Ella Beatty, protagonista de ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’, sobre interpretar a la célebre ‘asesina del hacha’: “Estaba aterrorizada”

Monstruo: La Historia De Lizzie Borden presenta su tráiler.

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Es una recién llegada, pero ya se la rifan en Hollywood para un buen puñado de proyectos. Se trata de Ella Beatty, de 26 años e hija de dos grandes leyendas como son Annette Bening y Warren Beatty. Otra ‘nepo baby’ que, sin embargo, lleva con suma discreción sus orígenes.

Su rostro se ha situado en el centro de la atención mediática al encabezar el reparto de Monstruo: La historia de Lizzie Borden, que se ha situado entre las series más vistas de Netflix, donde interpreta a la protagonista, acusada de asesinar a hachazos a su padre y a su madrastra en 1892. Se trata de la cuarta temporada de la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan, que sitúa por primera vez a una mujer en el centro de su relato criminal.

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Lizzie Borden fue juzgada por las muertes de Andrew Borden y Abby Borden en Fall River, Massachusetts, y resultó absuelta. El caso, uno de los más conocidos de la crónica negra de Estados Unidos, ha mantenido su vigencia por las dudas sobre la autoría y por las explicaciones sociales y psicológicas que se han proyectado sobre la acusada.

La actriz ha llegado al papel tras ser descubierta, precisamente, por Ryan Murphy e interpretar a Kerry O’Shea en Feud: Capote vs. The Swans y debutar en Broadway con Appropriate. Beatty estudió interpretación en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York y se graduó en 2022, en una promoción formada por 18 alumnos.

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Quién es Ella Beatty, Lizzie Borden en ‘Monster’

Beatty pertenece a una de las familias más reconocibles del cine estadounidense. Es la menor de los cuatro hijos de Warren Beatty y Annette Bening, y sobrina de Shirley MacLaine, hermana de su padre.

Ella Beatty en la 78 edición de los premios Tonny, en 2025. Reuters/Jeenah Moon

Su trayectoria familiar reúne varios hitos de la Academia de Hollywood: Warren Beatty ganó el Oscar a la mejor dirección por Reds y suma 14 nominaciones; Annette Bening ha recibido cinco candidaturas al Oscar y ha ganado dos Globos de Oro; MacLaine cuenta con un Oscar y seis nominaciones. La actriz ha reconocido que crecer con padres célebres le proporciona privilegio y visibilidad, aunque aspira a demostrar su capacidad por sí misma.

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La serie de Netflix supone su primer gran papel protagonista para la pantalla. Lo hace arropada por intérpretes como Charlie Hunnam, que interpreta a Andrew Borden, Rebecca Hall, que encarna a Abby Borden, la madrastra de Lizzie y Vicky Krieps.

La preparación física para encarnar a Lizzie Borden

Beatty abordó a Borden como una figura histórica incompleta, reconstruida a partir de documentos, fotografías, testimonios y las decisiones de ficción del guion. “Leí un maravilloso libro llamado The Trial of Lizzie Borden, que tenía información realmente excelente sobre su vida y la especie de red de personas a su alrededor. Pero, desde el principio, empecé a tomar decisiones sobre cuánto del personaje que el público vería en la serie estaba compuesto por hechos de la persona real y cuánto era una especie de creación nuestra y un reflejo de lo que estaba en el guion”, cuenta Ella Beatty en la rueda de prensa de presentación de la serie. También escuchó pódcast de crónica negra sobre las distintas teorías del caso.

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Ella Beatty y la verdadera Lizzie Borden

La intérprete también trabajó con la especialista en movimiento Julia Crockett para trasladar la información histórica al cuerpo del personaje: una postura, una manera de caminar, de ocupar el espacio y de relacionarse con quienes la rodean. “Sentí que estábamos construyendo a alguien”, ha explicado sobre un proceso en el que el texto de la serie acabó siendo su principal guía.

La nueva versión de Borden se incorpora a una historia que ya había llegado al cine con Chloë Sevigny en el papel de Lizzie Borden en la película llamada El asesinato de la familia Borden (Lizzie), de 2018. Beatty conocía aquella interpretación, pero considera que cada adaptación encuentra una puerta de entrada distinta al caso y que la serie utiliza a Lizzie para examinar cuestiones más amplias que la posible culpabilidad de la protagonista.

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La actriz sitúa una de esas cuestiones en la relación entre violencia y feminidad. A su juicio, el interés del público no reside solo en el crimen, sino en preguntarse qué llevó a una persona a ejercer violencia y cómo influyeron en esa trayectoria las convenciones de su época, la represión y la psicología individual.

Ella Beatty en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' (Netflix)

“Creo que la antología es, en cierto modo, un ejercicio en torno a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo llegó esta persona a ese punto? ¿De qué está hecha su psicología para que la empuje hacia la violencia? Y cuando se trata específicamente de mujeres, creo que, por lo general, las mujeres matan por motivos diferentes a los de los hombres”, reflexiona. “Y creo que esta serie está interesada en explorar cuáles podrían ser esos motivos. Quizás sea menos evidente. Creo que la feminidad y la violencia no son dos cosas que la gente asocie libremente. Así que creo que incluso esa yuxtaposición es una cuestión de investigación interesante”.

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Beatty ha reconocido también que suele evitar las películas y series violentas porque se asusta con facilidad. Para interpretar a Borden tuvo que adentrarse en un universo de violencia extrema y sostener al personaje desde dentro. “Casi siempre tengo miedo [risas]. Así que no oculté ese miedo, para ver si eso me ayudaba, qué despertaba en mí, qué creaba. Pero sí, estaba aterrorizada”.