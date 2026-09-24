Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Los diseños preseleccionados para los futuros billetes de euro se exhiben en la sede del BCE en Fráncfort, Alemania, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Heiko Becker

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Los nuevos billetes de euro no comenzarán a circular hasta principios de la década de 2030, y lo harán de forma gradual, según confirmó el Banco Central Europeo (BCE). Mientras tanto, los billetes actuales seguirán siendo válidos y circularán junto con la nueva serie una vez que esta se ponga en marcha. La fecha llega después de que el organismo cerrara una consulta pública sobre el diseño de esos futuros billetes, un proceso que despertó una participación masiva.

El plazo de varios años que resta hasta la implementación no ha impedido una respuesta multitudinaria a la consulta. El BCE contabiliza que un total de 9,96 millones de personas en Europa y otros lugares del mundo compartieron su opinión sobre el futuro diseño al completar la encuesta pública.

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La cifra representa el 2,6% de la población de la zona del euro, según precisa la entidad. “Esta cifra asombrosa demuestra el gran interés que tienen los europeos por sus futuros billetes”, dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Lagarde consideró además que la participación de los europeos en el rediseño constituye un paso importante en la preparación de la próxima serie de billetes.

Dos tercios de los participantes tienen menos de 35 años

El proceso, que se desarrolló entre el 23 de julio y el 21 de septiembre, despertó interés en todos los grupos de edad, incluidas las generaciones más jóvenes. Dos tercios de las respuestas procedieron de personas menores de 35 años, un dato que la entidad destacó dentro del perfil de los encuestados.

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La consulta recabó opiniones sobre diez propuestas de diseño preseleccionadas. El lunes previo al cierre, el BCE ya contabilizaba más de 9 millones de participantes en toda Europa, entre ellos más de 923 mil españoles, antes de que la votación finalizara ese mismo día a las 21.00 horas GMT.

Dos temas compiten por el diseño final: cultura europea o ríos y aves

Las diez propuestas sometidas a votación se inspiran en dos ejes temáticos diferenciados. Uno pone el foco en el patrimonio cultural común y en europeos célebres. El otro exalta la resiliencia y la diversidad de los ecosistemas naturales del continente.

La propuesta cultural incluye los rostros de la cantante de ópera griega María Callas, el compositor alemán Ludwig van Beethoven, la química y física polaca-francesa Marie Curie, además de Cervantes, Leonardo da Vinci y la periodista y novelista austríaca Bertha von Suttner.

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La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó los diseños preseleccionados para los futuros billetes de euro en la sede del BCE en Fráncfort, Alemania, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Heiko Becker

La propuesta naturalista, por su parte, presenta dibujos de aves como el treparriscos, el martín pescador común, el abejaruco europeo, la cigüeña blanca, la avoceta común y el alcatraz atlántico.

El Consejo de Gobierno decidirá el diseño antes de fin de año

El Consejo de Gobierno del BCE definirá el diseño final de los futuros billetes antes de que termine el año. La decisión tomará en cuenta los resultados de ambas encuestas, las recomendaciones del jurado independiente del concurso de diseño y una evaluación técnica adicional. Una vez adoptada la resolución, el BCE publicará un informe detallado sobre las encuestas. Ese documento incluirá las opiniones recibidas sobre cada propuesta y un desglose de los resultados por país.

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Los nuevos billetes también incorporarán medidas de seguridad mejoradas respecto de la serie actual. La entidad prevé además avances en materia de accesibilidad y sostenibilidad para la próxima generación de efectivo europeo.