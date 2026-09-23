Desconvocan la huelga sanitaria en Ceuta porque no se han comunicado los servicios mínimos

Imagen de archivo: Vista exterior del Hospital de Ceuta (Hospital de Ceuta/Europa Press)

Guardar

El sindicato CEMSATSE ha decidido desconvocar la huelga sanitaria programada en Ceuta para este jueves 24 de septiembre. Según ha informado el sindicato de enfermería en Ceuta a Infobae, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) no ha comunicado oficialmente los servicios mínimos para la jornada, por lo que han decidido cancelar los paros previstos.

El pasado lunes, el Ingesa publicó un comunicado en el que denunciaba los errores formales de la convocatoria de huelga de CEMSATSE, organización que vincula al sindicato médico CESM y al de enfermería SATSE. Entre los “llamativos defectos”, criticaba que no había cumplido el plazo mínimo de 10 días de preaviso antes de una jornada de paros. El instituto dependiente del Ministerio de Sanidad señalaba “bastardos intereses particulares”, si bien informaba de que la huelga había sido aceptada y que los servicios mínimos serían los propios de un día festivo.

PUBLICIDAD

No obstante, la organización sindical denuncia que estos servicios mínimos no se han publicado. “Se vulneran los principios de buena fe, de seguridad jurídica y efectividad del derecho fundamental de huelga”, ha expresado la portavoz de SATSE en Ceuta, Elísabeth Muñoz. La enfermera denuncia los “escritos insultantes” que ha emitido Ingesa “desprestigiando a la organización sindical que la convoca”.

Muñoz ha acusado al instituto de gestión sanitaria de dar “informaciones confusas y parciales a los trabajadores y a las trabajadoras”, asegurándoles que no podían hacer huelga por trabajar en la atención primaria. “Ante esta actitud y para evitar daños a los profesionales, hemos optado por trasladar una desconvocatoria urgente”, ha asegurado.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación