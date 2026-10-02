La Aemet prevé un aumento de la inestabilidad en el tiempo que durará hasta el lunes, mientras que la alerta roja sigue activa en el litoral

Los avisos amarillos y naranjas se extienden por la península donde se esperan lluvias y tormentas en Comunidada de Madrid, Castilla y León y Extremadura, entre otras. Fotos de Archivo- Marcos Cebrián - Europa Press

Guardar

El otoño está entrando en la península y lo deja saber con las primeras lluvias de la estación. Ayer, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activaba un aviso rojo en Tarragona, Castellón, Valencia y Mallorca por chubascos torrenciales. Hoy el aviso sigue activo para las dos primeras provincias, mientras que el de Valencia se ha convertido en naranja y el de la isla en amarillo.

Los chubascos en zonas de alerta pueden llegar a acumular 90 litros en una hora y de 200 a 300 en 12 horas, según la Agencia. se prevén chubascos localmente fuertes en Madrid y otros puntos del tercio este; durante la tarde, son probables los chubascos acompañados de tormenta y granizo, fuertes en ambas mesetas, Aragón y el sistema Ibérico y muy fuertes en el sureste y Baleares.

PUBLICIDAD

Por parte del Cantábrico y tercio este se esperan cielos poco nubosos, al contrario que en Canarias. Concretamente, en La Palma se esperan lluvias persistentes.

Mapa de las temperaturas de España este 2 de octubre. (Windy)

Las temperaturas máximas descenderán en el arco mediterráneo y Baleares y subirán en el resto, de forma notable en el alto Ebro. Las mínimas subirán en el oeste y bajarán en el este y Baleares. En Canarias, apenas habrá cambios en las temperaturas.

Clases suspendidas, supermercados cerrados y trenes cancelados

Una calle de Barcelona durante el temporal de lluvia, a 29 de septiembre de 2026. (EFE/Alejandro García)

La Aemet activó ayer un aviso naranja para el litoral mediterráneo que a las pocas horas se convirtió en rojo desde las 18 horas por la acumulación de agua de lluvia en algunas zonas de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Poco después se suspendieron las clases y algunos supermercados de la zona cerraban sus puertas por temor a inundaciones. También Renfe cancelaa su servicio de Cercanías y conexión por tren entre la Comunitat Valenciana y Cataluña para evitar incidentes.

PUBLICIDAD

El jueves 1 de octubre dejó un episodio de lluvias intensas y persistentes en la Comunidad Valenciana, con las mayores acumulaciones concentradas en el interior de Castellón. La localidad de Eslida registró el punto más alto, con 129,8 litros por metro cuadrado (l/m2), seguida de Xodos con 112,8 l/m2, de los cuales 80 cayeron en apenas una hora. En Aín se contabilizaron 69,4 l/m2. Aunque Santa Bárbara y Tortosa son las comunidades más afectadas.

Ayer, Tarragona concentró algunos de los registros más elevados de precipitación, viento y temperatura de la jornada en toda Cataluña, según datos de las estaciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Illa de Buda, en la desembocadura del río Ebro, encabezó la lista con 81,2 litros por metro cuadrado (l/m2) acumulados. La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, informó de que esa misma noche se enviaría un mensaje ES-Alert a las comarcas del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d’Ebre y Montsià para advertir de que la alerta se prolongaría hasta las 14:00 horas del viernes. Preocupa la rápida crecida de los ríos y la acumulación de lluvias en barrancos.

PUBLICIDAD