‘Fast and Furious’ se convertirá en una serie que coincidirá con el nuevo estreno de la saga: todo lo que sabemos del nuevo proyecto de Vin Diesel

Se ha anunciado que, definitivamente, habrá una adaptación para televisión de la mítica saga protagonizada por Vin Diesel. REUTERS/Mario Anzuoni

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Peacock ha dado luz verde a una serie de ficción de la franquicia Fast & Furious, con Vin Diesel como productor ejecutivo, con una previsión de estreno en 2028, que la haría coincidir con la próxima película, Fast Forever.

La adaptación televisiva de la franquicia contará con Mike Daniels y Wolfe Coleman como guionistas del episodio piloto y responsables creativos. Universal Pictures estrenará Fast Forever el 17 de marzo de 2028, y Peacock prevé lanzar la producción ese mismo año.

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Vin Diesel afirmó que había cuatro series del universo Fast & Furious en preparación, pero Peacock precisó después que solo una se encontraba en desarrollo activo, de acuerdo con The Hollywood Reporter. La plataforma tampoco ha revelado el título que tendrá la nueva producción ni otros detalles sobre su argumento.

La serie de Fast & Furious llegará a Peacock en 2028

Mike Daniels, conocido por su trabajo en Hijos de la anarquía, Shades of Blue y el próximo remake de Los casos de Rockford para NBC, compartirá la dirección creativa con Wolfe Coleman. Coleman ha participado en Shades of Blue y 911: Lone Star.

Ambos escribirán el piloto y ejercerán como productores ejecutivos junto a Diesel y Sam Vincent, de One Race; Neal H. Moritz y Pavun Shetty, de Original Film; Jeff Kirschenbaum, y Chris Morgan. Moritz y Original Film ya producen la saga cinematográfica.

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Imagen de la primera entrega de 'Fast & Furious'

La propiedad suma hasta ahora 11 películas a lo largo de 25 años y figura entre los activos más valiosos de NBCUniversal. Sus títulos han recaudado más de 7.000 millones de dólares en la taquilla mundial, según datos oficiales.

El universo de la saga se ha extendido también a atracciones en parques temáticos, videojuegos y otros productos comerciales. Antes de este encargo de Peacock, Netflix emitió la serie animada Fast & Furious Spy Racers durante seis temporadas, entre 2019 y 2021.

El anuncio inicial de Diesel hablaba de cuatro series

Durante la presentación del pasado mayo, Diesel sostuvo que la expansión televisiva respondía a una demanda persistente de los seguidores. “Durante la última década hemos comprobado que los aficionados querían más. Querían que ampliáramos los personajes históricos y sus historias”, afirmó.

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Tráiler de la séptima entrega de la saga.

El actor añadió que había esperado a que el proyecto reuniera las condiciones adecuadas para proteger sus elementos centrales. “Fue el momento adecuado cuando Donna Langley empezó a supervisarlo todo, porque entonces supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentirnos como una familia quedarían protegidos en televisión”, declaró antes de anunciar cuatro producciones.

La franquicia comenzó el 22 de junio de 2001, cuando Universal Pictures estrenó The Fast and the Furious, un thriller ambientado en la cultura de las carreras callejeras de Los Ángeles. La película estaba protagonizada por Vin Diesel como Dominic Toretto, Paul Walker como Brian O’Conner, Jordana Brewster como Mia y Michelle Rodriguez como Letty.

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