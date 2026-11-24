El presidente del Gobierno español y candidato socialista, Pedro Sánchez, llega para participar en un debate televisado previo a las elecciones generales, Madrid, España. 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

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La Comisión Europea ha advertido a España de que se encuentra en riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales comunitarias para 2026 y 2027, pese a la fortaleza de su crecimiento económico. Así lo ha anunciado este martes el comisario de Economía de Bruselas, Vladis Dombroviskis, quien ha alertado de que “si se confirma basándose en los datos oficiales en primavera del año próximo, la Comisión Europea preparará un informe bajo el artículo 126.3 del Tratado evaluando el cumplimiento con el criterio de deuda. Esto podría llevar a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo”.

Una advertencia que sitúa a nuestro país bajo el foco de las autoridades comunitarias por la evolución de sus cuentas públicas. Aunque la Comisión reconoce la “notable solidez y resistencia de la economía española en el contexto europeo”, también alerta de que el país podría desviarse de los compromisos fiscales adquiridos para los próximos ejercicios. De hecho, España figura entre los Estados miembros en riesgo de incumplimiento material de las reglas fiscales para este año y el que viene.

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Además, la evaluación —del denominado Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas europeas— de este martes no incluye el análisis del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ya que España no ha presentado nuevas cuentas, cosa que sí han hecho otros 17 estados miembros que han remitido sus respectivos planes presupuestarios. En cambio, el informe comunitario sí examina la trayectoria del gasto y las previsiones de cumplimiento de los compromisos fiscales.

España acumula un desvío de 5.100 millones en el gasto público

En concreto, Bruselas calcula que España cerrará este año con una desviación acumulada de la senda fiscal desde 2024 equivalente al 0,9% del PIB, una vez descontada la flexibilidad que se concede para el gasto en defensa. El desfase supera en tres décimas el margen del 0,6% fijado por las reglas presupuestarias europeas, una diferencia que, en términos absolutos, equivale a unos 5.100 millones de euros.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas fiscales y de simplificación de las obligaciones tributarias de los autónomos que permitirá a 2,6 millones de trabajadores por cuenta propia beneficiarse de una rebaja del IRPF de 465 millones de euros.

La cifra es superior al desvío del 0,45% que la Comisión anticipó en mayo. El incremento de los últimos meses responde, principalmente, a los paquetes de ayudas aprobados por la crisis de Oriente Medio y al mayor gasto público derivado del aumento de las plantillas de empleados públicos en las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta también que las previsiones comunitarias recogen las medidas de gasto y de ingresos adoptadas hasta el pasado 3 de noviembre, por lo que no incorporan el impacto de las iniciativas aprobadas en los últimos Consejos de Ministros.

Además, la decisión de abrir un procedimiento no va a ser automática, sino que la Comisión tendrá en cuenta otros factores, como si la devinación es temporal o persistente, las medidas que haya adoptado el Gobierno para corregirla y la situación presupuestaria del Ejecutivo que salga de las urnas este domingo, incluida la posibilidad de que presente unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

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Riesgo de incumplimiento también en 2027

Las previsiones de Bruselas tampoco son favorables para el próximo ejercicio. La Comisión considera que España se encuentra en riesgo material de incumplimiento de la senda fiscal en 2027, cuando estima que la desviación acumulada alcanzará el 1,3% del PIB. Por ello, insta al Gobierno a adoptar los ajustes necesarios para evitar que el gasto neto siga alejándose de los compromisos acordados con las autoridades comunitarias.

Banderas de la Unión Europea en el exterior de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

España comparte esta advertencia con Eslovenia, mientras que Países Bajos, Lituania, Luxemburgo, Malta, Alemania y República Checa también aparecen entre los países con riesgo de incumplir el techo de gasto en el próximo año. No obstante, en el caso de Alemania y República Checa, las desviaciones previstas no superarían los umbrales que podrían dar lugar a la apertura de un expediente por déficit excesivo.

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Por otro lado, Bruselas ha decidido intensificar los procedimientos por déficit excesivo abiertos a Bulgaria y Hungría, al considerar que no han adoptado medidas suficientes para corregir sus desfases. Rumanía y Finlandia, que también tienen expedientes abiertos, se encuentran asimismo en riesgo de incumplimiento. En el lado contrario, Chipre, Dinamarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Suecia, Letonia y Portugal cumplirían las reglas comunitarias en 2027, según las previsiones de la Comisión.

*Noticia elaborada con información de EFE.