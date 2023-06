Las películas de A24, la productora ‘indie’ del momento, aterrizan en Movistar Plus+

Los títulos más destacados de la productora A24 llegan a Movistar

En los últimos premios Oscar hubo un nombre que destacó, y fue el de A24. La productora acabó de consagrar su éxito al obtener nueve de las 18 nominaciones a las que optaba con seis películas diferentes. Ahora, sus títulos llegan a Movistar Plus+. Esta colaboración ofrece a los suscriptores de la plataforma la oportunidad de disfrutar de una programación especial, del 15 al 29 de junio, que destacará películas como The Whale, X, Pearl, La inspección o Hereditary. No solo eso, sino que Movistar Plus+ también contará con estrenos exclusivos de la productora.

Las películas de A24 ya están disponibles bajo demanda en Movistar Plus+, brindando a los espectadores la oportunidad de descubrir los títulos más aclamados por el público y que han sido grandes éxitos en las salas de cine. Además, A24 se ha convertido en la productora del momento en 2023, revolucionando el cine con su enfoque único y diverso en poco más de una década de existencia.

Sus inicios

Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges son los tres amigos que se encuentran detrás de la productora. Aunque ya trabajaban en cine y producción, en 2012 decidieron abandonar sus trabajos para volcar todo su tiempo en lo que inicialmente se llamó A24 Films. La productora indie independiente pronto llamó la atención de plataformas como Direct TV Cine o Amazon Prime para la distribución de algunas películas y, a partir de ahí, empezaron las nominaciones y premios en festivales de cine de todo el mundo.

El éxito de A24 y su consolidación como productora llegó en 2017, con la película Moonlight. El film se llevó el Oscar a Mejor Película, venciendo a la gran favorita del año, La La Land, y a los grandes estudios de Hollywood. En esa misma gala, además, protagonizó uno de los momentos más recordados cuando el presentador anunció, por error, a La La Land como ganadora, rectificando segundos después.

Moonlight

Productora independiente

A24 se destaca por ofrecer un cine de calidad que atrae a públicos amplios sin temer al riesgo ni a los géneros establecidos. Sus películas sorprendentes y cautivadoras han dejado huella en la industria cinematográfica, convirtiéndose en un auténtico icono pop alejado del modelo clásico de Hollywood. Aun así, el éxito de esta productora no se debe únicamente a la calidad de su contenido, sino también a la constancia que hay detrás por parte de su equipo y a la frecuencia de distribución. Mientras otras productoras distribuyen entre 4 y 6 películas al año, A24 lanza entre 18 y 24 títulos. De esta forma, la productora está constantemente presente en el mundillo.

Ahora, los mejores títulos de A24 se pueden disfrutar en Movistar Plus+. No solo eso, sino que ofrecen desde propuestas para el público en general hasta auténticas joyas cinematográficas para diferentes nichos.

