al Rey.

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El presidente de Melilla también ha trasladado una reclamación al Ejecutivo central, a quien ha pedido “mayor seguridad e independencia” frente a la presión que, según ha explicado, ejerce Marruecos sobre la ciudad autónoma. “Queremos que el mundo nos conozca por el respeto”, ha remarcado. Imbroda ha cerrado su discurso con un “¡viva el Rey!”.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda durante el acto de entrega de la llave de oro de la ciudad al rey Felipe VI (EFE)

Sesenta invitados y representación de toda la sociedad melillense

Según publica la propia Casa Real, al acto en el Salón Dorado asistieron unas sesenta personas, entre ellas miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma, la Mesa de la Asamblea, viceconsejeros y diputados de las entidades públicas, además de los diputados y senadores que representan a Melilla en las Cortes. También estuvieron presentes representantes del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.

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La convocatoria incluyó, además, a delegados de las comunidades católica, de la Comisión Islámica, la israelita, la hindú y la gitana, en un gesto que reflejó la pluralidad religiosa de la ciudad. Completaron la lista representantes de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado, de organizaciones empresariales, de la universidad y de distintas asociaciones y federaciones locales.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan Melilla (EFE)

La agenda de los reyes en Melilla

Concluido el acto institucional, la visita de los Reyes a Melilla continúa con una parada en el Colegio Público Pintor Eduardo Morillas, situado en un barrio residencial muy poblado de la ciudad. El centro cuenta con más de 900 alumnos y 79 docentes, repartidos en doce grupos de educación infantil y 27 de primaria.

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Lleva 25 años funcionando como colegio bilingüe y su alumnado refleja la mezcla cultural propia de Melilla. Está previsto que Felipe VI y Letizia recorran aulas de infantil y primaria y que pasen también por un aula donde se desarrolla un proyecto específico para alumnos con trastorno del espectro autista.

La jornada se cerrará por la tarde con un encuentro al que están invitadas cerca de 400 personas, en representación de la Asamblea, el Consejo de Gobierno, la Delegación del Gobierno central en Melilla, diputados, senadores y miembros del Poder Judicial. También acudirán representantes de las Fuerzas Armadas, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la autoridad portuaria.

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A ese acto final está previsto que se sumen delegados de confesiones religiosas, de la universidad, de la administración general del Estado, de colegios profesionales y del tejido empresarial, junto a representantes del deporte, la educación en sus distintas etapas, los sindicatos, el movimiento vecinal, la acción social, la discapacidad, la salud, la cultura, la música, las cofradías, la juventud y los medios de comunicación. Con esta agenda, calcada en su estructura a la seguida en Ceuta, los Reyes completan su recorrido por las dos ciudades autónomas del norte de África.