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Juango Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, carga contra Daniel Sancho tras sus audios: “Se cree que está por encima de las normas y las leyes”

El letrado asegura que las conversaciones del condenado con su madre han vuelto a abrir una herida que los allegados del cirujano colombiano todavía no han conseguido cerrar

Juan Gonzalo Ospina, durante la entrevista con 'Infobae España'. (Helena Margarit Cortadellas)
Juan Gonzalo Ospina, durante la entrevista con 'Infobae España'. (Helena Margarit Cortadellas)
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Los nuevos audios de Daniel Sancho han provocado una contundente reacción de Juango Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta. Las grabaciones, en las que el hijo de Rodolfo Sancho pide dinero a su madre y llega a hablar de la posibilidad de “ganar por las malas”, han vuelto a poner el caso en el foco y han reavivado el dolor de los familiares del cirujano colombiano. Para Ospina, escuchar estas conversaciones ofrece una imagen especialmente preocupante del condenado.

“Son audios muy dolorosos”, ha asegurado el letrado durante la entrega de los Premios Influencia Hispana. En su opinión, el contenido de las grabaciones puede cambiar la percepción que algunas personas tenían sobre Daniel Sancho y confirma una actitud que la familia Arrieta ya había denunciado durante el proceso judicial.

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El abogado considera especialmente grave que en los audios se hable de intentar comprar a la justicia tailandesa. “Son unos audios muy tristes. El hecho de intentar comprar a la justicia tailandesa, de demostrar esa arrogancia, pues dejan mucho que desear”, ha señalado. Una valoración que ha acompañado de un mensaje claro: su prioridad sigue siendo la familia de Edwin y el duelo que afronta desde el asesinato del cirujano.

Juango Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, durante la celebración de la III Edición de los Premios Influencia Hispana
El abogado Juango Ospina durante la celebración de la III Edición de los Premios Influencia Hispana. (Europa Press)

“Se cree que está por encima de las normas y las leyes”

La publicación de estas conversaciones ha sido especialmente dolorosa para los allegados de Edwin Arrieta. Según Juango Ospina, los mensajes vuelven a abrir una herida que todavía no está cerrada. “Ellos están destrozados. Los mensajes siempre abren la herida”, ha explicado, antes de definir al condenado como una persona “muy arrogante” y “muy prepotente”.

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El abogado ha ido un paso más allá al valorar la actitud que, a su juicio, mantiene Daniel Sancho. “Se cree inclusive que está por encima de las normas, de las reglas, de las leyes y que sigue negando su realidad, que es el haber cometido ese atroz, ese triste, ese vil asesinato”, ha afirmado.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho en el documental de HBO. (HBO)
Edwin Arrieta y Daniel Sancho en el documental de HBO. (HBO)

Ospina ha insistido en que detrás de todo el ruido mediático sigue existiendo una familia que perdió a uno de sus miembros en unas circunstancias especialmente traumáticas. “Haber arrebatado una vida y haber destrozado dos familias”, ha resumido.

La situación de los Arrieta continúa siendo especialmente complicada. El letrado recuerda que todavía no han recibido ningún euro de la indemnización y que el duelo por la muerte de Edwin sigue muy presente. “Todavía no han conseguido superar ese duelo. No han recibido ni un solo euro de la indemnización”, ha lamentado.

El futuro de Daniel Sancho en España

Durante su intervención, Juango Ospina también se ha referido a una posible situación que podría plantearse en el futuro: que Daniel Sancho cumpla parte de su condena en España. El abogado ha evitado dar por hecho que vaya a ocurrir, aunque ha señalado que existe una condición relacionada con la responsabilidad civil.

“No tenemos una previsión de que esto vaya a ser así. Si el día de mañana quiere cumplir la pena en España, una de las causas es tener que abonar la responsabilidad civil”, ha explicado.

Ospina también ha aprovechado para valorar la estrategia jurídica seguida por Daniel Sancho durante el proceso. Sin entrar a cuestionar directamente a sus compañeros de profesión, ha defendido que el caso debía afrontarse teniendo en cuenta las particularidades de la justicia tailandesa. “Hay que entender el contexto que es Tailandia”, ha apuntado. En su opinión, intentar abordar un procedimiento de estas características “con la mentalidad europea” pudo perjudicar al acusado. Por eso reclama “respetar la ley tailandesa” y “entender a los jueces tailandeses”, además de pedir “un poquito más de humildad”.

Su valoración sobre el resultado de aquella defensa ha sido especialmente contundente. “Todos hemos visto que Daniel evitó la pena de muerte gracias al primer abogado tailandés que tuvo, así que cada uno haga sus propios juicios de valor”, ha sentenciado.

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