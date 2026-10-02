Comer con alguien puede mejorar la forma en la que nuestro cuerpo responde al azúcar, al estrés y al frío, según un estudio

Comer en compañía cambia la forma en la que el cuerpo metaboliza la glucosa (Magnific)

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Estar junto a una persona con la que existe un vínculo afectivo podría influir en algo más que el estado de ánimo. Una investigación de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha descubierto que la presencia de otra persona durante la comida puede modificar determinadas respuestas del organismo ante la comida, el frío y el estrés.

El estudio, publicado en Science Advances, reunió a 395 participantes en cuatro experimentos. Los investigadores observaron que estar acompañado reducía entre un 15% y un 24% la respuesta de glucosa después de comer, favorecía una recuperación más rápida de la temperatura corporal tras pasar frío y disminuía la activación del sistema nervioso ante una situación estresante. Los autores denominan a este fenómeno “fisiología social”: la idea de que el organismo humano puede regular algunos procesos internos de forma diferente cuando está cerca de alguien con quien mantiene un vínculo afectivo.

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Uno de los experimentos analizó qué ocurría con el azúcar en sangre después de ingerir alimentos. Para ello, participaron 108 personas, integradas en 54 parejas heterosexuales. Cada participante realizó la prueba dos veces: una solo y otra acompañado por su pareja. Tras consumir una cantidad controlada de pan blanco, los investigadores siguieron la evolución de la glucosa durante dos horas. La respuesta glucémica fue un 14,55 % menor cuando los participantes estaban acompañados.

Al analizar únicamente la primera sesión, para evitar posibles efectos de repetición, la diferencia alcanzó el 23,9 %. Los niveles de glucosa eran similares antes de comer, pero comenzaron a diferenciarse unos 45 minutos después. Desde ese momento fueron inferiores durante el resto del seguimiento cuando la pareja estaba presente.

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Un grupo de amigos comiendo (Magnific)

No se explica solo por estar más relajado

Una posible explicación sería que la compañía reduce el estrés y que eso mejora la respuesta del organismo. Sin embargo, los investigadores no encontraron que esa fuera la causa principal.

Durante la prueba midieron la actividad electrodérmica, relacionada con la activación del sistema nervioso simpático. No observaron diferencias significativas entre estar acompañado o solo y, además, el efecto sobre la glucosa se mantuvo después de controlar estadísticamente los niveles de estrés.

El contacto físico tampoco parece explicar por sí solo el fenómeno. Aunque estuvo relacionado con una mejor recuperación de la temperatura corporal, esa asociación no apareció en las pruebas de glucosa ni de estrés.

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El cuerpo recupera antes el calor

Para comprobar si el efecto se repetía en otros procesos, 116 participantes permanecieron cinco minutos en una habitación a 12 grados y después pasaron 15 minutos a otra a 25 grados. Durante el proceso se registró su temperatura cutánea.

Quienes estaban junto a su pareja experimentaron una caída de temperatura menos pronunciada y recuperaron el calor corporal con mayor rapidez. La diferencia fue del 6,76% al comparar a cada persona consigo misma y del 16,17% entre grupos independientes.

En otra prueba, 115 adultos recibieron pequeños estímulos eléctricos mientras se registraba su respuesta fisiológica. La activación del sistema nervioso simpático fue aproximadamente un 6% menor cuando estaban acompañados.

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Una hipótesis que todavía necesita investigación

Los autores plantean varias explicaciones. Una es física: dos cuerpos próximos intercambian calor y pueden influirse mediante el contacto. Otra se basa en la llamada Teoría de la Línea Base Social, según la cual el cerebro humano estaría preparado para afrontar determinadas situaciones contando con la presencia de otras personas.También podría intervenir la capacidad del cerebro para anticipar las necesidades del organismo a partir de la información social.

Sin embargo, no todas las personas respondieron igual. Aunque la mayoría mostró una respuesta fisiológica favorable a la compañía, un grupo presentó una mayor activación cuando estaba acompañado.

Además, el estudio no demuestra que estos cambios puntuales se traduzcan necesariamente en una mejor salud a largo plazo. Tampoco se sabe si se mantienen con el tiempo o si aparecen de la misma manera en otros vínculos. Por ahora, los resultados apuntan a que la presencia de alguien cercano puede modificar, en cuestión de minutos, cómo responde el cuerpo ante la comida, el frío y el estrés.

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