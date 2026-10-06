Séneca, filósofo romano: “No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea”

Dibujo del filósofo romano Lucio Anneo Séneca.

Guardar

A lo largo de siete siglos, la Hispania romana fue la tierra de grandes artistas, filósofos y pensadores que influyeron directamente en la cultura del Imperio. Entre ellos, uno de los más destacados fue Lucio Anneo Séneca, nacido en Corduba (actual Córdoba) en el siglo I d. C. Durante mucho tiempo, sus reflexiones fueron un pilar del clima intelectual de la época y también alcanzaron el centro del poder político, al convertirse en tutor y consejero del emperador Nerón.

La corriente filosófica a la que Séneca consagró su vida fue el estoicismo, que proponía alcanzar la felicidad mediante el dominio de las pasiones y la aceptación de la naturaleza, y a la que se adhirieron otras grandes figuras de Roma, como el emperador Marco Aurelio. Para los estoicos, el verdadero bienestar no dependía de las circunstancias externas, sino de la actitud interna con la que uno se enfrentaba al destino. Séneca adaptó estos principios a la realidad cotidiana, dejando un legado que puede condensarse en una de sus frases más recordadas: “No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea”.

PUBLICIDAD

Cubierta de 'Cartas a Lucilio', de Lucio Anneo Séneca. (Ediciones Cátedra)

El significado de las palabras de Séneca

Las palabras del filósofo romano resumen su visión sobre la riqueza y la ambición. El pensador cordobés argumentaba que la verdadera pobreza no radica en la escasez de bienes materiales. Al contrario, reside en la codicia insaciable que impide disfrutar de lo que ya se posee. Cuando los deseos se multiplican sin control, la insatisfacción se vuelve permanente y destruye la paz mental.

En sus Cartas a Lucilio, el propio filósofo reforzaba esta idea al afirmar con rotundidad: “Si quieres hacer rico a Pitocles, no le añadas dinero, réstale deseos”. Esta sentencia podría aplicarse muy fácilmente en la sociedad actual, dominada por el consumo constante y las redes sociales, un espacio que muchos utilizan para buscar un estatus inalcanzable acumulando y mostrando bienes que ni siquiera necesitan. Por eso, si hablamos de libertad tanto financiera como emocional a este respecto, Séneca nos recuerda que debemos reducir todas esas necesidades artificiales.

PUBLICIDAD

Para Séneca, moderar las expectativas constituye el único camino real hacia la tranquilidad del alma o ataraxia. Quien aprende a valorar lo esencial se libera de la ansiedad de la comparación y del miedo a la pérdida. “Si vives conforme a la naturaleza, nunca serás pobre; si vives conforme a la opinión, nunca serás rico”, escribía al respecto.

Busto de Séneca, filósofo estoico.

Ecos del pensamiento estoico en la historia

Tanto en la Antigua Grecia como en Roma se reflexionó mucho sobre la importancia de encontrar un límite a nuestros deseos. Epicuro de Samos, a pesar de pertenecer a una escuela filosófica rival del estoicismo, el llamado epicureísmo, coincidía en que la moderación era la llave de la felicidad interior. Así, este pensador resumió esta idea con gran nitidez diciendo: “A quien no le basta lo poco, nada le basta”.

PUBLICIDAD

Ya en el siglo II d. C., Marco Aurelio reforzó esta mirada austera en sus Meditaciones, libro en el que recordó que la riqueza verdadera habita en el dominio de la propia mente y no en la acumulación de honores. “Necesitas muy pocas cosas para hacer una vida feliz”, razonaba el emperador, para quien una existencia plena estaba al alcance de todo ser humano que mirara en su interior.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Como vemos, la idea de Séneca trasciende su propio pensamiento y aparece en pensadores de diferentes épocas, capaz incluso de apelarnos en el presente. Comprender que la riqueza reside en la contención del deseo y no en la posesión de objetos permite construir una vida más equilibrada, algo que quizá venga bien recordarnos en un mundo tan acelerado que cuesta no ceder ante el exceso. Frente a esto, el estoicismo se presenta como un llamado de atención sobre la importancia de recuperar el control de nuestras prioridades.

PUBLICIDAD