Primeras críticas de ‘Carrie’, la nueva serie que adapta a Stephen King: “Fresca y repleta de ideas”, aunque con menos horror del esperado

Ella solo quería una amiga. Ellos le dieron una pelea. Todos los episodios de Carrie, la nueva serie de Mike Flanagan, se estrenan el 7 de octubre. (Prime Video)

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La adaptación de Carrie, de Mike Flanagan llegará a Prime Video el próximo 7 de octubre como una relectura de la novela de Stephen King, ambientada en un instituto estadounidense donde el acoso y la violencia escolar condicionan la historia de una adolescente con poderes ‘telequinéticos’.

La ficción sitúa a una joven educada en casa, interpretada por Summer H. Howell, en un centro con detectores de metales, simulacros de tiroteo y acoso amplificado por las redes sociales.

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El punto de partida adelanta la catástrofe: el instituto Ewen arde y la localidad de Chamberlain, en Maine, queda devastada, con 200 muertos. Después, la narración retrocede un año hasta la muerte de Ralph White, el padre de Carrie.

La policía encuentra entonces a Carrie y a su madre, Margaret White, recluidas en su vivienda. Para conservar la custodia de su hija y la casa, Margaret debe aceptar un empleo, mientras Carrie se incorpora por primera vez a la enseñanza pública.

Cómo actualiza Mike Flanagan la historia de ‘Carrie’

La adaptación convierte los elementos contemporáneos de la escuela estadounidense en parte central del relato. Carrie atraviesa un detector de metales el primer día de clase y queda paralizada durante un simulacro de tirador activo, una rutina que, según TheWrap, sus compañeros conocen desde la educación primaria.

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La protagonista también llega al instituto sin haber usado internet, teléfonos ni bibliotecas, y con escaso contacto con otras personas ajenas a su madre, según IndieWire. Esa falta de experiencia la vuelve vulnerable ante el rechazo de sus compañeros y ante la difusión digital de las humillaciones que sufre.

La protagonista de 'Carrie' se verá sometida a constantes humillaciones en el instituto. (Prime Video)

La serie conserva hechos reconocibles de la novela de Stephen King, publicada hace 52 años, pero desplaza el foco hacia la presión cotidiana sobre los adolescentes. The Hollywood Reporter considera que la ampliación permite dedicar más tiempo a estudiantes, profesores y administradores que intentan intervenir, aunque no logran impedir el desenlace.

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Flanagan, que ejerce como creador y dirige cuatro episodios, ya había adaptado obras de King como El juego de Gerald, Doctor Sueño y La vida de Chuck. También ha transformado textos de Shirley Jackson y Edgar Allan Poe en series de mayor extensión, como La maldición de Hill House, Otra vuelta de tuerca y La caída de la casa Usher.

La nueva versión presenta a Carrie como una joven amable, curiosa y abierta a hacer amigos, más que como una figura permanentemente aterrorizada. Howell interpreta sus cambios entre el aislamiento, el miedo y la confianza creciente que le aporta descubrir su capacidad para mover objetos con la mente, según The Hollywood Reporter.

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Las nuevas capas y valoración de la crítica

Samantha Sloyan encarna a Margaret como una madre religiosa, cruel y controladora, pero movida por una forma de afecto que la crítica de The Hollywood Reporter describe como alimentada por teorías de la conspiración y una fe confusa. La serie le atribuye una dimensión más desarrollada que la de las adaptaciones anteriores.

El reparto incorpora también a Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen, Matthew Lillard como el director Grayle, Amber Midthunder como la profesora Rita y Tim Bagley como el orientador Peter Morten. La reseña de TheWrap destaca además a Michael Trucco como el padre de Chris y subraya que el diseño de los hogares de los personajes aporta información sobre cada uno de ellos.

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La relación entre Carrie y su madre, será uno de los ejes de la historia (Prime Video)

La historia de Chris deja de limitarse al papel de agresora: la serie vincula su violencia con los conflictos de su familia y con la crueldad de su padre. Para IndieWire, ese planteamiento intenta explicar su conducta, aunque la crítica considera que la ficción desplaza la responsabilidad moral hacia los adultos y suaviza en exceso a los adolescentes.

El baile de graduación no cierra la serie, sino que ocurre en el penúltimo episodio. TheWrap sostiene que ese cambio prepara una continuación centrada en las consecuencias de la violencia de Carrie y en la existencia de otras personas con habilidades telequinéticas.

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Ese desenlace divide a las críticas. Empire valora que Mike Flanagan mantenga el impulso trágico de la historia y adapte el material a un entorno donde cada agresión puede ser grabada y difundida. La considera una serie fresca y repleta de ideas, al igual que The Wrap, que la describe como un “éxito rotundo”. Mientras The Hollywood Reporter e IndieWire creen que la expansión debilita la fuerza del horror y resta impacto al clímax del baile.