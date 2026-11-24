Los reyes Felipe y Letizia de España llegan a la XXX Cumbre Iberoamericana 2026. (REUTERS/Susana Vera)

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La preocupación por la salud de la infanta Margarita ha reunido a buena parte de su familia en torno a ella durante los últimos días. Entre quienes han querido acompañarla personalmente también se encuentran los reyes Felipe y Letizia, que se desplazaron el pasado domingo hasta el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid para pasar un rato con la hermana del rey Juan Carlos. Un encuentro familiar que se produjo lejos de los focos y que no ha trascendido hasta ahora, ya que los monarcas optaron por mantenerlo al margen de su agenda pública.

Según ha publicado Informalia, don Felipe y doña Letizia estuvieron especialmente afectuosos con la duquesa de Soria durante la visita. El monarca mantiene una relación muy cercana con su tía, por lo que su presencia habría supuesto un importante impulso anímico en un momento delicado. La pareja permaneció un buen rato junto a ella y quiso transmitirle todo su apoyo mientras continúa recuperándose de la infección que motivó su ingreso hospitalario.

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La infanta Margarita, Juan Carlos I y la reina Sofía junto a sus hijas en el bautizo del príncipe Felipe de Borbón, Madrid, 08/02/1968. (Álbum/Archivo ABC).

La infanta Margarita, de 87 años, fue trasladada de urgencia al centro madrileño el pasado 12 de noviembre. Su estado llegó a ser preocupante y tuvo que permanecer en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad del cuadro infeccioso. La evolución, sin embargo, ha sido favorable: hace unos días abandonó la UCI y pasó a una habitación, donde ha continuado respondiendo al tratamiento. Si se cumplen las previsiones, este miércoles 25 de noviembre recibirá el alta y podrá regresar a su domicilio, en el barrio de Salamanca.

En todo este proceso, su hija María Zurita ha sido una de las personas que más información ha ofrecido sobre su evolución. La sobrina del rey Felipe ha acudido con frecuencia al hospital y ha compartido con los medios algunos detalles sobre el estado de su madre. En una de sus últimas comparecencias, explicó que la infanta estaba respondiendo bien al tratamiento y que la infección remitía, aunque todavía se encontraba débil. “Está reaccionando bien al medicamento y está bien. Está saliendo ya de la infección”, aseguró.

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El rey Felipe VI y la reina Letizia de España salen de la catedral de Toledo tras el funeral de Estado por las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda, 2026. (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez)

La familia se vuelca con la infanta

Junto a María, también han permanecido muy pendientes de ella su marido, el doctor Carlos Zurita, y su hijo Alfonso. La familia ha demostrado una vez más la estrecha unión que les caracteriza, acompañando a la infanta durante estas jornadas de incertidumbre. En casa les espera también Carlitos, el hijo de María, de nueve años, que vive con sus abuelos y es una de las grandes alegrías de la duquesa de Soria.

La visita de Felipe y Letizia no ha sido el único gesto de cariño que ha recibido en estos días. La reina Sofía también ha querido tener presente a su cuñada en un acto público. Durante su asistencia a los premios BMW de Pintura, lució en la solapa un pequeño broche con forma de margarita, un detalle blanco que destacaba especialmente sobre el resto de su estilismo y que se ha interpretado como un guiño afectuoso a la hermana de don Juan Carlos.

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Por el momento, no han trascendido más visitas de otros miembros de la familia real, ni tampoco hay constancia de que el rey Juan Carlos haya viajado desde Abu Dabi a Madrid para estar con su hermana. La infanta Elena sí se ha dejado ver en las inmediaciones del hospital durante estos días. Mientras tanto, la discreción ha marcado el paso de los actuales reyes por el centro sanitario: sin fotografías ni anuncios oficiales, Felipe y Letizia han preferido que el protagonismo recaiga en su tía y en su recuperación.