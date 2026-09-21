España

El Gobierno italiano de Meloni prepara una ley para limitar el alumnado extranjero por clase y prohibir el velo en las aulas

La promesa de la ultraderechista, que llega en un clima preelectoral marcado por un posible adelanto electoral, fijará un tope de estudiantes sin pasaporte nacional y exigirá aprender italiano a los padres de alumnos con dificultades de integración

La primera ministra italiana Giorgia Meloni asiste a Fenix, el festival juvenil de la FdI, en Roma, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Valentina Stefanelli/LaPresse vía AP)
La primera ministra italiana Giorgia Meloni asiste a Fenix, el festival juvenil de la FdI, en Roma, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Valentina Stefanelli/LaPresse vía AP)
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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado que el Gobierno de Italia quiere prohibir el burka y el niqab en las escuelas y limitar el alumnado extranjero por aula. La últraderechista hacía el anuncio el domingo bajo un clima preelectoral marcado por el posible adelanto de las elecciones generales a la primavera de 2027 y el ascenso de la ultraderecha de Futuro Nazionale.

El proyecto anunciado fijará por ley un máximo aún no precisado de estudiantes extranjeros por clase, obligará a aprender italiano a los padres de quienes afronten graves dificultades de integración y vetará las prendas que cubren el rostro en los colegios. La limitación no alcanzaría al alumnado extranjero procedente de la Unión Europea.

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Italia se encuentra entre los países europeos más expuestos a la llegada de inmigrantes debido a su ubicación en el centro del Mediterráneo, lo que convierte la migración en un tema candente. A su vez, el partido Hermanos de Italia se podría estar preparando para un adelanto electoral que le pondría contra la cuerdas por el avance de Futuro Nazionale, un nuevo partido de ultraderecha.

Meloni argumenta falta de integración

Meloni ha defendido que la concentración de estudiantes que no conocen el idioma impide su integración. Durante el encuentro anual de las juventudes de Hermanos de Italia del domingo, explicaba que eran cuestiones meramente académicas: “Si en una clase hay un solo niño que no entiende italiano, es probable que pueda aprender el idioma e integrarse rápidamente con la ayuda de sus compañeros y profesores. Sin embargo, si el número de niños que no entienden el idioma es elevado —o incluso si constituyen la mayoría—, eso ya no es integración; es abandono”.

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La prensa italiana sostiene que la futura norma obligaría a repartir a esos alumnos entre todas las clases de un mismo centro y, si no hubiese plazas suficientes, la oficina escolar regional los enviaría a colegios cercanos. El presidente de la Asociación Nacional de Directores Escolares, Antonello Giannelli, ha advertido a La Repubblica de las dificultades prácticas de la propuesta: “Desde un punto de vista educativo, el planteamiento es válido y razonable, pero encontrar una solución técnica resulta difícil. Las escuelas deben aceptar las inscripciones de los niños del barrio —especialmente en preescolar y primaria— y, si la población extranjera es mayoritaria en esa zona, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Rechazarlos?”.

España suspende en el Informe PISA. Los estudiantes españoles obtienen resultados históricamente bajos, situándose por debajo de la media de la Unión Europea y de países vecinos como Francia o Italia. Te explicamos los datos clave de este "batacazo" educativo.

La primera ministra no ha precisado cuál sería el límite de alumnos extranjeros por aula ni cómo impondría la prohibición de las prendas que cubren el rostro. Hace un año ya había planteado extender ese veto a los lugares públicos de Italia, con sanciones de hasta 3.000 euros, y ahora ha sostenido: “Hay que ir a la escuela con el rostro descubierto y, en Italia, nadie puede decidir, en nombre de una tradición real o supuesta, que una joven deba ocultarse”.

Los directores recuerdan que desde hace dos años existe una circular que recomienda un límite del 30 % de alumnado extranjero, pero no ha podido aplicarse en barrios donde esa población es mayoritaria. Giannelli ha explicado que falta una “solución técnica” para cumplirlo sin negar la matrícula a menores que viven en la zona de influencia del centro.

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