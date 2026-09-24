Así es el medicamento experimental que frena la parálisis y la pérdida de visión de la esclerosis múltiple

Una persona sentada en una silla de ruedas (Magnific)

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La investigación sobre la esclerosis múltiple acaba de dar un paso que podría abrir una nueva vía terapéutica. Un fármaco experimental, denominado Kamuvudine K-9, ha logrado no solo frenar el avance de la enfermedad, sino también revertir la parálisis y la pérdida de visión que ya habían aparecido en ratones utilizados como modelo de esclerosis múltiple.

El resultado, publicado en la revista Science Translational Medicine, resulta especialmente relevante porque buena parte de los tratamientos actuales están dirigidos principalmente a reducir la inflamación y prevenir nuevos brotes. El hallazgo no significa todavía que exista una cura para la esclerosis múltiple, porque K-9 no ha demostrado ese efecto en pacientes y los resultados proceden de modelos animales.

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Sin embargo, el compuesto presenta una característica que ha despertado el interés de los investigadores: parece actuar sobre uno de los mecanismos relacionados con el daño neurológico y, en los experimentos, permitió preservar estructuras nerviosas que la enfermedad deteriora.

De medicamentos contra el VIH a una posible terapia neurológica

El desarrollo de K-9 está liderado por el doctor Jayakrishna Ambati, director fundador del Centro de Ciencias Avanzadas de la Visión de la Universidad de Virginia y profesor de Oftalmología. Su equipo partió de una familia de medicamentos ya aprobados para tratar infecciones por VIH y hepatitis B: los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos o nucleótidos, conocidos como ITIN.

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La investigación parte de una observación previa: estos fármacos pueden interferir con la activación del inflamasoma, un complejo del sistema inmunitario que participa en procesos inflamatorios. Las llamadas kamuvudinas fueron desarrolladas como derivados de los ITIN con un perfil de seguridad mejorado. K-9 es uno de estos compuestos.

En el modelo murino de encefalitis autoinmune experimental, utilizado para estudiar mecanismos de la esclerosis múltiple, el tratamiento con K-9 evitó un mayor deterioro neurológico y, según el estudio, consiguió revertir déficits que los animales ya presentaban. Los investigadores observaron recuperación de la movilidad y de la visión.

Qué ocurre dentro del sistema nervioso

Para comprender la importancia del resultado hay que fijarse en lo que ocurre dentro del sistema nervioso durante la esclerosis múltiple. La enfermedad provoca daños en la mielina, la capa que recubre y protege las fibras nerviosas. Cuando esa estructura se deteriora, la comunicación entre el cerebro y el resto del organismo puede verse alterada, provocando síntomas como problemas de visión, debilidad, fatiga o dificultades para caminar.

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En los experimentos, K-9 favoreció la conservación tanto de la mielina como de los axones, las prolongaciones de las neuronas encargadas de transmitir las señales nerviosas. Además, eliminó el aumento de la cadena ligera de neurofilamento, conocida como NfL, un biomarcador relacionado con el daño neuronal.

El estudio también describe cómo actuaría el compuesto a nivel molecular. K-9 interrumpió determinadas interacciones de la proteína NLRP3 con otras proteínas implicadas en la activación del inflamasoma, bloqueando dos vías de activación inflamatoria.

Una señal también observada en humanos

El equipo de Ambati complementó los experimentos animales con un análisis de datos humanos. En tres cohortes distintas, los investigadores observaron que las personas que habían recibido ITIN por infección por VIH, profilaxis frente al VIH o infección por hepatitis B presentaban una menor incidencia de esclerosis múltiple. En pacientes que ya tenían la enfermedad, el uso de estos medicamentos también se relacionó con una menor tasa de recaídas.

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En concreto, el análisis mencionado por los investigadores encontró una reducción del 41 % en el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple y del 36 % en la tasa anual de recaídas entre determinados grupos expuestos a ITIN. Estos datos son observacionales y, por tanto, no demuestran por sí mismos que los fármacos hayan causado esas diferencias.

Para entender la función de la mielina, imaginemos que el sistema nervioso es una red de trenes de alta velocidad y las fibras nerviosas son las vías ferroviarias.

El futuro de la terapia

El fármaco ya cuenta con experiencia clínica previa en investigación de enfermedades oculares, lo que podría facilitar su evaluación para otras indicaciones, pero su utilización contra la esclerosis múltiple continúa siendo experimental. La diferencia entre conseguir resultados en ratones y demostrar eficacia en personas es considerable. Serán necesarios ensayos clínicos controlados que permitan determinar si la recuperación neurológica observada en animales también puede producirse en pacientes y, además, establecer la dosis, seguridad y eficacia del compuesto.

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Por ahora, el hallazgo aporta una nueva hipótesis: que intervenir sobre el inflamasoma podría no limitarse a prevenir nuevos daños, sino que eventualmente podría favorecer la recuperación de funciones neurológicas ya perdidas. Esa posibilidad tendrá que ser confirmada en humanos, pero abre una línea de investigación que podría extenderse también a otras enfermedades en las que la inflamación y el daño de los axones desempeñan un papel.