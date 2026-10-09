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Martiño Rivas será Daniel Sancho en la ficción: Netflix prepara una miniserie que será grabada entre Tailandia y España

La plataforma tiene en marcha una ficción “inspirada” en el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, por el que el hijo del actor Rodolfo Sancho fue condenado a cadena perpetua en 2024

Martiño Rivas como Daniel Sancho en la miniserie que prepara Netflix. (Netflix)
Martiño Rivas como Daniel Sancho en la miniserie que prepara Netflix. (Netflix)
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El asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho en Tailandia, en agosto de 2023, llega a la ficción de la mano de Netflix. Así lo ha anunciado este viernes la plataforma a través de sus redes sociales, donde también ha desvelado quién será el protagonista de la miniserie: Martiño Rivas. El actor coruñés de 41 años, conocido por sus papeles en El Internado, Las chicas del cable o recientemente El problema final, encabezará el reparto de esta nueva producción, que comenzará a rodarse próximamente en diferentes localizaciones de España y Tailandia.

Según ha explicado Netflix en un comunicado, se tratará de una “recreación ficcionada” de uno de los casos que más atención mediática ha acaparado, aunque por el momento, la plataforma no ha desvelado el resto del reparto ni ha ofrecido detalles sobre el enfoque que adoptará la historia.

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Un tribunal de Tailandia ha rechazado los recursos de la defensa y ha confirmado la condena a cadena perpetua para Daniel Sancho. El caso aún no está cerrado, ya que se estudiará si la pena se eleva a pena de muerte.

Lo que sí se sabe es que detrás de la producción estará Bambú Producciones, la compañía liderada por Ramón Campos, que ejercerá como productor ejecutivo. El nuevo proyecto de la productora es la enésima apuesta de Netflix por el true crime, entre ellos el asesinato de la menor Asunta Basterra a manos de sus padres en El caso Asunta, El cuerpo en llamas, inspirada en el crimen de la Guardia Urbana, o El juego de la viuda, sobre el asesinato de Antonio Navarro Cerdán en Valencia.

Del crimen a la ficción

Fuera del true crime, Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, fue condenado en verano de 2024 a cadena perpetua por premeditar el asesinato del cirujano en Tailandia, después de que este, chef de profesión, lo descuartizara alegando defensa propia tras haber sido víctima de un supuesto ataque sexual. Ambos se conocieron en 2022 a través de Instagram y se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Tailandia. Para llevar a cabo su asesinato, Sancho compró cuchillos, una sierra y productos de limpieza.

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El juicio, celebrado entre abril y mayo de ese mismo año, terminó con la mencionada condena y una indemnización de 4,4 millones de bahts (aproximadamente 106.000 euros) a la familia Arrieta. En la prisión de Surat Thani, conocida por ser un centro penitenciario de máxima seguridad, Sancho comparte celda con unos 16 presos y duerme en el suelo sobre mantas.

La noticia llega, además, después de que hayan trascendido unos audios de Sancho desde prisión. En una conversación telefónica a la que tuvo acceso OkDiario y que data de octubre de 2025, el asesino confeso le pidió a su madre, Silvia Bronchalo, que trasladase 100.000 euros a Tailandia para respaldar la compra de un terreno con el que pretendía obtener la libertad provisional e influir en la asignación de los jueces de su caso. “Parecía que íbamos a ganar sin tener que hacer nada, pero me han jodido”, dijo él durante la conversación. “Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas”. El chef también intentó que se lo pagara su padre, quien se negó porque “era una estafa”.

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