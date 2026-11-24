Tender ropa dentro de casa sin humedad. (Pexels)

Guardar

La llegada de temporales, lluvias continuas y alta humedad plantea un dilema recurrente: cómo lograr que la colada se seque a tiempo sin llenar las habitaciones de vapor o evitar que las prendas se impregnen de olor a humedad. Y es que, lejos de ser un mero contratiempo doméstico, secar la ropa en interiores puede convertirse en un factor de riesgo para la calidad del aire y la salud.

Según las directrices sobre calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, el exceso de humedad interior afecta a entre un 10 % y un 50 % de los entornos cerrados del planeta. De este modo, la OMS advierte de que el agua presente en los materiales es el detonante primordial para el crecimiento de microorganismos como bacterias y hongos, que liberan esporas, compuestos orgánicos volátiles y alérgenos al ambiente. En este sentido, sus investigaciones demuestran que habitar espacios húmedos eleva notablemente el riesgo de sufrir infecciones respiratorias, tos, sibilancias y agudización del asma.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, el Departamento Federal de Salud de Canadá subraya en su guía preventiva que el moho interior representa un peligro evidente para la salud humana. La agencia advierte que colgar ropa húmeda dentro de casa incrementa de forma directa la humedad relativa. Algo especialmente perjudicial para lactantes, niños, ancianos, embarazadas y personas con asma. Pero el problema no es una cuestión temporal, en lo que termina de secarse la ropa, sino que el moho puede brotar en 48 horas en áreas húmedas. Por lo que la agencia canadiense aconseja mantener la humedad relativa doméstica entre el 30 % y el 50 %, recurriendo a deshumidificadores si se supera ese umbral. Pero ¿cómo puedo secar más rápido la ropa de mi salón cuando el clima ya es húmedo por las lluvias?

Tender ropa dentro de casa sin humedad. (Pexels)

Aislar, ventilar y centrifugar

A la hora de tender dentro de la vivienda, la entidad de vivienda social británica Platform Housing Group cuantifica la magnitud del problema: secar la colada en interiores libera una media de dos litros de agua al ambiente. Para evitar que la condensación deteriore paredes y techos, la entidad recomienda:

PUBLICIDAD

Aislar las estancias: tender la colada preferentemente en el baño o la cocina con el extractor de aire mecánico encendido y la puerta cerrada, evitando secar ropa en dormitorios, donde la respiración nocturna de los ocupantes incrementa todavía más el vapor.

Centrifugar al máximo: programar la lavadora a la mayor velocidad y realizar un ciclo de centrifugado extra en piezas gruesas como toallas o vaqueros para acortar el secado.

Evitar los radiadores: no colocar jamás prendas directamente sobre los radiadores. Es preferible emplear tendederos plegables espaciados, tendederos calefactables o un deshumidificador portátil, el cual retira la humedad de raíz y consume menos que una secadora tradicional.

Tender ropa dentro de casa sin humedad. (Pexels)

Soluciones prácticas y desinfección frente al mal olor

Por su parte, el Gobierno municipal de Taizhou (China), en sus recomendacione para sus ciudadanos para épocas de lluvias prolongadas, explica que el hedor de las prendas medio secas surge por bacterias y hongos que proliferan en tejidos húmedos y mal ventilados, lo que puede provocar infecciones o alergias. En estos casos, destacan las siguientes soluciones prácticas:

Climatización activa: tender cerca de la salida del aire acondicionado en modo deshumidificador o encender ventiladores para mover el aire si las ventanas no pueden abrirse por la lluvia.

Esterilización térmica: usar desinfectante textil al lavar , escaldar prendas de algodón con agua hirviendo o planchar la colada húmeda de dos a tres veces con calor seco para acelerar la evaporación y erradicar bacterias.

El método del congelador: escurrir la prenda al máximo , envolverla en una toalla limpia y dejarla en el congelador entre 7 y 8 horas; al sacarla y tenderla, se secará con rapidez sin moho ni olores.

secar el calzado con toallas de papel e instalar hojas de periódicos viejos en Papel absorbente:de papel e instalar hojas de periódicos viejos en suelos para absorber la humedad ambiental.