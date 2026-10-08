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Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”

El director Tom McCarthy estrena nueva película con Paul Rudd y Paul Giamatti mientras echa la vista atrás con una película que no cambió todo lo que esperaba

Imagen de 'Spotlight'
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Spotlight se impuso como mejor película en los Premios Óscar de 2016. Una década después, su director, Tom McCarthy, sostiene que el filme no logró el cambio institucional que esperaba dentro de la Iglesia Católica. La película, protagonizada por Michael Keaton, Rachel McAdams y Mark Ruffalo, narró la investigación periodística del Boston Globe que destapó el encubrimiento sistemático de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes católicos. McCarthy habló sobre el legado de la cinta durante el Festival de Cine de Nueva York, donde presentó su nuevo trabajo. El director reconoció el impacto emocional que generó entre los espectadores, pero cuestionó si ese efecto se tradujo en transformaciones reales dentro de la institución religiosa.

“He escuchado a mucha gente que vio la película. Mucha gente que se sintió comprendida después de que se estrenó”, afirmó McCarthy a Variety el sábado por la noche. A diez años de que Spotlight ganara el Óscar a mejor película, su director cree que la Iglesia Católica no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores de abusos sexuales. “¿Ha causado mucho cambio dentro de la Iglesia Católica? En mi opinión, no realmente. No lo suficiente”, sostuvo. Para McCarthy, la meta sigue siendo absoluta: “No es suficiente hasta que cada niño esté seguro. Y eso es un juego de suma cero”. El director remarcó que su intención como cineasta nunca fue imponer conclusiones, sino visibilizar un problema. “Creo que, como cineastas, nuestro trabajo es iniciar una conversación, hacer que la gente piense sobre un tema, pero iluminar las cosas”, explicó. “Eso es lo que creo que hicimos con Spotlight”.

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El nuevo filme de McCarthy, A Statement, podría leerse como una respuesta a la falta de cambios institucionales que siguieron a Spotlight. La película, con un elenco encabezado por Paul Rudd, sigue a veinte expertos que intentan consensuar una declaración ante el Congreso sobre los efectos del dióxido de carbono en el clima. La trama se basa en una conferencia real realizada en San Petersburgo, Florida, en 1980. El texto inicial del filme la describe como “la primera reunión dedicada a resolver la crisis climática en Estados Unidos”. El grupo, finalmente, nunca alcanzó un consenso, y casi cincuenta años después el debate sobre las emisiones de carbono continúa dividiendo a la política estadounidense. “Esta película no sermonea. Hay un bien y un mal aquí, pero queremos que la gente se siente a la mesa y tenga esa conversación y escuche”, agregó McCarthy sobre su nuevo trabajo.

Imagen de 'A Statement', la nueva película del director de 'Spotlight'
Imagen de 'A Statement', la nueva película del director de 'Spotlight'

“Todo se politiza”

El estreno de A Statement coincidió con el fracaso en taquilla de Digger, la película de Tom Cruise. El crítico Owen Gleiberman, de Variety, calificó ese filme como una “sátira bombásticamente autoimportante” que intenta ser el “Dr. Strangelove del cambio climático”. Nathaniel Rich, autor del libro de no ficción Losing Earth (2019) en el que McCarthy basó su guion, utilizó el mismo adjetivo al describir A Statement, aunque en sentido opuesto. En el festival, calificó la cinta como la “primera película sobre el cambio climático escrita para adultos” y la elogió por “no ser bombástica”.

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“No he visto [Digger] pero tengo mucha curiosidad por verla”, dijo Rich. “Todo lo que puedo decir es que no ha existido una película como esta antes”. El jueves, 21 estados demandaron a la administración Trump por la derogación de las regulaciones federales de gases de efecto invernadero para plantas de energía. Mientras la Agencia de Protección Ambiental (EPA) liderada por Trump sostiene que eliminar los límites de la era Biden reducirá costos e impulsará la producción energética, la coalición liderada por demócratas argumenta que el retroceso atrasará décadas la lucha del país contra el cambio climático.

Rudd se refirió a la polarización actual del tema en contraste con la reunión de 1980 retratada en el filme. “Todo se politiza”, señaló el actor. “Esto no era un tema politizado. Esta reunión era de gente muy inteligente, republicanos y demócratas por igual, que se dio cuenta: esto es una amenaza existencial y es algo que debemos abordar”. En una escena final del filme, el personaje de Paul Giamatti, un director gubernamental del Departamento de Energía, le dice al personaje de Tatiana Maslany: “Los presidentes vienen y van, pero si hay algo en lo que siempre estaremos de acuerdo, es en la ciencia”. Al respecto, Rudd bromeó: “Creo que lo dijo con un poco de guiño”.

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