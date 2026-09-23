Bondiola de cerdo al horno, una receta fácil de carne marinada para sorprender a tus invitados

Bondiola de cerdo al horno, una receta sabrosa y más fácil de lo que parece (Magnific)

Guardar

La bondiola de cerdo al horno es un clásico en muchos países latinoamericanos, una receta perfecta para conquistar a los amantes de la carne gracias a su jugosidad y a su riquísimo sabor. En España, esta pieza se conoce como cabeza o cabecero de lomo, y proviene de la parte superior del cuello del cerdo. Se caracteriza por su infiltración de grasa, la cual la convierte en una opción ideal para cocciones largas y a fuego bajo que garantizan una carne tierna y sabrosa.

Preparar esta receta es muy sencillo. Antes de lanzarla al fuego, la marinaremos con una mezcla de especias y hierbas que le darán todo el sabor. Después, la sellaremos a fuego fuerte para crear una capa tostada y conservar dentro todos sus jugos, antes de cocinarla lentamente en el horno para lograr un interior jugoso y en su punto. En poco más de una hora, tendremos una bondiola cocinada en su punto, lista para sorprender en una comida especial acompañada de unas patatas horneadas.

PUBLICIDAD

Receta de bondiola de cerdo al horno

La bondiola es un corte jugoso de cerdo que se cocina en una pieza entera. La técnica combina un dorado inicial con una cocción lenta en el horno, primero tapada y después destapada para formar una superficie tostada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas y 35 minutos. Preparación: 20 minutos. Cocción: 2 horas y 15 minutos.



Ingredientes

1,2 kg de bondiola de cerdo en una pieza

4 dientes de ajo

2 cucharadas de mostaza

2 cucharadas de aceite de oliva

150 ml de vino blanco

150 ml de caldo de carne o verduras

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de tomillo seco

1 ramita de romero

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto

600 g de patatas, como guarnición opcional

Cómo hacer bondiola de cerdo al horno, paso a paso

Retira la bondiola de la nevera 30 minutos antes de cocinarla. Sécala con papel de cocina. Precalienta el horno a 160 °C. Pela y machaca los ajos. Mézclalos con la mostaza, el pimentón, el tomillo, sal, pimienta y 1 cucharada de aceite de oliva. Unta la bondiola con esta mezcla. Masajea bien toda la superficie para que quede cubierta de forma uniforme. Déjala reposar durante una hora para que los sabores impregnen la carne. Calienta el aceite restante en una sartén amplia o en una cazuela apta para horno. Dora la carne por todos sus lados durante 2 o 3 minutos por cada lado. Este paso aporta color y más sabor al asado. Coloca la bondiola en una fuente de horno. Añade el vino blanco, el caldo, el romero y el laurel. Cubre la fuente con papel de aluminio, sin dejar huecos. Hornea durante 1 hora y 45 minutos. Pela las patatas y córtalas en gajos grandes. Añádelas a la fuente cuando haya pasado la primera hora de cocción. Retira el papel de aluminio. Sube la temperatura a 200 °C y continúa la cocción durante 25 o 30 minutos. Riega la carne con sus jugos cada 10 minutos. Si la fuente se queda seca, añade un poco más de caldo. Comprueba la cocción con un termómetro en la parte más gruesa. Para seguridad alimentaria, el cerdo debe alcanzar al menos 63 °C y reposar 3 minutos. Para una bondiola más tierna, continúa la cocción hasta que pueda separarse con facilidad al pincharla. Deja reposar la carne entre 10 y 15 minutos antes de cortarla. Así conservará mejor sus jugos. Corta la bondiola en lonchas gruesas y sirve con las patatas y la salsa de la fuente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar una guarnición adicional:

Calorías: aproximadamente 610 kcal.

Proteínas: 48 g.

Grasas: 39 g.

Hidratos de carbono: 7 g.

Fibra: 1 g.

Sodio: 650 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la bondiola en un recipiente hermético dentro de la nevera. Se conserva durante 3 o 4 días. La salsa debe guardarse junto con la carne para evitar que se reseque. Para recalentarla, utiliza el horno a 160 °C durante 15 o 20 minutos, cubierta con papel de aluminio. También se puede congelar en porciones durante un máximo de 3 meses. Descongélala en la nevera antes de recalentarla.

PUBLICIDAD