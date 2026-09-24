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Primer vistazo a ‘Gremlins 3′: Gizmo vuelve después de cuarenta años aunque aun habrá que esperar para verlo en cines

Warner Bros. ha lanzado el primer teaser con la pequeña criatura, pero también ha aplazado el estreno, que estaba fijado para noviembre de 2027

Primer teaser de 'Gremlins 3', la película que supone el regreso al universo de los años 80 y al personaje de Gizmo, una de las criaturas fantásticas más populares de su época.
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Warner Bros. Pictures presentó el primer teaser de Gremlins 3 con el regreso de Gizmo, la criatura más querida de la saga ochentera. Junto al adelanto llegó una noticia que generó reacciones encontradas entre los fans: el estreno de la película, previsto originalmente para noviembre de 2027, se retrasó casi un año. Warner Bros. confirmó que la tercera entrega de Gremlins llegará a los cines recién el 6 de octubre de 2028. La fecha inicial contemplaba un lanzamiento el 19 de noviembre de 2027, por lo que la producción sumará casi doce meses adicionales de espera.

El adelanto muestra a Gizmo asomando desde una mochila tras forcejear para sacar la cabeza, un plano que remite directamente a la estética original de la franquicia. Ese tipo de escena, según se describió, es un recurso clásico de la saga que ya generó entusiasmo entre los seguidores. Gremlins 3 se estrena en cines el 6 de octubre de 2028, casi un año después de la fecha originalmente anunciada. El primer teaser ya muestra a Gizmo, el mogwai protagonista, en una escena que recupera la estética visual de las películas de los años 80 y 90. No se informaron motivos oficiales del retraso, aunque se descartó un conflicto de calendario con otros estrenos.

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El aplazamiento de fecha no parece responder a un cruce de agenda con otros lanzamientos de Paramount, compañía que se encuentra en proceso de completar la adquisición de Warner. Tampoco se mencionó ningún otro conflicto de programación como causa del cambio. La explicación que se manejó apunta a que la producción podría necesitar más tiempo de desarrollo para terminar la película. No se ofrecieron detalles adicionales sobre qué etapa del proceso motivó la extensión del cronograma.

Imágenes de 'Gremlins', la película navideña de culto de los 80. (Warner Bros)
Imágenes de 'Gremlins', la película navideña de culto de los 80. (Warner Bros)

El camino hasta la nueva secuela

Chris Columbus, guionista de las dos primeras entregas de Gremlins y director de Harry Potter y la piedra filosofal, se hará cargo de dirigir y producir Gremlins 3. También participará en la escritura del borrador del guion. Lo acompañarán en esa tarea Zach Lipovsky y Adam B. Stein. El guion final, en tanto, quedará en manos de Hannah Marks, según se detalló. Columbus llevaba años impulsando la idea de retomar la saga. Desde 2013, Warner había estado evaluando distintas posibilidades para una tercera película sin concretar el proyecto.

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Gremlins se estrenó en 1984 bajo la dirección de Joe Dante y se convirtió en una de las películas más recordadas de la década, con el sello de Amblin Entertainment, la productora de Steven Spielberg. Seis años después, Dante volvió a ponerse al frente de Gremlins 2: la nueva generación, una secuela que tuvo menor repercusión que la original pero conservó el cariño del público.

Tras esa segunda película, la franquicia quedó sin nuevas entregas cinematográficas durante más de tres décadas. El único desarrollo intermedio fue Gremlins: Los secretos de los Mogwai, una serie de animación de dos temporadas emitida por HBO Max. Con el estreno fijado para octubre de 2028, habrán transcurrido 38 años desde el lanzamiento de la última película de la saga en cines.

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