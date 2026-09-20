Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

El tribunal médico hará preguntas al solicitante para comprobar cómo su enfermedad le afecta en su desempeño laboral. (Freepik)

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La forma en la que una persona responde ante un tribunal médico durante una valoración de incapacidad puede determinar el resultado del proceso, incluso cuando dice la verdad. La abogada Elisa Cardona ha advertido en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@iurislegalcc) sobre cinco preguntas habituales que funcionan como trampas psicológicas y que, si se responden de manera automática o por cortesía, pueden transmitir una imagen distinta a la situación real del paciente.

Tal y como ha explicado la abogada, la primera de las trampas viene con la pregunta de cómo se encuentra la persona ese día. Cardona advierte que respuestas automáticas como “voy tirando” o “estoy mejor” pueden generar una percepción errónea sobre la condición real del paciente.

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“Hay que tener mucho cuidado con responder con expresiones como voy tirando, estoy mejor, porque pueden dar una imagen de una situación que no se corresponde con la realidad”, señala la abogada. Su recomendación pasa por describir el cuadro clínico: “Tengo dolor, pero hoy puedo hacer estas cosas y con estas limitaciones”, ejemplifica.

Hacer las tareas del hogar no equivale a hacerlo sin dificultad

La segunda trampa aparece cuando se pregunta si la persona realiza las tareas domésticas como de costumbre. Cardona detalla que muchas personas contestan con orgullo que lo hacen todo y eso, al final, es un error en este tipo de evaluaciones.

“Si se necesita ayuda, si haces las tareas más despacio, si necesitas descansar, todo esto son limitaciones que hay que tener en cuenta y que han de ser comunicadas al tribunal”, explica la experta. Para la abogada, la clave está en detallar de qué manera se llevan a cabo. “No se trata de decir lo que haces, sino cómo lo haces”, resume.

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Querer trabajar no significa poder hacerlo

La tercera de las trampas de las que habla Cardona se plantea con una pregunta de si la persona desearía volver a trabajar. La abogada explica que, en realidad, se trata de una cuestión técnica sobre la capacidad funcional real del solicitante.

“No se trata de querer volver a trabajar, sino de si realmente se está en condiciones de hacerlo. Querer trabajar y poder trabajar son dos cosas diferentes”, afirma. Cardona insiste en que lo relevante es explicar claramente las limitaciones que existen para desempeñar el puesto, más allá de la voluntad personal del evaluado.

El manejo del día a día también puede jugar en contra

La cuarta trampa se presenta con preguntas del tipo cómo se las arregla la persona en su rutina diaria. Cardona subraya que, si la persona logra desenvolverse solo con ayuda externa, con dolor o mediante pausas frecuentes, eso debe formar parte obligatoria de la respuesta.

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“Si te las arreglas con ayuda, con dolor o haciendo descansos, eso también tienes que decirlo”, indica la abogada. La omisión de estos detalles, según explica ella, puede llevar al tribunal a interpretar una autonomía mayor a la que efectivamente existe.

Contradecirse sin darse cuenta

Y, por último, la quinta trampa que describe Cardona es un riesgo que hay que tener en cuenta durante todo el interrogatorio, que es el de caer en contradicciones involuntarias durante la comparecencia. La especialista recomienda ceñirse de forma estricta a lo que se pregunta en cada momento.

“Límitate a contestar a lo que te preguntan, con claridad, sin confundirte y explicando las limitaciones que realmente tienes”, concluye. De hecho, Cardona remarca que ninguna de estas recomendaciones implica alterar la verdad, sino evitar que una respuesta imprecisa o cortés distorsione la percepción del tribunal sobre la situación médica real del paciente.

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