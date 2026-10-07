Muere la actriz Eva Marie Saint a los 102 años: ganadora del Oscar por ‘La ley del silencio’ y musa de Hitchcock en ‘Con la muerte en los talones’

Ha fallecido la actriz Eva Marie Saint, protagonista de 'Con la muerte en los talones'.

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La actriz Eva Marie Saint, ganadora de un Oscar y protagonista de La ley del silencio Con la muerte en los talones, ha muerto a los 102 años en su casa de Los Ángeles, según han confirmado sus representantes.

Eva Marie Saint ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por su primera película, La ley del silencio, estrenada en 1954, y recibió la estatuilla en 1955. Ese premio la ha convertido, hasta el momento, en la ganadora viva de mayor edad de los Oscar.

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Saint encarnó a Edie Doyle, junto a Marlon Brando, en el drama de Elia Kazan, que obtuvo 12 nominaciones a los Oscar y ganó ocho premios, incluidos los de mejor película, actor, director y actriz de reparto. Una crítica de The New York Times de la época, destacó que, “en medio de escenas de violencia, aporta ternura y sensibilidad a un romance auténtico”.

Antes de llegar al cine, la intérprete había comenzado en televisión con Camp Hoop La y se convirtió en habitual de One Man’s Family. También amplió su registro dramático en series antológicas como Philco Playhouse, Robert Montgomery Presents y Studio One.

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Eva Marie Saint y sus papeles más importantes

El papel en La ley del silencio llegó después de que Saint actuara junto a Lillian Gish en el telefilme de Horton Foote The Trip to Bountiful, de 1953. La producción fue el primer drama televisivo trasladado a Broadway, donde se representó durante 39 funciones.

Un crítico neoyorquino calificó su trabajo de “conmovedor y de una sensibilidad hermosa”, una interpretación que llamó la atención de Kazan. El director la eligió para un personaje que aspiraban a interpretar actrices con más experiencia.

Eva Marie Saint junto a Marlon Brando en 'La ley del silencio', de Elia Kazan, su primera película y por la que ganaría el Oscar.

Saint evitó vincularse a un contrato con un estudio tras el éxito de la película y regresó al teatro con montajes de repertorio de The Rainmaker y Desire Under the Elms. En 1956 asumió el papel protagonista femenino de Esa extraña sensación, junto a Bob Hope, y después participó en Un sombrero lleno de lluvia y El árbol de la vida.

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Su segundo gran personaje cinematográfico fue la agente Eve Kendall en Con la muerte en los talones, el thriller de espionaje que Alfred Hitchcock estrenó en 1959. La actriz compartió reparto con Cary Grant, que interpretaba al ejecutivo publicitario Roger Thornhill.

En un texto publicado con motivo de su 97 cumpleaños, Variety señaló que Saint aportaba a Kendall “el indispensable atractivo sexual frío” de una agente secreta enigmática, pero que iba mucho más allá del modelo de dama en apuros. La publicación añadió que el personaje era capaz de engañar a los villanos y solía ir “dos o tres pasos por delante” de Thornhill.

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Después de Con la muerte en los talones, la actriz intervino en Éxodo y Su propio infierno, dirigida por John Frankenheimer y ‘coprotagonizada’ por Warren Beatty. Este último trabajo reunió una de sus interpretaciones dramáticas más destacadas.

Seis décadas entre cine, televisión y teatro

Saint interpretó a la esposa despreciada en Castillos en la arena, película de 1965 protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton, y al año siguiente apareció en la comedia de Norman Jewison ¡Que vienen los rusos! Su trabajo junto a George Segal en Loving fue considerado entre los mejores de su carrera.

Su filmografía también incluyó 36 Hours, Grand Prix y Cancel My Reservation. Salvo esta última comedia con Bob Hope, dedicó gran parte de las dos décadas siguientes a la televisión y los escenarios.

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En Broadway actuó en The Lincoln Mask en 1972 y, junto a Henry Fonda, en The First Monday in October en 1979. En 1983 formó parte de una producción de Chicago de Duet for One.

En televisión sumó papeles en School for Bachelors, A Carol for Another Christmas, The First Woman President, Mrs. Epenshade, Taxi y la miniserie How the West Was Won. Sus intervenciones en las dos últimas producciones le valieron nominaciones a los Emmy.

Eva Marie Saint, actriz de Hollywood, en una fotografía tomada en 2013.

También recibió buenas críticas por A Christmas to Remember, con Jason Robards, When Hell Was in Session, The Curse of King Tut’s Tomb, The Best Little Girl in the World, Malibu, My Antonia y Jane Doe. Tuvo un personaje recurrente en la serie de ABC Luz de luna, donde interpretó a la madre del personaje de Cybill Shepherd.

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Saint volvió al cine en 1986 con Nada en común, junto a Tom Hanks y Jackie Gleason. Tras cuatro nominaciones anteriores, obtuvo el Emmy a la mejor actriz de reparto en 1990 por la miniserie de NBC Crimen de élite.

Durante la década de 1990 participó en telefilmes como I’ll Be Home for Christmas, Kiss of a Killer, After Jimmy y Open House, además de aparecer como la madre de Roz en Frasier. Ya en el siglo XXI trabajó en I Dreamed of Africa, Because of Winn-Dixie, Don’t Come Knocking y Superman Returns, donde interpretó a Martha Kent, madre adoptiva de Clark Kent.

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Su última aparición cinematográfica fue en Cuento de invierno, dirigida y escrita por Akiva Goldsman, en 2014, aunque todavía prestaba su voz a dramas sonoros en 2022.

De Nueva York a Hollywood

Nacida en Newark, Nueva Jersey, en 1924, Saint creció en Delmar, cerca de Albany, después de que su familia se trasladara allí. Estudió en la Bowling Green State University de Ohio con la intención inicial de ser profesora.

La actriz se interesó por la interpretación durante sus años universitarios y, tras obtener su licenciatura, buscó trabajo primero en la radio. Participó en seriales como Rosemary y Young Doctor Malone, además de trabajar como modelo para sostenerse.

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En 1947 fue seleccionada para Mister Roberts, aunque el director Joshua Logan la relegó al papel de suplente al considerar que no tenía experiencia suficiente; Jocelyn Brando asumió los personajes. Un año después comenzó a formarse en el Actors Studio.

Saint tiene dos estrellas distintas en el Paseo de la Fama de Hollywood, una por cine y otra por televisión. En 2000 presentó el documental de TCM The Making of North by Northwest y participó después en los documentales Broadway: The Golden Age, by the Legends Who Were There y Broadway: Beyond the Golden Age.

Henry Cavill coincidió con Eva Marie Saint en 'Superman Returns'

En 2009 presentó el Oscar a la mejor actriz de reparto durante la 81ª edición de los premios de la Academia, 55 años después de ganar la estatuilla por La ley del silencio. Fue colaboradora durante años del Motion Picture and Television Fund y de la Epilepsy Foundation of Los Angeles, y formó parte del comité de la beca de guion Nicholl de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Defensora temprana de mantener los coches libres de móviles, creó y distribuyó una pegatina con el mensaje: “Cuelga el teléfono o bájate de la carretera”. Su marido, el director de televisión Jeffrey Hayden, murió en 2016 tras 65 años de matrimonio. Le sobreviven sus dos hijos, Darrell y Laurette; sus cuatro nietos, Eli, Tyler, Molly y Stella; y sus dos bisnietos, Arlo y Finley.