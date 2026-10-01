Quedan tres días para ver en Netflix la película de superhéroes que fue prohibida en Malasia y censura en Alemania: “Acción y terror entretenidamente macabro”

Blade (1998).

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Mucho se ha hablado de la mala racha que atraviesan los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel desde que en 2019 se estrenara Vengadores: Endgame, poniendo punto y final a la saga del infinito y despidiéndose -o ya no tanto- de personajes tan icónicos como Tony Stark, Iron Man (Robert Downey Jr.) o el Capi, Steve Rogers (Chris Evans). Pocas han sido las excepciones en los últimos años que han devuelto a los seguidores de los superhéroes el espíritu de aquella saga iniciada en 2008.

Pero mucho antes de que Jon Favreau arrancara con la figura del genio multimillonario y sarcástico, Marvel ya tenía un hueco en el cine. Eso sí, con una propuesta bastante alejada del tono family friendly que hoy caracteriza a la franquicia. En 1998 llegó a los cines Blade, una cinta protagonizada por Wesley Snipes que seguía al cazador de vampiros (y medio vampiro él mismo) Eric Brooks, alias Blade, de la que muchos expertos en el género consideran que abrió el camino para éxitos posteriores, como fue el Spider-Man de Sam Raimi. Snipes estuvo acompañado por Stephen Dorff, Kris Kristofferson y N’Bushe Wright en una producción que se estrenó en Estados Unidos el 21 de agosto de 1998. En España, quienes quieran recuperarla tienen poco margen: la cinta abandona Netflix el próximo 4 de octubre.

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Blade (1998).

La película dirigida por Stephen Norrington caminó entre la acción y el terror, tanto que fue prohibida en Malasia y censurada en Alemania. En el caso del país germánico, la cinta sí llegó completa a los cines, pero fue en febrero de 2000, cuando la entonces Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften —el organismo federal encargado de los contenidos perjudiciales para menores— decidió incluirla en un índice oficial de contenidos perjudiciales para menores. Para facilitar su comercialización, circuló una versión recortada, con casi diez minutos menos, que pudo clasificarse para mayores de 16 años. La cinta no salió de la lista hasta 2019.

Disponible en Netflix hasta el 4 de octubre

Pese a la violencia y a una recepción tibia entre la prensa —mantiene un 59% de aprobación entre la crítica frente al 78% del público en Rotten Tomatoes—, Blade también encontró defensores. Entre las críticas destacada la de Peter Bradshaw, de The Guardian, que revisó la película en 2021 y le otorgó cuatro estrellas sobre cinco. El crítico destacó especialmente su combinación de géneros y la definió como “un terror de acción entretenidamente macabro y montado de forma emocionante, con una energía propulsiva”.

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Más allá de las opiniones de la crítica, Blade fue un éxito comercial. Con un presupuesto estimado de unos 45 millones de dólares, recaudó más de 131 millones en todo el mundo, de los que 70 procedieron de Estados Unidos y Canadá. Esto sirvió de base para franquiciar al personaje: Snipes volvió como cazavampiros cuatro años después con Blade II, esta vez dirigida por Guillermo del Toro. En 2004 se puso punto y final a la saga con Blade: Trinity, con David S. Goyer.

Desde entonces se ha intentado que vuelva el personaje, aunque no ha tenido la misma suerte que otros superhéroes. En 2019, el mandamás de Marvel, Kevin Faige, anunció durante la Comic-Con de San Diego que Mahershala Ali —ganador de dos Premios Óscar como Mejor actor de reparto por las películas Moonlight (2016) y Green Book (2018)— daría vida a Blade en una etapa nueva del antihéroe.

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Primera adaptación del personaje de comics

El proyecto, sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los desarrollos más accidentados de Marvel Studios. Bassam Tariq fue el primer director anunciado, pero abandonó la película en septiembre de 2022. Después tomó el relevo Yann Demange, responsable de episodios de Lovecraft Country, aunque también terminó desvinculándose en 2024. A esos cambios se sumó una larga sucesión de guionistas y distintas versiones de la historia, hasta el punto de que Variety informó de que el proyecto había pasado por al menos cinco guionistas.

Los retrasos terminaron afectando también a su fecha de estreno. La película llegó a estar programada para el 7 de noviembre de 2025, pero Disney terminó retirándola de su calendario en octubre de 2024. Hasta este verano, que el propio Ali confirmó que, tras siete años en el proyecto sin llegar a puerto, abandonaba. “Si hubieran querido hacerla, la habríamos hecho”, aseguró en una entrevista con GQ.

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