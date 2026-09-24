España

Así es el medicamento experimental que frena la parálisis y la pérdida de visión de la esclerosis múltiple

Esta innovadora terapia se ha probado en ratones, por lo que aún está lejos de aplicarse en humanos

Una persona sentada en una silla de ruedas (Magnific)
Una persona sentada en una silla de ruedas (Magnific)
Guardar

La investigación sobre la esclerosis múltiple acaba de dar un paso que podría abrir una nueva vía terapéutica. Un fármaco experimental, denominado Kamuvudine K-9, ha logrado no solo frenar el avance de la enfermedad, sino también revertir la parálisis y la pérdida de visión que ya habían aparecido en ratones utilizados como modelo de esclerosis múltiple.

El resultado, publicado en la revista Science Translational Medicine, resulta especialmente relevante porque buena parte de los tratamientos actuales están dirigidos principalmente a reducir la inflamación y prevenir nuevos brotes. El hallazgo no significa todavía que exista una cura para la esclerosis múltiple, porque K-9 no ha demostrado ese efecto en pacientes y los resultados proceden de modelos animales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el compuesto presenta una característica que ha despertado el interés de los investigadores: parece actuar sobre uno de los mecanismos relacionados con el daño neurológico y, en los experimentos, permitió preservar estructuras nerviosas que la enfermedad deteriora.

De medicamentos contra el VIH a una posible terapia neurológica

El desarrollo de K-9 está liderado por el doctor Jayakrishna Ambati, director fundador del Centro de Ciencias Avanzadas de la Visión de la Universidad de Virginia y profesor de Oftalmología. Su equipo partió de una familia de medicamentos ya aprobados para tratar infecciones por VIH y hepatitis B: los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos o nucleótidos, conocidos como ITIN.

PUBLICIDAD

La investigación parte de una observación previa: estos fármacos pueden interferir con la activación del inflamasoma, un complejo del sistema inmunitario que participa en procesos inflamatorios. Las llamadas kamuvudinas fueron desarrolladas como derivados de los ITIN con un perfil de seguridad mejorado. K-9 es uno de estos compuestos.

En el modelo murino de encefalitis autoinmune experimental, utilizado para estudiar mecanismos de la esclerosis múltiple, el tratamiento con K-9 evitó un mayor deterioro neurológico y, según el estudio, consiguió revertir déficits que los animales ya presentaban. Los investigadores observaron recuperación de la movilidad y de la visión.

Qué ocurre dentro del sistema nervioso

Para comprender la importancia del resultado hay que fijarse en lo que ocurre dentro del sistema nervioso durante la esclerosis múltiple. La enfermedad provoca daños en la mielina, la capa que recubre y protege las fibras nerviosas. Cuando esa estructura se deteriora, la comunicación entre el cerebro y el resto del organismo puede verse alterada, provocando síntomas como problemas de visión, debilidad, fatiga o dificultades para caminar.

En los experimentos, K-9 favoreció la conservación tanto de la mielina como de los axones, las prolongaciones de las neuronas encargadas de transmitir las señales nerviosas. Además, eliminó el aumento de la cadena ligera de neurofilamento, conocida como NfL, un biomarcador relacionado con el daño neuronal.

El estudio también describe cómo actuaría el compuesto a nivel molecular. K-9 interrumpió determinadas interacciones de la proteína NLRP3 con otras proteínas implicadas en la activación del inflamasoma, bloqueando dos vías de activación inflamatoria.

Una señal también observada en humanos

El equipo de Ambati complementó los experimentos animales con un análisis de datos humanos. En tres cohortes distintas, los investigadores observaron que las personas que habían recibido ITIN por infección por VIH, profilaxis frente al VIH o infección por hepatitis B presentaban una menor incidencia de esclerosis múltiple. En pacientes que ya tenían la enfermedad, el uso de estos medicamentos también se relacionó con una menor tasa de recaídas.

En concreto, el análisis mencionado por los investigadores encontró una reducción del 41 % en el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple y del 36 % en la tasa anual de recaídas entre determinados grupos expuestos a ITIN. Estos datos son observacionales y, por tanto, no demuestran por sí mismos que los fármacos hayan causado esas diferencias.

Para entender la función de la mielina, imaginemos que el sistema nervioso es una red de trenes de alta velocidad y las fibras nerviosas son las vías ferroviarias.

El futuro de la terapia

El fármaco ya cuenta con experiencia clínica previa en investigación de enfermedades oculares, lo que podría facilitar su evaluación para otras indicaciones, pero su utilización contra la esclerosis múltiple continúa siendo experimental. La diferencia entre conseguir resultados en ratones y demostrar eficacia en personas es considerable. Serán necesarios ensayos clínicos controlados que permitan determinar si la recuperación neurológica observada en animales también puede producirse en pacientes y, además, establecer la dosis, seguridad y eficacia del compuesto.

Por ahora, el hallazgo aporta una nueva hipótesis: que intervenir sobre el inflamasoma podría no limitarse a prevenir nuevos daños, sino que eventualmente podría favorecer la recuperación de funciones neurológicas ya perdidas. Esa posibilidad tendrá que ser confirmada en humanos, pero abre una línea de investigación que podría extenderse también a otras enfermedades en las que la inflamación y el daño de los axones desempeñan un papel.

Temas Relacionados

Esclerosis múltipleEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

El Banco Central Europeo recibió 9,96 millones de respuestas sobre diez propuestas de diseño inspiradas en la cultura europea y en ríos y aves, antes de definir el diseño final antes de fin de año

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España se despide del calor: la Aemet prevé la llegada de un frente que traerá lluvias y hará caer las temperaturas

En los próximos días se darán valores entre 5 y 10 grados superiores a los normales en toda la península, salvo zonas costeras, y más de 10 grados por encima de lo habitual en el norte

España se despide del calor: la Aemet prevé la llegada de un frente que traerá lluvias y hará caer las temperaturas

Un paso más cerca de prohibir la pesca del salmón en España: los científicos dictaminan a favor de catalogar la especie como en peligro de extinción

El Comité Científico ha señalado que se cumplen al menos dos de las condiciones necesarias para su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas

Un paso más cerca de prohibir la pesca del salmón en España: los científicos dictaminan a favor de catalogar la especie como en peligro de extinción

Óscar Rosero, médico endocrino: “Siempre le digo a mis pacientes que tomen estos tres alimentos porque funcionan muy bien para cuidar el corazón”

El especialista propone ciertos productos que velan por el bienestar de la salud cardiovascular

Óscar Rosero, médico endocrino: “Siempre le digo a mis pacientes que tomen estos tres alimentos porque funcionan muy bien para cuidar el corazón”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

Un estudio explica cómo Rusia podría atacar a un país europeo de la OTAN con drones y agentes infiltrados para “romper la Alianza”

La instrucción de la ‘ley de nietos’ firmada por la hermana del ministro Óscar Puente, bajo lupa: la jueza da 5 días a la Fiscalía para pronunciarse antes de decidir si la investiga

Pedro Sánchez evita hablar de Marruecos en su discurso ante la ONU y defiende su gestión de la crisis en Ceuta: "La tentación es convertir al migrante en enemigo"

ECONOMÍA

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios