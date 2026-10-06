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La reflexión de Patti Smith, cantante estadounidense, sobre la incertidumbre: “En el arte y en los sueños, déjate llevar. En la vida, avanza con equilibrio y cautela”

La artista estadounidense, una de las figuras fundamentales del punk neoyorquino, recibirá el próximo 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de las Artes

Imagen de Patti Smith. (Europa Press)
Imagen de Patti Smith. (Europa Press)
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Patti Smith (Chicago, 1946) lleva más de medio siglo desdibujando las fronteras entre la música, la poesía y la literatura. Cantante, compositora, escritora y artista visual, a la estadounidense se la apoda la “chamana del punk” por algo: aportó a este movimiento un punto de vista intelectual en el Nueva York de los 70, con una influencia en el género que perdura a día de hoy y del que también se nutre España.

Precisamente ese fue uno de los motivos por los que en el pasado mes de abril fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. La artista, que recibirá el premio este próximo 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, recibirá el premio por su “impetuosa creatividad” capaz de conectar “el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva”.

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“Intérprete de estilo vigoroso, ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo”, añadió el jurado sobre su faceta como cantante. Como escritora, destacó que Smith “ha transmitido una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias”. El acta también subraya su “actitud inconformista y transgresora” y su capacidad para seguir inspirando a nuevas generaciones.

La cantante Patti Smith recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026, en un acto que tendrá lugar en Oviedo el próximo 23 de octubre.

A lo largo de su trayectoria, Smith también ha dejado numerosas reflexiones sobre la creación, la libertad o la forma de enfrentarse a la existencia. Una de las más conocidas aparece en Early Work 1970-1979, recopilación de sus primeros escritos publicada originalmente en 1994: “En el arte y en los sueños, déjate llevar. En la vida, avanza con equilibrio y cautela”, escribió en una de sus primeras páginas.

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El origen de la cita

La obra, que sirve como recopilatorio de poemas y extractos de sus libros Seventh Heaven, Ha! Ha! Houdini! y Witt, también incluyó selecciones de Babel y una importante cantidad de material que hasta entonces permanecía inédito. Más de una cuarta parte de los textos procedían de transcripciones de actuaciones, anotaciones de sus cuadernos y documentos de la propia artista, en una de las décadas más decisivas de su carrera.

La obra más emblemática de Patti Smith, 'Cuando éramos unos niños' (Lumen)
La obra más emblemática de Patti Smith, 'Cuando éramos unos niños' (Lumen)

Smith se había trasladado a Nueva York a finales de los años sesenta y pronto entró en contacto con el ambiente artístico de la ciudad. Allí conoció al fotógrafo Robert Mapplethorpe, con quien mantuvo una relación profesional y personal hasta su muerte en 1989 por sida. Décadas más tarde convertiría aquellos años en Éramos unos niños, sus memorias publicadas en 2010, que recibieron el National Book Award de no ficción.

Pero fue la música la que terminó consagrándola. En 1975 publicó Horses, su álbum de debut, producido por John Cale y considerado desde entonces uno de los discos fundamentales del nacimiento del punk neoyorquino. Aquel trabajo convirtió en sonido una fórmula que Smith ya había ensayado sobre el papel: poesía recitada, rock crudo, referencias literarias y una actitud deliberadamente alejada de los convencionalismos de la época.

Después llegarían Radio Ethiopia (1976), Easter (1978) y Wave (1979). En Easter apareció además Because the Night, compuesta junto a Bruce Springsteen y convertida en una de las canciones más populares de su carrera. Su influencia acabaría siendo reconocida oficialmente en 2007, cuando ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame.

Patti Smith, apodada 'la madrina del punk', ha destacado por su producción artística, su activismo y su reciente consagración como escritora de memorias
Patti Smith, apodada 'la madrina del punk', ha destacado por su producción artística, su activismo y su reciente consagración como escritora de memorias

Después de aquella primera etapa, Smith continuó ampliando una discografía en la que también figuran trabajos como Dream of Life (1988), Gone Again (1996), Peace and Noise (1997), Gung Ho (2000), Trampin’ (2004), Twelve (2007) o Banga (2012). En paralelo, nunca abandonó la escritura. A Éramos unos niños se sumaron títulos como M Train (2015), donde volvió sobre la memoria, o El año del Mono (2019), además de sus numerosos poemarios y recopilaciones de textos.

Ese recorrido será también protagonista de su visita a Asturias con motivo del Premio Princesa de Asturias. Antes de recoger el galardón en Oviedo, Smith ofrecerá el 20 de octubre un concierto gratuito en el Teatro Jovellanos de Gijón, organizado por la Fundación para conmemorar 50 años de su primera actuación en España.

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