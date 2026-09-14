Woody Allen ya tiene protagonistas para la película que rodará en Madrid: solo uno de ellos es español

Woody Allen en la 80º edición del Festival de Venecia, el 4 de septiembre de 2023. (REUTERS/Yara Nardi)

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La información se conoce desde hace meses, pero ha sido apenas 15 días del inicio del rodaje, cuando han empezado a trascender los primeros detalles. La película que Woody Allen (Nueva York, 1935) rodará desde este 5 de octubre en Madrid —y que llevará también Madrid en el título— empieza a tomar forma.

Entre los detalles nuevos que se han revelado, el reparto. Alexi Wasser (Girls, Una historia de fantasmas), Jemima Kirke (Girls, Conversaciones entre amigos), Peter Vives (El tiempo entre costuras), Marton Csokas (The Equalizer. El protector) y Jakob Oftebro son los primeros nombres confirmados. Por el momento, solo Vives es español —de madre neozelandesa y padre español—.

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La actriz británico-estadounidense Jemima Kirke se dio a conocer como Jessa Johansson, una de las cuatro protagonistas de Girls, la serie creada por Lena Dunham, y después ha aparecido en producciones como Sex Education y Conversaciones entre amigos, adaptación de la novela de Sally Rooney. Wasser también pasó por Girls, aunque en un único episodio, y ha trabajado además en la serie de Marvel Studios, Agents of S.H.I.E.L.D..

Una película para contribuir al “posicionamiento” turístico de Madrid

Vives, único español anunciado hasta el momento, se hizo especialmente conocido en España por El tiempo entre costuras y posteriormente participó en Velvet, o la película de Kike Maíllo, Eva. Sin embargo, su debut sí vino de la mano de Hollywood: el actor se dio a conocer en 2006 en la película de Disney The Cheetah Girls 2.

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El reparto lo completan el neozelandés Marton Csokas, visto en títulos como El Señor de los Anillos y The Equalizer, y el noruego Jakob Oftebro, conocido en el cine escandinavo y por producciones como Kon-Tiki, 1864 o The Snowman.

Peter Vives en 'Velvet'. (Atresmedia)

El reparto lo ha avanzado la Comunidad de Madrid en un comunicado emitido este lunes, que ha precisado que la trama “será una comedia contemporánea en la que distintos enclaves madrileños tendrán un papel destacado”, haciendo referencia a la capital y Aranjuez. Esta previsto que se conozcan más detalles el próximo 1 de octubre, cuando se presente la película ante los medios de comunicación.

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Que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso patrocinaría la 51º cinta del director ganador de cuatro Premios Oscar se conoció el pasado octubre de 2025, cuando el usuario Óscar H. (@CiudadanO_O) en Twitter se hizo eco de un contrato publicado por el Gobierno regional que comprometía a pagar 1,5 millones de euros públicos para “contribuir al posicionamiento de Madrid como un lugar atractivo al que viajar, el proyecto audiovisual mostrará de manera claramente reconocible la Comunidad y su singular paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita”. En total, tenían que realizar tres: uno en 2025, de 150.000 euros; 600.000, en 2026; y 750.000, en 2027. Como se detalló en su momento en el contrato, la producción contará con estreno global, presentación en un festival internacional de prestigio y preestrenos en tres capitales extranjeras.

Inicio de "Manhattan", de Woody Allen, con 'Rhapsody in Blue', de George Gershwin

La película estará producida por Wanda Visión, Gravier Productions Inc. (la productora de Allen) y 3Six9 Studios, con el apoyo de Screen Capital y Never Summer Range y el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno regional. Wanda Visión se encargará de su distribución en los cines españoles, mientras que Daresay y WestEnd Films gestionarán conjuntamente las ventas a nivel mundial.

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El autor de producciones como Annie Hall, Hannah y sus hermanas, Manhattan o Midnight in Paris no es un desconocido en España ni tampoco lo son sus rodajes en el país. En 2007 convirtió Barcelona y Asturias en escenario de Vicky Cristina Barcelona, protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz, Scarlett Johansson y Rebecca Hall, y años después regresó para filmar en San Sebastián Rifkin’s Festival, estrenada en 2020. Ahora será Madrid la que se incorpore a su particular mapa cinematográfico.