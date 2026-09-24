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Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

El rey Mohamed VI deberá designar al próximo jefe de Gobierno entre sus integrantes. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, figura entre los principales favoritos

Cuatro fotografías con dirigentes, el rey de Marruecos, estadio Hassán II y Ceuta, dispuestas sobre la bandera marroquí.
Impacto en España de las elecciones de Marruecos a través de Ceuta y Melilla o el Mundial 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Marruecos ha concluido sus elecciones legislativas con la victoria del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), que obtuvo 97 escaños en la Cámara de Representantes, según los resultados provisionales anunciado por el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit. La formación quedó lejos de la mayoría absoluta, fijada en 198 diputados. La participación se situó en el 38,08%, lo que constata el descontento social que alberga Marruecos dede hace años. El rey Mohamed VI deberá designar al próximo jefe de Gobierno entre integrantes del PAM. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, figura entre los principales favoritos.

El Gobierno de Marruecos, durante su último mes de mandato, ha lanzado varios mensajes de reclamación de Ceuta y Melilla. Uno de los más contundentes fue el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, que afirmó que “cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión” y que “está sobre la mesa”. El ministro señaló que el objetivo marroquí consiste en alcanzar una solución mediante el diálogo. También aseguró que no emplean esta ambición para extorsionar a España. “Nunca hemos utilizado esta cuestión como una herramienta y no tenemos intención de hacerlo”, afirmó.

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Manifestante en Marruecos quema imagen del rey Mohamed VI en medio de las revueltas

Ouahbi pertenece a PAM, de manera que su visión permite cierta extrapolación a la postura del nuevo partido que liderará el ejecutivo. Todos los grandes partidos del régimen alauí cuentan con reclamaciones sobre las ciudades autónomas, aunque cambia su intensidad. En el caso del PAM, tienden a mantener un tono más diplomático, lo que no elimina su opinión de que ambas son marroquíes. Otras formaciones elevan el tono, como el histórico Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) siempre ha defendido la “liberación” de las “ciudades ocupadas”.

La historia del PAM se remonta a 2008 y a nombres de viejos conocidos. Fouad Ali El Himma, íntimo amigo de la infancia y compañero de colegio del rey Mohamed VI, fundó el partido en 2008 como una fuerza de corte liberal concebida para contrarrestar el avance islamista y defender los intereses de la Corona. Actualmente, ejerce como Alto Consejero del Gabinete Real, lo que expertos como Ignacio Cembrero llaman “virrey”. Muchos lo consideran el verdadero poder en la sombra del régimen alauí. Hoy en día no pertenece ni está directamente vinculado a la formación.

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Figura de Lekjaa y Mundial 2030

La victoria del PAM ha dado una nueva dimensión al debate sobre la final del Mundial 2030. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) y uno de los dirigentes con mayor exposición pública del partido, aseguró durante la campaña que el partido decisivo se disputará en su país. Ahora solo queda esperar a que Mohamed VI haga pública su decisión, pero desde hace meses la prensa cercana apunta a que Lekjaa tiene muchas papeletas.

Gran Estadio Hassan II
Gran Estadio Hassan II, en Casablanca, será la sede principal de Marruecos en el Mundial de fútbol 2030. (Populous/Infobae)

La FIFA todavía no ha anunciado la sede de la final del torneo que organizarán España, Portugal y Marruecos. Tras las palabras de Lekjaa, un portavoz de la entidad indicó a Reuters que la decisión llegará “a su debido tiempo”. El anuncio del dirigente marroquí abrió un nuevo frente con España. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sostuvo que la final debería celebrarse en territorio español. Hace pocos días, el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, reconoció que “Casablanca tiene más opciones que Madrid”.

El Gran Estadio Hassan II, el gran proyecto futbolístico durante el mandato de Lekjaa, se construye a unos 60 kilómetros de Casablanca y tendrá una capacidad prevista de 115.000 espectadores. Si cumple esas previsiones, se convertirá en el estadio destinado exclusivamente al fútbol con mayor aforo del mundo. La apertura está programada para finales de 2027. Lekjaa combinaba hasta ahora la presidencia de la FRMF con el cargo de ministro delegado encargado del Presupuesto. Después de que varios partidos estudiaran su incorporación, la participación en la campaña del PAM alimentó las versiones sobre una posible designación como jefe de Gobierno. El dirigente ganó peso político a partir de los resultados de la selección marroquí, que alcanzó las semifinales del Mundial de Catar 2022 y ganó la polémica Copa África, organizada precisamente en Marruecos.

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