España Cultura

Netflix presenta ‘Ray Gunn’, lo nuevo del director de ‘Los increíbles’: una historia de detectives del futuro que podría disputarle un Oscar a ‘La bola negra’

La película del que otrora fuera gran creativo del estudio Pixar llegará primero a algunos cines el 4 de diciembre antes de aterrizar en la plataforma el día 18

Tráiler promocional de la película animada 'Ray Gunn', dirigida por Brad Bird ('Los increíbles') para la plataforma Netflix. El último detective humano en un futuro poblado por androides tiene que investigar un misterioso crimen que lo llevará a un mundo de lo más oscuro.
Guardar

Netflix presentó el tráiler de Ray Gunn, una película animada de ciencia ficción dirigida por Brad Bird, el realizador de Los increíbles. La cinta, protagonizada por Sam Rockwell y Scarlett Johansson, competirá en los próximos Premios Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, donde podría cruzarse con la candidata española La bola negra. Bird retoma con este proyecto el género detectivesco que lo llevó a imaginar la historia hace más de tres décadas, ahora trasladada a un mundo futurista poblado por humanos y alienígenas. Netflix inscribió el tema Too Much To Ask, interpretado por Johansson, como aspirante al Oscar a Mejor Canción Original en la 99ª edición de los premios de la Academia. España presentará en la misma categoría La nieve, de Guitarricadelafuente, incluida en la película La bola negra. Ambos temas podrían enfrentarse en el camino hacia la nominación final.

El tráiler presenta a Raymond “Ray” Gunn (Rockwell), un detective privado, y a Venus Nova (Johansson), una estrella pop atrapada en un escándalo que podría acabar con su carrera o con su vida. La historia transcurre en un mundo futurista habitado por humanos y alienígenas. Gunn trabaja junto a su colega extraterrestre Eyera (voz de Tom Waits) en un caso marcado por el misterio y el escándalo. El elenco se completa con Patton Oswalt, Kathryn Hunter, John Ratzenberger y Jamie Costa, quienes prestan sus voces a distintos personajes dentro de este universo de neo-noir animado.

PUBLICIDAD

La idea de Ray Gunn surgió cuando Bird vio el tráiler de la serie Peter Gunn (1989). A partir de esa referencia, el director comenzó a desarrollar la historia de un detective en clave de ciencia ficción. El proyecto se gestó originalmente en Turner Feature Animation durante los años 90, pero quedó archivado cuando Bird se volcó a la dirección de The Iron Giant, estrenada por Warner Bros. en 1999. En 2021, Bird firmó un acuerdo con Skydance Animation para retomar la dirección de la película. Ese acuerdo lo reunió con John Lasseter, con quien había trabajado durante su etapa en Pixar en Los increíbles, Ratatouille y Los increíbles 2. El proyecto también volvió a juntar a Bird con David Ellison y Dana Goldberg, productores que estuvieron a cargo de Misión Imposible: Protocolo fantasma, otra de las películas que el director llevó a la pantalla.

Imagen de 'Ray Gunn'
Imagen de 'Ray Gunn'

Posible competencia para ‘La bola negra’

Para concentrarse en Ray Gunn, Bird se apartó de la dirección de Los increíbles 3, la próxima entrega de Pixar prevista para 2028. En su lugar quedó Peter Sohn, director de The Good Dinosaur y Elemental. Ese movimiento marcó un punto de inflexión en la carrera de Bird, quien decidió priorizar un proyecto personal que arrastraba desde los años 90 por sobre la continuidad de una de las franquicias más taquilleras de Pixar.

PUBLICIDAD

Además de Bird, la producción de Ray Gunn incluye a Lasseter, Ellison, Goldberg y Lisa Beroud, quienes firman como productores ejecutivos del filme. La inscripción de Too Much To Ask posiciona a Netflix como uno de los estudios que buscará hacerse con la estatuilla en esta categoría durante la 99ª entrega de los Premios Oscar. La canción, interpretada por Johansson, fue escrita y producida por Kimbra.

Del lado español, La bola negra llega con La nieve, compuesta e interpretada por Guitarricadelafuente, como su carta para la misma categoría. La definición de ambas candidaturas dependerá del proceso de nominaciones que realiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas antes de la ceremonia. Mientras se resuelve esa competencia, Ray Gunn se estrenará en cines limitados el 4 de diciembre antes de aterrizar en Netflix el 18 de diciembre, con lo cual la plataforma sumará a su catálogo una producción animada que combina el género policial con la ciencia ficción, bajo la dirección de uno de los animadores más reconocidos de las últimas décadas.

Temas Relacionados

Cine de animaciónNetflixPixarPremios OscarCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una urna, dos colores y un siglo de exclusiones: así era el antiguo ritual que inspiró a Lorca y da nombre a ‘La bola negra’ de Los Javis

La película que llega a los cines esta semana rescata este viejo ritual que se practicaba en casinos y otros clubes y sociedades exclusivas

Una urna, dos colores y un siglo de exclusiones: así era el antiguo ritual que inspiró a Lorca y da nombre a ‘La bola negra’ de Los Javis

España consolida su peso en los Emmy Internacionales 2026 con cinco nominaciones: Javier Cámara, ‘Animal’ y ‘Anatomía de un instante’, entre los candidatos

La gala tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en Nueva York

España consolida su peso en los Emmy Internacionales 2026 con cinco nominaciones: Javier Cámara, ‘Animal’ y ‘Anatomía de un instante’, entre los candidatos

Mamdani cita a Lorca ante Pedro Sánchez en Nueva York: “Él creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”

El alcalde de Nueva York ha recurrido al poema ‘Canción del jinete’ para trazar ante el presidente del Gobierno un paralelismo entre el mundo de 1937 y el actual

Mamdani cita a Lorca ante Pedro Sánchez en Nueva York: “Él creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”

El actor Oriol Pla gana el Premio Nacional de Teatro por su “espectáculo deslumbrante” en la obra ‘Gula (Gola)’

El ganador de un Emmy Internacional ha sido reconocido por su trabajo en la obra que ha cocreado junto a Pau Matas Nogué, un montaje que, según el jurado, “ha conquistado a la crítica y al público”

El actor Oriol Pla gana el Premio Nacional de Teatro por su “espectáculo deslumbrante” en la obra ‘Gula (Gola)’

El escritor irlandés John Banville abandona el festival Cultur-Alh de Granada tras la exclusión de Ariana Harwicz por su posición sobre Israel

El ganador del Booker en 2005 cancela su participación en Cultur-Alh después de la exclusión de la escritora argentina

El escritor irlandés John Banville abandona el festival Cultur-Alh de Granada tras la exclusión de Ariana Harwicz por su posición sobre Israel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

Un estudio explica cómo Rusia podría atacar a un país europeo de la OTAN con drones y agentes infiltrados para “romper la Alianza”

La instrucción de la ‘ley de nietos’ firmada por la hermana del ministro Óscar Puente, bajo lupa: la jueza da 5 días a la Fiscalía para pronunciarse antes de decidir si la investiga

Pedro Sánchez evita hablar de Marruecos en su discurso ante la ONU y defiende su gestión de la crisis en Ceuta: "La tentación es convertir al migrante en enemigo"

ECONOMÍA

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Cuatro formas de jubilarse en España: cómo afectan a la pensión y cuál permite dejar de trabajar antes

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios