Stephen King ya ha visto la nueva adaptación de ‘Carrie’ y tiene un solo calificativo para ella: “Brillante”

Ella solo quería una amiga. Ellos le dieron una pelea. Todos los episodios de Carrie, la nueva serie de Mike Flanagan, se estrenan el 7 de octubre. (Prime Video)

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Ya queda muy poco para que se estrene en Prime Video, el próximo 7 de octubre, la nueva versión de Carrie que ha hecho Mike Flanagan en formato miniserie y Stephen King ya ha sentado cátedra al respecto calificándola como “brillante”.

La ficción de Prime Video constará de ocho episodios y sitúa a Summer H. Howell como Carrie White, una adolescente aislada por su madre que, tras la muerte de su padre, afronta en un instituto público un episodio de acoso viral mientras despiertan sus capacidades ‘telequinéticas’.

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El escritor, autor de la novela publicada en 1974, ha valorado la nueva adaptación en Threads: “La versión de Carrie de Mike Flanagan es brillante. Lo que tiene que decir sobre las redes sociales es impactante y verdadero”.

Su hijo Joe Hill también ha reaccionado al tráiler en la misma plataforma. “Estaba viendo este avance de Carrie en Instagram, pensando en lo bien que se ve, y de repente me encontré conteniendo las lágrimas. Nunca me había pasado viendo un adelanto. Puede que me esté ablandando un poco al llegar a los cincuenta, no lo sé. Tiene una pinta estupenda: Mike Flanagan sabe hacerlas”.

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Una versión moderna basada en las redes sociales

La trama gira en torno a Carrie White, que ha vivido recluida con Margaret, su madre protectora y abiertamente religiosa, interpretada por Samantha Sloyan. La muerte repentina de su padre la lleva al instituto público, donde debe afrontar la presión y la crueldad cotidiana de las redes sociales, además de la aparición de sus poderes.

Summer H. Howell como la nueva Carrie (Prime Video)

Howell fue elegida para el papel tras más de 1.000 audiciones. La actriz ha explicado que su personaje llega al instituto “muy abierta y emocionada por el mundo”, con el deseo de hacer amistades y conocer gente después de haber tratado únicamente con sus padres.

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Durante un panel de la Comic-Con, Flanagan ha defendido que la serie no pretende recorrer el camino de la película de Brian De Palma. El director ha recordado que la novela se escribió hace medio siglo y que la adaptación cinematográfica de 1976 fue “espectacular”, pero ha añadido: “El mundo ha cambiado bastante”.

El cineasta ha reunido a estudiantes de secundaria en la sala de guionistas para que relataran experiencias personales que han ayudado a construir el enfoque de la miniserie. “Compartieron situaciones aisladas impactantes o un trato constante y ‘microagresiones’, cosas que no necesariamente se presentan como acoso dirigido”, ha señalado Flanagan.

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La serie abordará “la crueldad del mundo actual y cómo internet la ha fomentado, recompensado, celebrado y amplificado”. Para el director, ese entorno es “horrible” para los adultos y aún más difícil para los adolescentes.

Summer H. Howell y Samatha Sloyan en la nueva adaptación de 'Carrie' (Prime Video)

Alison Thornton, que encarna a Chris Hargensen, ha subrayado que el equipo necesitaba confiar desde el inicio porque la producción es oscura y el rodaje debía ser “un espacio seguro”. Flanagan ha advertido también de que la ficción reservará cambios respecto al material conocido: “Mucha gente cree saber qué es la serie. Lo que más me entusiasma es saber la gran sorpresa que va a ser nuestra Carrie”.

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Cuatro adaptaciones antes de la primera serie

La novela debut de King ya había llegado al cine en 1976 con Brian De Palma en la dirección, un guion de Lawrence D. Cohen y Sissy Spacek como Carrie. La historia tuvo una secuela directa, The Rage: Carrie 2, dirigida por Katt Shea y estrenada en 1999, con Emily Bergl como Rachel Lang, la hermanastra menor de Carrie.

Sissy Spacek en la película original de Brian de Palma

NBC emitió en 2002 una película para televisión dirigida por David Carson y escrita por Bryan Fuller, con Angela Bettis en el papel principal. Kimberly Peirce dirigió en 2013 otra versión cinematográfica protagonizada por Chloë Grace Moretz como Carrie y Julianne Moore como Margaret.

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La nueva producción incorpora a Siena Agudong como Sue Snell, Thornton como Chris Hargensen, Joel Oulette como Tommy Ross, Josie Totah como Tina, Arthur Conti como Billy, Thalia Dudek como Emaline, Amber Midthunder como Miss Desjardin y Matthew Lillard como el director Grayle. El reparto incluye además a Heather Graham, Kate Siegel, Michael Trucco, Katee Sackhoff, Rahul Kohli, Crystal Balint y Danielle Klaudt, y el rodaje concluyó el pasado octubre.