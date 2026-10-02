España Cultura

‘Fast and Furious’ se convertirá en una serie que coincidirá con el nuevo estreno de la saga: todo lo que sabemos del nuevo proyecto de Vin Diesel

Se da luz verde a una ficción televisiva en torno al universo de esta franquicia alrededor de las carreras de coches y que lleva en activo 25 años

Se ha anunciado que, definitivamente, habrá una adaptación para televisión de la mítica saga protagonizada por Vin Diesel. REUTERS/Mario Anzuoni
Se ha anunciado que, definitivamente, habrá una adaptación para televisión de la mítica saga protagonizada por Vin Diesel. REUTERS/Mario Anzuoni
Guardar

Peacock ha dado luz verde a una serie de ficción de la franquicia Fast & Furious, con Vin Diesel como productor ejecutivo, con una previsión de estreno en 2028, que la haría coincidir con la próxima película, Fast Forever.

La adaptación televisiva de la franquicia contará con Mike Daniels y Wolfe Coleman como guionistas del episodio piloto y responsables creativos. Universal Pictures estrenará Fast Forever el 17 de marzo de 2028, y Peacock prevé lanzar la producción ese mismo año.

PUBLICIDAD

Vin Diesel afirmó que había cuatro series del universo Fast & Furious en preparación, pero Peacock precisó después que solo una se encontraba en desarrollo activo, de acuerdo con The Hollywood Reporter. La plataforma tampoco ha revelado el título que tendrá la nueva producción ni otros detalles sobre su argumento.

La serie de Fast &amp; Furious llegará a Peacock en 2028

Mike Daniels, conocido por su trabajo en Hijos de la anarquía, Shades of Blue y el próximo remake de Los casos de Rockford para NBC, compartirá la dirección creativa con Wolfe Coleman. Coleman ha participado en Shades of Blue y 911: Lone Star.

Ambos escribirán el piloto y ejercerán como productores ejecutivos junto a Diesel y Sam Vincent, de One Race; Neal H. Moritz y Pavun Shetty, de Original Film; Jeff Kirschenbaum, y Chris Morgan. Moritz y Original Film ya producen la saga cinematográfica.

PUBLICIDAD

Imagen de la primera entrega de 'Fast & Furious'
Imagen de la primera entrega de 'Fast & Furious'

La propiedad suma hasta ahora 11 películas a lo largo de 25 años y figura entre los activos más valiosos de NBCUniversal. Sus títulos han recaudado más de 7.000 millones de dólares en la taquilla mundial, según datos oficiales.

El universo de la saga se ha extendido también a atracciones en parques temáticos, videojuegos y otros productos comerciales. Antes de este encargo de Peacock, Netflix emitió la serie animada Fast & Furious Spy Racers durante seis temporadas, entre 2019 y 2021.

El anuncio inicial de Diesel hablaba de cuatro series

Durante la presentación del pasado mayo, Diesel sostuvo que la expansión televisiva respondía a una demanda persistente de los seguidores. “Durante la última década hemos comprobado que los aficionados querían más. Querían que ampliáramos los personajes históricos y sus historias”, afirmó.

Tráiler de la séptima entrega de la saga.

El actor añadió que había esperado a que el proyecto reuniera las condiciones adecuadas para proteger sus elementos centrales. “Fue el momento adecuado cuando Donna Langley empezó a supervisarlo todo, porque entonces supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentirnos como una familia quedarían protegidos en televisión”, declaró antes de anunciar cuatro producciones.

La franquicia comenzó el 22 de junio de 2001, cuando Universal Pictures estrenó The Fast and the Furious, un thriller ambientado en la cultura de las carreras callejeras de Los Ángeles. La película estaba protagonizada por Vin Diesel como Dominic Toretto, Paul Walker como Brian O’Conner, Jordana Brewster como Mia y Michelle Rodriguez como Letty.

Temas Relacionados

Fast and FuriousVin DieselCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘La bola negra’ lanza su banda sonora pero los fans señalan una gran ausencia: “Faltan esas dos canciones”

El compositor Raül Refree es el encargado de la música en una película que aspira a todo en los Premios Oscar

‘La bola negra’ lanza su banda sonora pero los fans señalan una gran ausencia: “Faltan esas dos canciones”

‘Nuda propiedad’, la película sobre la crisis de la vivienda protagonizada por Maxi Iglesias y Susana Abaitua: “Era una crónica de una muerte anunciada”

Pepe Viyuela y David Lorente figuran también en esta comedia negra sobre una pareja que compra un piso sin poder vivir en él hasta la muerte de su antiguo propietario

‘Nuda propiedad’, la película sobre la crisis de la vivienda protagonizada por Maxi Iglesias y Susana Abaitua: “Era una crónica de una muerte anunciada”

Todas las películas que competirán con ‘La bola negra’ al Oscar a la mejor película internacional: lista de candidatas por cada país

Se ha cerrado el proceso de admisión para inscribir a las obras cinematográficas que representarán a cada territorio en la próxima ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood

Todas las películas que competirán con ‘La bola negra’ al Oscar a la mejor película internacional: lista de candidatas por cada país

Ella Beatty, protagonista de ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’, sobre interpretar a la célebre ‘asesina del hacha’: “Estaba aterrorizada”

La joven actriz se convierte en el rostro principal de la nueva entrega de la antología de Ryan Murphy que está arrasando en Netflix

Ella Beatty, protagonista de ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’, sobre interpretar a la célebre ‘asesina del hacha’: “Estaba aterrorizada”

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de Tom Cruise buscando el Oscar con ‘Digger’ al thriller erótico de Anne Hathaway y Dakota Johnson

La sátira de Alejandro González Iñárritu o la adaptación de un nuevo éxito literario de la autora de ‘Romper el círculo’ encabezan la cartelera

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de Tom Cruise buscando el Oscar con ‘Digger’ al thriller erótico de Anne Hathaway y Dakota Johnson
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Votación de los decretos Maricarmen de vivienda, en directo: el Gobierno mantiene el Pleno pese a Junts y la acampada de Sol se traslada al Congreso

Votación de los decretos Maricarmen de vivienda, en directo: el Gobierno mantiene el Pleno pese a Junts y la acampada de Sol se traslada al Congreso

La Seguridad Social destapa un fraude millonario de cursos de formación liderado por el dueño del Fútbol Club Cartagena y que salpica a 4.900 empresas

Expertos desmienten el argumento de Junts de que un inquilino pueda comprar una casa antes de que la herede el hijo del propietario: “El decreto no toca las herencias”

Calles anegadas y lluvias torrenciales: las primeras imágenes del temporal en el Mediterráneo

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora: Coalición Canaria votará sí al primer texto y Junts rechaza los dos

ECONOMÍA

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

Casi la mitad de las ejecuciones hipotecarias iniciadas proceden de préstamos hipotecarios firmados entre 2005 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

El contrato de alquiler de cinco millones de personas depende de los decretos que se votan mañana

DEPORTES

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa