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La historia de Pacharán, el perro abandonado que adoptó Javier Calvo e hizo un cameo en ‘La bola negra’

El cachorro apareció entre las mesas de un hostal de Granada mientras el equipo preparaba el rodaje y terminó convirtiéndose en la mascota de la película

Pacharán, el cachorro rescatado en el rodaje de ‘La bola negra’ que terminó siendo adoptado por Javier Calvo. (Montaje)
Pacharán, el cachorro rescatado en el rodaje de ‘La bola negra’ que terminó siendo adoptado por Javier Calvo. (Montaje)
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Las producciones cinematográficas suelen regalar momentos que superan a la propia ficción. Durante el rodaje de La bola negra, el nuevo proyecto de los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, se vivió una de esas historias inolvidables. Durante las preparaciones, antes de que llegaran los actores principales y se encendieran los focos, apareció un cachorro abandonado que terminó robándose la atención de todo el set.

Esta historia comienza en una finca de Deifontes, en la provincia de Granada, donde el departamento de arte estuvo trabajando a lo largo de varias semanas para acondicionar las instalaciones. “En este cortijo en el que estuvimos trabajando tantas semanas pasó una de las anécdotas más curiosas del rodaje”, rememora Sergio Méndez, localizador del largometraje, en una entrevista con Ideal.

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Al no contar todavía con un servicio de cocina propio durante esa primera fase de ambientación, el personal acudía a diario al municipio a almorzar. “Nosotros, como no había catering todavía, íbamos a comer aquí a Deifontes al Hostal El Nacimiento, y justo en una de estas comidas nos encontramos con un cachorrillo”, explica Méndez sobre aquel primer encuentro.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Encontrar a este animal conmovió de inmediato a los trabajadores. “Realmente era un perro pequeño que tenía meses”, recuerda sobre el estado del animal. Por lo que una de sus compañeras de equipo, Aitana Ozaeta, no dudó en dar el paso para rescatarlo. Según detalla el localizador, la escenógrafa lo tuvo claro en cuanto lo vio y dijo: “Este perro no se puede quedar aquí”.

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La escenógrafa asumió la responsabilidad de acogerlo temporalmente para evitar que quedara desamparado. “Ella lo acogió y se convirtió en el perro del rodaje, porque a medida que íbamos trabajando en cada localización, abriéndola, decorándola y demás, pues venía Pacharán”, relata el localizador sobre cómo el animal terminó ganándose el cariño de todo el equipo al acompañarlos en su día a día.

De recorrer los platós granadinos al salón del cineasta

El vínculo del cachorro con la obra fue tan estrecho que terminó sobrepasando las bambalinas. La dirección decidió inmortalizar su paso por el proyecto haciéndole grabar una breve aparición en pantalla, asegurando su presencia en el montaje final de una película que se estrenó en cines el pasado 25 de septiembre y que representará a España en los premios Oscar.

Algunos de los miembros del reparto masculino de 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, entre los que se encuentra el debut del artista Guitarricadelafuente.
Algunos de los miembros del reparto masculino de 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, entre los que se encuentra el debut del artista Guitarricadelafuente.

Sin embargo, el verdadero giro de guion para Pacharán llegó cuando tocó recoger. Méndez recuerda el momento exacto en el que descubrió cuál había sido el destino final del animal tras la filmación: “El equipo de arte le cogió mucho cariño, en especial Aitana”, quien cuidó de él mientras le buscaban un hogar definitivo, a lo que añade: “Justo le pregunté al mes de rodar y me dijo que finalmente se lo había quedado Javi Calvo”.

De este modo, el pequeño animal pasó de vagar por las calles de Deifontes a instalarse de forma definitiva en el hogar del realizador madrileño, dejando atrás su etapa como cachorro abandonado para arrancar una etapa completamente nueva. “Tiene ahora mismo una vida muy feliz”, concluye el trabajador sobre el emotivo desenlace de la mascota del rodaje.

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