Planes de venganza, una propuesta sorprendente y el gran descuido de Gabriel: avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 30 de septiembre

Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Guardar

Nos encontramos en pleno ecuador de la semana y Sueños de libertad, la gran apuesta diaria de Antena 3 para las tardes, atraviesa uno de sus momentos más intensos y cargados de dramatismo. Tras el terremoto provocado por los despiadados despidos de Marta y Andrés a manos de Gabriel, las emociones en la colonia están a flor de piel. El apoyo incondicional de los empleados, que no dudaron en despedir a los De la Reina entre aplausos y muestras de afecto, dejó claro que el nuevo rumbo impuesto por el abogado no va a ser asimilado con facilidad en la fábrica.

El capítulo anterior estuvo marcado por la resistencia y las grietas afectivas dentro del grupo. Mientras Digna intentaba infundir valor a sus sobrinos recordándoles que no tienen nada de qué avergonzarse, Marta encajaba con dolor la decisión de Fina de no dimitir para apoyarla, descubriendo la amarga distancia que empieza a separarlas. Sin embargo, lejos de amedrentarse, la heredera ha decidido no tirar la toalla y plantar cara a la tiranía de Gabriel.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, la llegada a Toledo del arquitecto José Manuel García Fuentes ha comenzado a alterar la convivencia, justo cuando Pablo trataba en vano de frenar los impulsos del nuevo líder de la empresa. Con las espadas en alto y las lealtades puestas a prueba, la serie se encamina hacia una jornada decisiva este miércoles 30 de septiembre a partir de las 15:50 horas.

El capítulo del 30 de septiembre

En la entrega de este miércoles 30 de septiembre, la estrategia para golpear a Gabriel empieza a tomar una forma muy concreta. Tasio decide dar un paso al frente y unirse a Marta y Damián para recuperar el control de Perfumerías De La Reina, apuntando directamente al ego del abogado y buscando arrebatarle a uno de sus clientes más valiosos, el señor Miranda.

PUBLICIDAD

Presentación de la nueva identidad de Antena 3. (Atresmedia)

En paralelo, la pequeña Julia no duda en plantarle cara a Gabriel, recriminándole lo injusto que ha sido con sus tíos, mientras Pablo descoloca a todos al proponer a Claudia como nueva directora del departamento comercial. En el plano sentimental, Miguel le pide a Claudia que le acompañe un fin de semana a Don Benito para conocer a sus padres, mientras que en la cantina saltan las chispas entre Mabel y Salva tras el hallazgo de un misterioso pendiente.

El hallazgo revelador de Begoña y lo que está por venir

Mirando un poco más hacia adelante, el equilibrio de fuerzas en la colonia está a punto de saltar por los aires tras una arriesgada maniobra en la residencia. Begoña, sospechando de los verdaderos pasos de Gabriel, logra cotillear su agenda privada y descubre información estratégica crucial sobre la reunión que el abogado mantiene oculta con el dueño de las Galerías Miranda.

PUBLICIDAD

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Este dato, puesto de inmediato en conocimiento de Andrés, se convertirá en la llave que el menor de los De la Reina esperaba para organizar el contraataque definitivo. Además, las tramas futuras quedarán marcadas por la marcha de Beatriz hacia Burgos para criar a su bebé lejos de los conflictos, la consolidación de los nuevos fichajes dentro del reparto y una guerra judicial y empresarial donde cada documento y cada cliente contarán para decidir quién se queda con el control de la empresa.