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El rodaje de ‘Niños grandes 3′ paraliza Italia con Adam Sandler y el regreso del elenco original: “Va ser muy graciosa, nos lo estamos pasando increíble”

El actor Chris Rock detalló algunos de los secretos de la película que se está desarrollando entre Milán, Turín y Sardinia

Imagen de 'Niños grandes'
Imagen de 'Niños grandes'
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Adam Sandler y el elenco de Niños Grandes 3 se instalaron en Italia para filmar la etapa final de la secuela de Netflix. La producción, que comenzó el 3 de agosto en Nueva Jersey, Estados Unidos, cruzó el océano para rodar sus escenas europeas, que por guion transcurren en Francia. El actor Chris Rock, parte del elenco original, confirmó en distintas entrevistas recientes el recorrido del rodaje por el país europeo y adelantó algunos detalles sobre el tono y la trama de la película. “Estamos rodando en distintas partes de Italia, ahora mismo en Sardinia pero antes en Milán o Turín”, declaró Rock.

La unidad internacional del rodaje arrancó el 21 de septiembre y tiene previsto cerrar sus escenas europeas el 14 de octubre. El cierre total de la producción está pactado para el 28 de octubre. Antes de instalarse en Turín, el equipo filmó en la región de Valle d’Aosta y luego se trasladó a Cerdeña, según confirmó Rock en sus declaraciones. Parte del elenco se hospedó en Milán durante este tramo del rodaje. ¿Dónde se filma Niños Grandes 3? El equipo rodó sus escenas europeas en distintos puntos de Italia (Valle d’Aosta, Milán, Turín y Cerdeña), mientras que la producción general comenzó en Nueva Jersey en agosto. Pese a usar locaciones italianas, la trama sitúa al grupo protagonista en Francia.

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En la ciudad de Turín, en la región de Piedmont, la producción utilizó locaciones del centro histórico como Via Roma, Piazza San Carlo, Via Duse y Via Principe Amedeo, además de los alrededores de los museos Egipcio y del Risorgimento. Medios locales italianos como Sky TG24 y Corriere della Sera registraron la transformación de la ciudad. Un relevamiento del rodaje citado por estos medios describió la jornada: “Hoy, Turín se convierte en París. Otro día de filmación y el centro de la ciudad cambia su aspecto: algunos detalles de set y, por unas horas, Turín se transforma en la capital francesa”.

Primera imagen oficial de 'Niños grandes 3'
Primera imagen oficial de 'Niños grandes 3'

Chris Rock adelanta detalles de la trama

Según el logline oficial, la historia sigue al grupo original ahora que sus hijos son adultos y pueden emprender “la aventura definitiva”. Rock amplió esa premisa en sus declaraciones: “Toda la banda está junta de nuevo y es como si nuestros hijos estuvieran repitiendo nuestra vida”. El actor también comparó el registro de la película con una serie reconocida: “Es como The White Lotus con los códigos de una película de Niños Grandes”. Esa aventura incluiría, además, un giro vinculado a un casting realizado en junio de este año, que buscaba actores franceses de entre 58 y 63 años con parecido físico a Sandler, Rock, Kevin James, David Spade y Rob Schneider, para interpretar versiones dobles del grupo en Francia.

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Sobre el clima de trabajo, Rock describió una experiencia distendida entre el elenco: “Se va a ser muy graciosa, nos lo estamos pasando increíble”. El actor también bromeó sobre el momento actual de su carrera: “Estás en ese punto en tu carrera en el que te das cuenta que Scorsese no te va a llamar. Así que tienes una concentración extra”. La dirección quedó a cargo de Kyle Newacheck, responsable también de Criminales en el mar, mientras que el guion lo firman Tim Herlihy y el propio Sandler. Junto al elenco principal regresan Maria Bello, Salma Hayek y Maya Rudolph en sus papeles de Sally, Roxanne y Deanne. Consultado por la fecha de llegada a las pantallas, Rock señaló: “Se estrenará probablemente el verano que viene”. Ese dato ubicaría el lanzamiento de Niños Grandes 3 durante la temporada estival de 2027, a la espera de una confirmación oficial por parte de Netflix.

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