Netflix presenta ‘Ray Gunn’, lo nuevo del director de ‘Los increíbles’: una historia de detectives del futuro que podría disputarle un Oscar a ‘La bola negra’

Tráiler promocional de la película animada 'Ray Gunn', dirigida por Brad Bird ('Los increíbles') para la plataforma Netflix. El último detective humano en un futuro poblado por androides tiene que investigar un misterioso crimen que lo llevará a un mundo de lo más oscuro.

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Netflix presentó el tráiler de Ray Gunn, una película animada de ciencia ficción dirigida por Brad Bird, el realizador de Los increíbles. La cinta, protagonizada por Sam Rockwell y Scarlett Johansson, competirá en los próximos Premios Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, donde podría cruzarse con la candidata española La bola negra. Bird retoma con este proyecto el género detectivesco que lo llevó a imaginar la historia hace más de tres décadas, ahora trasladada a un mundo futurista poblado por humanos y alienígenas. Netflix inscribió el tema Too Much To Ask, interpretado por Johansson, como aspirante al Oscar a Mejor Canción Original en la 99ª edición de los premios de la Academia. España presentará en la misma categoría La nieve, de Guitarricadelafuente, incluida en la película La bola negra. Ambos temas podrían enfrentarse en el camino hacia la nominación final.

El tráiler presenta a Raymond “Ray” Gunn (Rockwell), un detective privado, y a Venus Nova (Johansson), una estrella pop atrapada en un escándalo que podría acabar con su carrera o con su vida. La historia transcurre en un mundo futurista habitado por humanos y alienígenas. Gunn trabaja junto a su colega extraterrestre Eyera (voz de Tom Waits) en un caso marcado por el misterio y el escándalo. El elenco se completa con Patton Oswalt, Kathryn Hunter, John Ratzenberger y Jamie Costa, quienes prestan sus voces a distintos personajes dentro de este universo de neo-noir animado.

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La idea de Ray Gunn surgió cuando Bird vio el tráiler de la serie Peter Gunn (1989). A partir de esa referencia, el director comenzó a desarrollar la historia de un detective en clave de ciencia ficción. El proyecto se gestó originalmente en Turner Feature Animation durante los años 90, pero quedó archivado cuando Bird se volcó a la dirección de The Iron Giant, estrenada por Warner Bros. en 1999. En 2021, Bird firmó un acuerdo con Skydance Animation para retomar la dirección de la película. Ese acuerdo lo reunió con John Lasseter, con quien había trabajado durante su etapa en Pixar en Los increíbles, Ratatouille y Los increíbles 2. El proyecto también volvió a juntar a Bird con David Ellison y Dana Goldberg, productores que estuvieron a cargo de Misión Imposible: Protocolo fantasma, otra de las películas que el director llevó a la pantalla.

Imagen de 'Ray Gunn'

Posible competencia para ‘La bola negra’

Para concentrarse en Ray Gunn, Bird se apartó de la dirección de Los increíbles 3, la próxima entrega de Pixar prevista para 2028. En su lugar quedó Peter Sohn, director de The Good Dinosaur y Elemental. Ese movimiento marcó un punto de inflexión en la carrera de Bird, quien decidió priorizar un proyecto personal que arrastraba desde los años 90 por sobre la continuidad de una de las franquicias más taquilleras de Pixar.

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Además de Bird, la producción de Ray Gunn incluye a Lasseter, Ellison, Goldberg y Lisa Beroud, quienes firman como productores ejecutivos del filme. La inscripción de Too Much To Ask posiciona a Netflix como uno de los estudios que buscará hacerse con la estatuilla en esta categoría durante la 99ª entrega de los Premios Oscar. La canción, interpretada por Johansson, fue escrita y producida por Kimbra.

Del lado español, La bola negra llega con La nieve, compuesta e interpretada por Guitarricadelafuente, como su carta para la misma categoría. La definición de ambas candidaturas dependerá del proceso de nominaciones que realiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas antes de la ceremonia. Mientras se resuelve esa competencia, Ray Gunn se estrenará en cines limitados el 4 de diciembre antes de aterrizar en Netflix el 18 de diciembre, con lo cual la plataforma sumará a su catálogo una producción animada que combina el género policial con la ciencia ficción, bajo la dirección de uno de los animadores más reconocidos de las últimas décadas.

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